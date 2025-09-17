szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Továbbra is keresik

51 perce

Szakértő nyilatkozott Kaszás Nikolett eltűnéséről – komoly aggodalmak fogalmazódtak meg

Címkék#HUBA Rescue24#Kaszás Nikolett#keresés#Pavelcze László#eltűnt személy#telefon

Kaszás Nikolett, a 27 éves, 160 cm magas, barna hajú és szemű lány szeptember 7-én indult túrázni a Pilisbe Budapestről, de azóta nem találják. A keresőcsapatok és a rendőrség eredménytelenül kutatnak utána.

Duol.hu

Kaszás Nikolett utolsó ismert ruházata fekete póló, kék farmer és fehér sportcipő volt. A rendőrség tanúkat hallgatott meg, kamerafelvételeket és hívásadatokat elemzett, a mentőcsapatok pedig drónokat is bevetettek – írta társlapunk a feol.hu.

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnése a Pilisben továbbra is megoldásra vár.
Forrás: police.hu

Kaszás Nikolett eltűnése továbbra is megfejtetlen

Pavelcze László, a HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnoka nyilatkozott társlapunknak, a FEOL-nak, hogy az eset nem csupán eltévedés lehet, hiszen Nikolett hajnali három órakor egy ismeretlen telefonról küldött üzenetet. A szakértő szerint nagy valószínűséggel bűncselekmény történt, vagy szándékosan tűnt el, és elképzelhető, hogy már nincs a területen. Kiemelte, hogy az ismeretségi kör vizsgálata kulcsfontosságú lehet, és azt sem zárta ki, hogy a keresők között lehet valaki, aki több információval rendelkezik.

Kaszás Nikolett
Forrás: police.hu

Az eset egyben figyelmeztetés is: egyedül túrázni nem biztonságos egy lánynak, de még egy sportos, felkészült férfinek sem.  

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu