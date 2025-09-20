Forró napok – meddig tart a meleg, mikor jön a fordulat?

A friss időjárás-előrejelzések szerint szombaton és vasárnap napközben is marad a napos, nyárias idő, felhő alig zavarja majd a látképet. A nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul, a déli szél többfelé élénk lehet. Az éjszaka viszonylag enyhe marad Dunaújvárosban, sok helyen 20 fok környékén áll meg a hőmérő higanyszála.

Fotó: Shutterstock

Visszatekintés

Érdemes felidézni, hogy korábban, szeptember második felében sokszor már őszies, hűvös idő jellemezte az országot: hajnalban gyakori volt a köd, nappal pedig legfeljebb 15–20 fok köré emelkedett a hőmérséklet. Sőt, a múlt században több olyan év is akadt, amikor ebben az időszakban már megérkeztek az első fagyos hajnalok. A mostani meleg idő tehát ritkaságszámba megy, régebben inkább július–augusztus hónapokra volt jellemző.

Időjárás: Közeleg a változás

A forróság azonban nem tart örökké: vasárnap estétől nyugat felől hidegfront éri el hazánkat. A fronttal együtt záporok, zivatarok és élénk szél érkezhet, ami fokozatosan megtöri a hőséget. A hét első napjaiban már többfelé várható felhősebb, csapadékosabb idő, és jelentős lehűlés.

Mennyivel lesz hűvösebb?

A jövő hét elején a nappali csúcsértékek már nem a rekkenő hőséget idézik: több helyen 20–25 fok körül alakulhatnak. Éjszakánként is frissebb levegőre számíthatunk, a hajnalokban 10–16 fok közé süllyedhet a hőmérséklet.

Forrás: koponyeg.hu