Igazak votak a hírek, megerősítette a rendőrség

Holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdőben - frissítve

Rendőrségi helyszínelés zajlott a kiserdő területén. Nem hivatalos források szerint a holttest Dunaújvárosban, a tornapálya közelében, a területet szalaggal zárták le. A rendőrség megerősítette a hírt.

Itt volt az egészségváros: 15.645.000 forintot kap a kórház – videókkal, képgalériával

Szombaton egész napos szűrőprogram várta a dunaújvárosiakat. A Városháza téren megrendezett esemény azaz a Richter Egészségváros, a Richter Gedeon gyógyszergyártó cég országjáró egészségmegőrző programjának egyik idei állomása volt, amely szűrésekkel, tanácsadásokkal, programokkal hívta fel a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára. A rendezvény egyúttal a helyi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet is támogatta.

Egy hajszálon múlt a tragédia Dunaújvárosban

Kedves olvasónk, Bak Tibor készített egy felvételt, amely jól mutatja, milyen veszélyekkel jár a szabálytalan parkolás a gyalogos-átkelőhelyek közelében. Az életveszélyes parkolás majdnem balesethez vezetett.

Összefogás a gátakon: így mentették meg Kisapostagot és Baracsot

Tavaly szeptemberben ismét próbára tette a közösségeket a Duna. Az árvíz napokon át fenyegette Kisapostag és Baracs környékét, de hivatásosok és civilek összefogásának köszönhetően sikerült megfékezni a folyót. A helyiek és az önkéntesek példát mutattak kitartásból, összetartásból és közösségi erőből.

