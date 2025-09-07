Sport és összefogás találkozott a dunaújvárosi jótékonysági futóversenyen! (galériával és videóval)

A reggel még borongósan indult, de a kezdeti szürkeség hamar derűs, kellemes futóidővé változott. Ennek köszönhetően szép számban álltak rajthoz a Városháza téren megrendezett jótékonysági futóversenyen, ahol három különböző táv közül választhattak a résztvevők. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a futás öröme mellett felhívja a figyelmet az elfogadás és a segítségnyújtás fontosságára.

A futók vidám bemelegítéssel kezdték a jótékonysági futóversenyt.

Fotó: Mészáros Réka

Jótékonysági futóverseny a sport és a közösség jegyében

A futók nemcsak a pályán, hanem már a rajtok előtt közösen hangolódtak: a vidám bemelegítésbe kicsik és nagyok egyaránt bekapcsolódtak. Ezt követően 7:30-kor a 21 kilométeres táv mezőnye startolt el, majd 8:15-kor a 10 kilométeresek következtek. A délelőtt 10 órakor induló 2 kilométeres futás pedig a családok, gyerekek és baráti társaságok örömfutásává vált.

Fotó: Mészáros Réka

A célban mindenkit lelkes szurkolás és jó hangulat fogadott. A szervezők kiemelték: számukra a legnagyobb öröm az, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és így nemcsak a sport, hanem a közösségi összefogás is erősödik Dunaújvárosban. Az esemény nemcsak a futásról szólt: a szervezők változatos kísérőprogramokkal is készültek. Fitness- és táncbemutatók szórakoztatták a közönséget, majd a futások után levezetés, sőt még tombola és a Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusának fellépése is gazdagította a napot.

A jótékonysági futóverseny újra bebizonyította: a sport képes hidakat építeni, és közös ügy mellé állítani embereket – mindezt remek hangulatban, a segítségnyújtás jegyében.

