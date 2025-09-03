Ismeretlen rokoni kapcsolatok az USA-ban

Mint korábban megírtam, 2019 végén eladtuk a Magyar úti házat, és felköltöztünk a városba, a Kondor Béla úton egy földszinti 1+2 félszobás, 52 négyzetméteres lakásba. (lásd: 40. részt)

A három felnőtt, családos gyermekünknek előre kifizettük az örökséget és elhelyezkedtünk a kicsi, de jó elrendezésű városi lakásban. Külön hálószobánk lett, úgy mint az előző nagy házban és én sok időt töltöttem a számítógép előtt. A Facebookon, vagy a YouTube-on mindig találtam érdekes olvasnivalót.

Karácsony előtt ismerősnek jelölt egy Liz Kovács nevű amerikai hölgy, akinek azelőtt a nevével sem találkoztam. Messengeren kérdeztem, hogy honnan ismer, mire azt felelte magyarul, hogy mi unokatestvérek vagyunk és erre a családfájuk kutatásakor jött rá.

Liz Kovács (unokatestvérem) Buffalóban 2025-ben Liz Kovács fotóalbuma

Ez a video-beszélgetés az amerikai hölggyel, magyar idő szerint este tízkor kezdődött és három órán keresztül tartott. Eddig úgy tudtam, hogy nekem a Mezőfalván élő húgomon és az USA-ban élt apámon kívül nincs más rokonom. Ekkor 74 éves voltam, a hölgy pedig 71. Elmondta, hogy gyerek korában Szigetszentmiklóson élt és Kovács József volt a közös nagypapánk . Eddig az ő nevét sem hallottam.

(Emlékeztetőül: „Az én történeteim” első részében megemlítettem, hogy a nagymamám id. Nyíri Rozália 1929-ben, leányanyaként szülte anyámat ifj. Nyíri Rozáliát. Anyám apja vagyis a nagypapám, - mint a beszélgetésből kiderült- ugyanaz volt, mint a Liz Kovács nagypapája Kovács József, aki nem vette feleségül az én nagymamámat, de a Liz nagymamáját sem. Sajnálom, hogy én az ő történetüket soha sem kutattam.)

Kovács József nagyapám fiatalon az 1930-as években

Fotó: Liz Kovács fotóalbum

Liz Kovács nagymamája Surányi Magdolna 1930-ban szintén leányanyaként, megszülte a gyermekét Surányi Erzsébetet, majd rábízta az apa (Kovács József) szüleire, ő pedig eltűnt és soha sem jelentkezett. A kislányt ( Liz anyját ), az apai nagyszülők nevelték fel. Amikor nagykorú lett férjhez adták egy Kovács László nevű Szigetszentmiklósi fiúhoz. Az ő házasságukból született Kovács Erzsébet, amerikai nevén: Liz Kovács.

A közös nagypapánk, Kovács József 1932-ben egy harmadik lányt, Bakonya Juliannát vette feleségül, aki egy kislányt és három fiút szült neki.