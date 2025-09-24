szeptember 24., szerda

Helyi közélet

19 perce

Idősek köszöntése a településeken

Címkék#műsor#idősek világnapja#program

Érdekes és színes programokkal várják a hölgyeket a községekben. Idősek Világnapja alkalmából Mezőfalván is.

Horváth László

Az Idősek Világnapja alkalmából az idén is szép műsorokal köszöntik a szépkorú és idős embereket.

Idősek Világnapja
Az Idősek Világnapja:  Mezőfalván is rendszeresen köszöntik a sok évet megélt emberekreket  
Fotó archív: Horváth László

Mezőfalván október 1-jén, szerdán, 15 óra 30 perctől a Kiss Kálmán Művelődési Házban tartanak ünnepi műsort. A településen évek óta tartják a szép hagyományt. Az idén elsőként Márok Csaba Mezőfalva polgármestere köszönti az időseket, majd a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda gyermekeinek műsort láthatják a megjelentek. Ezután a Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI 4. osztályosai következnek. A gyerekeket követően a szenior táncosok bemutatóját láthatjuk. A műsorok után zenés uzsonna-délután várja a vendégeket, ahol Kéri György szolgáltatja az ünnephez illő zenét A belépés ingyenes. A részvételre jelentkezni lehet a 06 25 506-832, vagy a 06 30 132-7522-es telefonszámon.

Idősek Világnapja: Színes programok várják a települések lakóit

Nagyvenyimen október 5-én, pénteken 15 órára várják az időseket az ünnepi műsorra. A Közösségi Ház nagytermében a szépkorúakat Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere köszönti. A műsorban Komáromi Pisti dalszerző, előadóművész szerepel majd. A program zárásában - egy állófogadás keretében - vidám és kötetlen beszélgetésre várják a vendégeket. A részvételi szándékot a 06 25 506-220 telefonszámon lehet jelezni. A részvétel itt is ingyenes!

Baracson a Faluházban október 1-jén 17 órakor tartják az Idősek Világnapja ünnepi programot, melyben Várai Róbert Baracs polgármestere mond ünnepi köszöntőt, majd Márió a harmonikás szórakoztatja a közönséget.

 

