Fuss velünk, fuss értünk

25 perce

Sport és összefogás találkozott a dunaújvárosi jótékonysági futóversenyen! (galériával és videóval)

Idén kilencedik alkalommal hozta össze a sport és az összefogás szerelmeseit a „Fuss velünk, fuss értünk” jótékonysági futóverseny, amelyet a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete indított útjára.

A reggel még borongósan indult, de a kezdeti szürkeség hamar derűs, kellemes futóidővé változott. Ennek köszönhetően szép számban álltak rajthoz a Városháza téren megrendezett jótékonysági futóversenyen, ahol három különböző táv közül választhattak a résztvevők. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a futás öröme mellett felhívja a figyelmet az elfogadás és a segítségnyújtás fontosságára.

jótékonysági futóverseny
A futók vidám bemelegítéssel kezdték a jótékonysági futóversenyt.
Fotó: Mészáros Réka

Jótékonysági futóverseny a sport és a közösség jegyében

A futók nemcsak a pályán, hanem már a rajtok előtt közösen hangolódtak: a vidám bemelegítésbe kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódtak. Ezt követően 7:30-kor a 21 kilométeres táv mezőnye startolt el, majd 8:15-kor a 10 kilométeresek következtek. A délelőtt 10 órakor induló 2 kilométeres futás pedig a családok, gyerekek és baráti társaságok örömfutásává vált.

jó
Fotó: Mészáros Réka

A célban mindenkit lelkes szurkolás és jó hangulat fogadott. A szervezők kiemelték: számukra a legnagyobb öröm az, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és így nemcsak a sport, hanem a közösségi összefogás is erősödik Dunaújvárosban. Az esemény nemcsak a futásról szólt: a szervezők változatos kísérőprogramokkal is készültek. Fitness- és táncbemutatók szórakoztatták a közönséget, majd a futások után levezetés, sőt még tombola és a Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusának fellépése is gazdagította a napot. 

A jótékonysági futóverseny újra bebizonyította: a sport képes hidakat építeni, és közös ügy mellé állítani embereket – mindezt remek hangulatban, a segítségnyújtás jegyében.

Képgaléria

Mosolyok, futólépések, élmények

Fotók: Mészáros Réka

 

