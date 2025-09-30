Leáll az iváncsai akkumulátorgyár októbertől

Tervezett karbantartási munkálatok kezdődnek októbertől az SK On Hungary iváncsai akkugyárában – tudta meg az index.hu a cég magyarországi HR-igazgatójától. – A legutóbbi iváncsai gyártási projekt sikeres befejezését követően az SK On Hungary úgy döntött, hogy meghosszabbítja az üzemben évente tervezett karbantartást, amely októbertől november közepéig tart – idézték Kósa Pétert, az SK On HR-igazgatóját. Hozzátette, minden év vége felé rendszeres karbantartást és folyamatfejlesztéseket végeznek minden telephelyünkön. Idén az iváncsai és a komáromi üzem is a vártnál magasabb berendezéskihasználtságot ért el. Iváncsa meghaladta a termelési várakozásokat, a komáromi üzemük pedig teljes kapacitással működik jelenleg is.

Az iváncsai akkugyár karbantartás miatt leáll

Fotó: SK ON Hungary

Azt is mondta, hogy a váratlan leállások vagy a túlzott üzemeltetés elkerülése érdekében úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják a tervezett karbantartási és optimalizálási munkák időtartamát Iváncsán.

Ez az időszak lehetővé teszi a munkavállalóknak, hogy részt vegyenek olyan képzéseken, amelyeket a zsúfolt gyártási ütemterv miatt eddig nehéz volt megszervezni.

A vállalat saját alkalmazásában álló magyar munkavállalóinak száma változatlan marad ebben az időszakban. A két hónapos karbantartási periódus után a termelés fokozatosan újraindul.

Nyár végén vendégmunkásokat küldtek el az iváncsai akkugyárból

Augusztus végén arról számolt be szintén az Index, hogy komolyabb leépítést hajt végre az iváncsai SK On akkugyára. Az elbocsátások oka volt, hogy lezárult egy gyártási projekt, ezért több száz vendégmunkástól váltak meg augusztus végétől, a termelés a tervek szerint folytatódott.

Az SK On cégcsoport a világ egyik legnagyobb elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalata. A létszámlepítésről az utóbbi hetekben lezajlott magyarországi üzleti helyzetértékelésük után döntöttek. Akkor szintén Kósa Péter nyilatkozott, aki akkor elmondta:

A folyamat részeként a munkaerő-kölcsönző cégektől igénybe vett vendégmunkaerő létszámát néhány száz fővel csökkenti a cég augusztus végétől. A saját állományban lévő kollégáink létszáma változatlan marad.

Egyre több óriásberuházás erősíti a magyar gazdaságot

A Világgazdaság múlt héten írt arról, hogy az autóiparban és a zöldenergetikai szektorban is sorra érkeznek a történelmi befektetések, a BMW, a BYD és a CATL is jelentős lépéseket tett a hazai fejlesztések terén. Most a Genesys amerikai technológiai óriás indít el egy húszmilliárd forintos óriásberuházást Budapesten, 250 új, magas képzettséget igénylő munkahelyet teremtve az MI és felhőszolgáltatások területén.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban jelentette be a hírt, kiemelve, hogy a Genesys világszinten is meghatározó szereplő a digitális ügyfélkapcsolati rendszerek piacán.

A Genesys projektje kiválóan illeszkedik azoknak az autóipari és a zöldtechnológiai beruházásoknak a sorába, amelyek jelenleg is folynak hazánkban, és kulcsfontosságú szerepet fognak betölteni a magyar gazdaság modernizálásában.