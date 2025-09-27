A hétköznap ízei, a konyha szimfóniája - képgalériával

A kedvenc dunaújvárosi gasztrobloggerünk, Hunor Zoltán, ismét megmutatta, hogyan lehet a legegyszerűbb hozzávalókból ízekben és hangulatban is ünnepet teremteni.

Hunor Zoltán mindig látványos és ínycsiklandó teleket készít

Fotó: Hunor Zoltán/kajafotók

Hunor Zoltán és Frédi, az utánozhatatlan páros

A dunaújvárosi gasztroblogger egy tepsis, zöldséges-húsos fogást készített. A tepsi alját vékonyan kizsírozta, majd félbevágott krumplikat fektetett bele. Erre répakarikákat, vöröshagymát és salottát tett, majd friss gombát is adott hozzá. Az egészet sóval, borssal és provence-i fűszerkeverékkel ízesítette.

A zöldségek tetejére két nagy, magyaros pácban érlelt sertésszelet, az általa „Frédi szeletnek” nevezett hús került. Az ételt alufóliával lefedve, alacsony hőfokon sütötte, így párolódott össze két órán keresztül. Ezután a fóliát levette, és egy deci vörösbort öntött a húsra, majd további fél órán át sütötte, hogy a bor íze átjárja az ételt, a hús teteje megpiruljon.

A végeredmény egy egyszerű, de tartalmas és szaftos egytálétel lett, amelyben a krumpli, zöldségek, gomba és hús együtt alkotnak harmonikus ízvilágot.

Zoltán ízes magyarsággal írja a blogját

Hunor Zoltán nemcsak főz, hanem mesél is – méghozzá olyan ízes magyarsággal, hogy az ember szinte hallja a szavak ropogását, illatát, zamatát. Írásai nem receptleírások a szó szoros értelmében, hanem konyhai novellák, amelyekben a hozzávalók életre kelnek.

Ahogy a krumpliról írt:

ahogy ott feküdtek sorban mint mozaikkövek egy elfeledett templom padlóján, egyszerűek de mégis ünnepélyesek voltak mint egy lovagi avatás.

A salotta sem egyszerű zöldség nála, hanem muzsikusok egy zenekarban: