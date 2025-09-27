35 perce
A hétköznap ízei, a konyha szimfóniája - képgalériával
Ha valaki, hát a kedvenc dunaújvárosi gasztrobloggerünk tudja, hogyan kell az egyszerű hozzávalókból igazi konyhai költeményt varázsolni. Hunor Zoltán legutóbbi írásában egy egyszerű krumpli–hagyma–répa–gomba–hús kombóból olyan ütős étket készített, mint ahogy azt egy Tankcsapda slágerben a basszus és a dob adja a szilárd ritmust és földközeli lüktetést.
A kedvenc dunaújvárosi gasztrobloggerünk, Hunor Zoltán, ismét megmutatta, hogyan lehet a legegyszerűbb hozzávalókból ízekben és hangulatban is ünnepet teremteni.
Hunor Zoltán és Frédi, az utánozhatatlan páros
A dunaújvárosi gasztroblogger egy tepsis, zöldséges-húsos fogást készített. A tepsi alját vékonyan kizsírozta, majd félbevágott krumplikat fektetett bele. Erre répakarikákat, vöröshagymát és salottát tett, majd friss gombát is adott hozzá. Az egészet sóval, borssal és provence-i fűszerkeverékkel ízesítette.
A zöldségek tetejére két nagy, magyaros pácban érlelt sertésszelet, az általa „Frédi szeletnek” nevezett hús került. Az ételt alufóliával lefedve, alacsony hőfokon sütötte, így párolódott össze két órán keresztül. Ezután a fóliát levette, és egy deci vörösbort öntött a húsra, majd további fél órán át sütötte, hogy a bor íze átjárja az ételt, a hús teteje megpiruljon.
A végeredmény egy egyszerű, de tartalmas és szaftos egytálétel lett, amelyben a krumpli, zöldségek, gomba és hús együtt alkotnak harmonikus ízvilágot.
Zoltán ízes magyarsággal írja a blogját
Hunor Zoltán nemcsak főz, hanem mesél is – méghozzá olyan ízes magyarsággal, hogy az ember szinte hallja a szavak ropogását, illatát, zamatát. Írásai nem receptleírások a szó szoros értelmében, hanem konyhai novellák, amelyekben a hozzávalók életre kelnek.
Ahogy a krumpliról írt:
ahogy ott feküdtek sorban mint mozaikkövek egy elfeledett templom padlóján, egyszerűek de mégis ünnepélyesek voltak mint egy lovagi avatás.
A salotta sem egyszerű zöldség nála, hanem muzsikusok egy zenekarban:
a vöröshagyma mély réztrombitája volt a dalnak, a salotta finomabb sípja a hajszálvékony melódia.
Fotók: Hunor Zoltán/kajafotók
Ünnep a hétköznapokban
Amikor Hunor Zoltán azt írja:
kérded: kell-e hozzá ünnep? ...dehogy, elég csak egy szabadnap, egy éhes gyomor, egy sóvárgó szív és egy türelmes sütő
Ekkor nem pusztán egy recepthez ad tanácsot. Ez a gondolat túlmutat a konyhán: arról szól, hogyan
lehet a legegyszerűbb napból is ünnepet varázsolni.
Nem kell hozzá sem díszes teríték, sem különleges alkalom – elég maga a vágy az étel iránt, a türelem, amivel elkészítjük, és a nyitottság, amivel befogadjuk.
- Zoltán szavaiban ott van a derűs életfilozófia: az ünnep nem a naptárban van, hanem bennünk. Egy szelet hús, pár szem krumpli, egy pohár bor – és máris gazdagabbak leszünk egy élménnyel, ami egyszerre táplálja a testet és a lelket.
Most pedig lássuk a bejgyzését. Teccikértenyi?
no, drága kishölgyeim és délceg uraim,... ma megint elcsábultam a konyha misztikumában egy kis varázslatos főzésre
pár szem félbeszelt krumpli simult a zsírral vékonyan kikent tepsi aljára,...és ahogy ott feküdtek sorban mint mozaikkövek egy elfeledett templom padlóján, egyszerűek de mégis ünnepélyesek voltak mint egy lovagi avatás ...ott hordozták magukban a föld szelíd erejét és a nyár melegét,...sárgarépakarikák hullottak rá, mint ahogy a kő hull apadó kútba ,..és mellé a hagymák, rusztikusra szelt vöröshagyma félkarikák, és a felezett salották, amik úgy bújtak a krumplik és répák közé mint könnyes szemű muzsikusok a zenekarban...a vöröshagyma mély réztrombitája volt a dalnak, a salotta finomabb sípja a hajszálvékony melódia...együtt olyan harmóniát alkottak mintha a világ szívverése visszhangzott volna bennük...
és ott volt még a friss gomba, a titkos szólam ami az erdők illatos páráját hozta magával, és mint barna kalapos hegedűsök ültek körben... nem harsányak, nem hivalkodóak de nélkülük szétesett volna az egész nagy konyhai szimfónia... ők voltak a mély árnyék, a finom borzongás, a suttogás amely nélkül nincs teljesség...
fűszernek csak só, bors és egy leheletnyi provanszi fűszerkeverék, épp annyi mint egy utolsó ecsetvonás a mester vásznán, csak hogy a kép életre keljen...
erre dőlt rá két óriási Frédi szelet amik magyaros fűszerezésű pácban érlelődve vártak rám a Spaar polcán... aztán az ezüstös alufólia takarta be az egészet, mint ahogy a köd borítja be a zöldellő völgyeket őszi hajnalokon...
és itt kezdett megszületni a dallam... mert a krumpli és a hagyma adták az alapot mint ahogy egy Tankcsapda slágerben a basszus és a dob adja a szilárd ritmust és földközeli lüktetést... a gombák voltak a titkos háttérvokál, suttogó harmóniák az árnyékból... de a hús volt az a lágy gitárszóló amely lassan kibomlott és hosszan kitartott hangjaival elvarázsolt... minden falat egy akkord, minden íz egy dallam... így duruzsolta magát ez az étek két órácskán át a sütőben, takarékon párolódva, úton a tökéletesség felé...
aztán levettem róla a fóliafátylat... egy deci vörösbor ömlött rá mint szeptember végi napsugár, az a vénasszonyok nyara féle fény, amikor már nem izzik a nap csak melegen simogat... és mint a Babits versben:
„S az ősz szelíd mosolyát
A szívünkben érezzük tovább.”
ahogy a bor illata felszállt mintha ősi templomok fanyar tömjénfüstje suhant volna át a konyhámon, békítve és vigasztalva a fáradt testet és a táncoló idegeket...
fél óra pirulás jött ajándékba, hogy a bor alkoholtartalma elpárologjon, a hús teteje kissé megpiruljon és az idő lassan karamellizálja a perceket... és a hús aranybarna lett mint őszi lombok a naplementében...
nem cifráztam semmi csipkével vagy díszítéssel, nem kerültek rá friss zöldlevélkék sem a paradicsomkarikák pirosa ... ahogy volt, úgy került az asztalra: egyszerűen, őszintén, szaftosan, kívánatosan, egyenesen a tepsiben ...és minden falatban ott volt a természet íze, a tűz melege, a bor vigasza, a hagyma könnyes dalai, a gomba mély sóhajai, és a krumpli földszagú kitartása...
kérded: kell-e hozzá ünnep? ...dehogy, elég csak egy szabadnap, egy éhes gyomor egy sóvárgó szív és egy türelmes sütő... és az a szeptember végi fény, ami ránk mosolyog mikor a tányér fölé hajolunk, beszívjuk a pompás illatfelhőt, szedünk a tányérba egy adagot és mohón beburkoljuk a pocónkba ... teccenekértenyi?
