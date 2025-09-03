1 órája
Ismeretlen rokoni kapcsolatok az USA-ban
Már több, mint egy éve osztja meg Nyíri Miklós élete és munkája színes epizódjait. Mindezek azonban többek ennél, hiszen ezek a személyes visszaemlékezések egyfajta kordokumentumok is, amelyek vele együtt „írják” Dunaújváros történetét is. Miklós továbbra is óriási dinamizmussal ír, ez már a 43. rész.
New York állambeli Buffaló az USA-ban
Forrás: Internet
Mint korábban megírtam, 2019 végén eladtuk a Magyar úti házat, és felköltöztünk a városba, a Kondor Béla úton egy földszinti 1+2 félszobás, 52 négyzetméteres lakásba. (lásd: 40. részt)
A három felnőtt, családos gyermekünknek előre kifizettük az örökséget és elhelyezkedtünk a kicsi, de jó elrendezésű városi lakásban. Külön hálószobánk lett, úgy mint az előző nagy házban és én sok időt töltöttem a számítógép előtt. A Facebookon, vagy a YouTube-on mindig találtam érdekes olvasnivalót.
Karácsony előtt ismerősnek jelölt egy Liz Kovács nevű amerikai hölgy, akinek azelőtt a nevével sem találkoztam. Messengeren kérdeztem, hogy honnan ismer, mire azt felelte magyarul, hogy mi unokatestvérek vagyunk és erre a családfájuk kutatásakor jött rá.
Ez a video-beszélgetés az amerikai hölggyel, magyar idő szerint este tízkor kezdődött és három órán keresztül tartott. Eddig úgy tudtam, hogy nekem a Mezőfalván élő húgomon és az USA-ban élt apámon kívül nincs más rokonom. Ekkor 74 éves voltam, a hölgy pedig 71. Elmondta, hogy gyerek korában Szigetszentmiklóson élt és Kovács József volt a közös nagypapánk . Eddig az ő nevét sem hallottam.
(Emlékeztetőül: „Az én történeteim” első részében megemlítettem, hogy a nagymamám id. Nyíri Rozália 1929-ben, leányanyaként szülte anyámat ifj. Nyíri Rozáliát. Anyám apja vagyis a nagypapám, - mint a beszélgetésből kiderült- ugyanaz volt, mint a Liz Kovács nagypapája Kovács József, aki nem vette feleségül az én nagymamámat, de a Liz nagymamáját sem. Sajnálom, hogy én az ő történetüket soha sem kutattam.)
Liz Kovács nagymamája Surányi Magdolna 1930-ban szintén leányanyaként, megszülte a gyermekét Surányi Erzsébetet, majd rábízta az apa (Kovács József) szüleire, ő pedig eltűnt és soha sem jelentkezett. A kislányt ( Liz anyját ), az apai nagyszülők nevelték fel. Amikor nagykorú lett férjhez adták egy Kovács László nevű Szigetszentmiklósi fiúhoz. Az ő házasságukból született Kovács Erzsébet, amerikai nevén: Liz Kovács.
A közös nagypapánk, Kovács József 1932-ben egy harmadik lányt, Bakonya Juliannát vette feleségül, aki egy kislányt és három fiút szült neki.
„Az én történeteim” 1-2.részében említettem, hogy engem anyám, ifjú Nyíri Rozália szintén leányanyaként szült 1946-ban. Apám Oroszi Lajos megszületésem előtt pár hónapig együtt élt anyámmal, de nem vette feleségül, a nagymamám pedig hazavitte a lányát, így én apa nélkül jöttem a világra 1946-ban.
Mi anyámmal és nagymamámmal egy-két éves koromban elköltöztünk Dunapentelére. Anyám itt férjhez ment egy Szabó Balázs nevű fiúhoz és született egy húgom Szabó Ilona, aki 18-éves korában férjhez ment és népes családjával Mezőfalván él. (Két gyermekük és nyolc unokájuk van, a férje nyugdíjas építész mérnök.)
Apám (Oroszi Lajos), aki Szigetszentmiklóson maradt, feleségül vett egy másik nőt. Házasságukból 1952-ben született egy fiuk, ifj. Oroszi Lajos.
Liz Kovács elmondása szerint:
Apám (Oroszi Lajos) és Liz Kovács apja (Kovács László) ott Szigetszentmiklóson jó barátok voltak és az 1956-os forradalom végén a két barát együtt disszidált Ausztriába, onnan pedig az USA-ba a New York állambeli Buffalóba.
A feleségeik és a gyerekeik 1957-ben szöktek át Jugoszláviába, ahonnan repülőgéppel vitték őket a férjeik után az USA-ba.
Nagy volt az öröm, hogy egyesültek a családok.
Mi ezekben az években, Dunapentelén (Sztálinvárosban) éltünk. Anyám 1951-ben szívbelhártya gyulladásban meghalt. A nevelőapám (Szabó Balázs) még két évig velünk maradt, ezután megnősült, elvitte a húgomat és mi a nagymamával ketten maradtunk.
Illett rám József Attila : Tiszta szívvel című verse: „ Nincsen apám se anyám…”
(Amikor az utcabeli 8-10 éves gyerekekkel felmentünk a pentelei pincesoron az Öreg hegyre , cseresznyét, meg szőlőt lopni és elkapott bennünket a csősz, kérdésére, hogy - „Te kinek a fia vagy?” én sírva, csak azt tudtam mondani, hogy - „a nagymamáé”. Szabó Pityu barátomat meg jól leszidta, mert épp az ő szőlőjükben voltunk.)
A történeteim korábbi részeiben azt is megírtam, hogy az 1956-os forradalom alatt ránk gyújtották a pincesori nádfedeles házunkat. A nagymamám és én a ház melletti pincében húztuk meg magunkat és itt laktunk az „Öreghegyi pincesoron” 1956-tól 1962-ig. (10-16-éves koromig)
Buffalóban apám az ottani acélgyárban, a Betlehem Still Corporationban kapott munkát, majd később a feleségét is ott alkalmazták. Nyugdíjazásukig ott dolgoztak és közben építettek egy családi házat.
Apám fia, Ifj. Oroszi Lajos fiatalon megnősült (egy amerikai lányt vett feleségül). Született egy kis fiuk, de a gyerek apja, a féltestvérem betegségben 31-éves korában meghalt. Az amerikai feleség elvitte az unokát és az öregek egyedül maradtak .( Később az unokájuk visszaköltözött hozzájuk.)
Első találkozásom apámmal
Mint korábban megírtam, már felnőttként, (a nagymamám 1983-ban történt halála után) vettem fel a kapcsolatot apámmal . Szigetszentmiklóson megkaptam a barátjának, Kovács Lászlónak ( Liz apjának ) az amerikai címét és írtam neki, hogy adja meg apám elérhetőségét. Liz édesapja nagyon készséges volt és megadta a kért címet. Ezután írtam apámnak, hogy szeretném, ha leveleznénk. (Ez 1985-körül volt) Leveleztünk és 1986-ban meg is látogattak bennünket Dunaújvárosban. Akkor még a Dózsa II. városrészben laktunk.
(2019-ben , ezt az általam írt levelet találta meg Liz, az elhunyt édesapja hagyatékában és ezután vette fel velem a kapcsolatot a Facebookon.)
Apámmal 1996- ig több levelet váltottunk, de amikor hosszabb ideig nem válaszolt telefonon felhívtam Amerikában, ahol a központ közölte, hogy ki van kapcsolva a telefon. Ezután felhívtam a szigetszentmiklósi rokonait, akik elmondták, hogy apám és a felesége éppen itthon vannak látogatóban Szigetszentmiklóson.
Engem nem értesítettek!
Elmentem Szigetszentmiklósra és meghívtam őket hozzánk Dunaújvárosba a Gőzmalom utcai lakásunkba. Ezt a történetet is megírtam. (lásd: a 22. részt). Látogatásuk után a kapcsolatunk megszakadt. Valamilyen okból nem válaszoltak a leveleimre. ( Talán szégyellte, hogy nélküle is vittem valamire, vagy más oka volt. )
Liz Kovács elmondása szerint az ő szülei is Buffalóban éltek és az édesapja apámmal együtt bizonyos ideig az ottani acélgyárban dolgozott. Később a szülei megvettek egy motelt és egy éttermet, amelyeket sikeresen működtettek.
A kislány (Liz) felnőtt , középiskolai tanári diplomát szerzett majd férjhez ment. Született egy lányuk Dzsenifer. Ő jelenleg élettársával együtt a szülők közelében lakik, szintén Buffalóban. Sokat tartózkodnak Floridában is, ahol a családnak egy szép, nyaralója van.
Líz Kovács az internet segítségével kutatta a családjuk történetét.
Elsődleges célja volt, hogy megtalálja eltűnt nagymamáját, Surányi Magdolnát. Erőfeszítése sikerrel járt, mert a családfa kutató internetes szolgáltatással megtalálta és megismerte az 1930-ban eltűnt nagymamájának későbbi életútját, egészen a haláláig. Sajnos Liz édesanyja ezt már nem érhette meg. Líz Kovács egy családregényben írta meg családjuk történetét, amelyben a nagymamámról, anyámról és rólam, mint unokatestvéréről is megemlékezik.
Líz kutatása nyomán tudtam meg, hogy a közös nagypapánk Kovács József és családja Szigetszentmiklóson élt és ott is van eltemetve. Én soha sem találkoztam vele és családtagjaival sem. Ők nem kerestek, a nagymamám pedig távol tartott tőlük.
Liztől tudtam meg, hogy Amerikában, apám felesége 2001-ben elhunyt. Ezután apám beköltözött egy öregek otthonába, ahol 2004-ben (79 éves korában) ő is meghalt. Buffalóban vannak eltemetve. A családi házat az unokájuk örökölte, aki megházasodott, két gyermekük van és jelenleg is ott laknak a szülői házban Buffalóban. A Facebookon felvettem velük a kapcsolatot és a néha írogatunk egymásnak.
Liz szülei is már régen meghaltak. Fiútestvére, aki egy évvel fiatalabb nála szintén Buffalóban él a családjával.
Liz segítségével megismerkedtem a nagypapám egyik hazai unokájával is, aki olyan korú, mint az én fiam. (57-éves) Magyarországon él és Ráckevén a GOLDION cég tulajdonosa, valamint az ottani futball csapat elnöke. A Facebookon tartjuk a kapcsolatot és azóta nemcsak Hajdúszoboszlóra járunk pihenni, hanem Ráckevére is az ottani hotelbe, termálfürdőbe.
Végezetül ezzel az írással mondok köszönetet Liz Kovácsnak, hogy általa én is megismerhettem a mi családunk történeteinek számomra ismeretlen részeit.
Itt találja az én történetem előző részeit!
Szerző: Nyíri Miklós