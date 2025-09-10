4 órája
Íme a tudnivalók, hogy mit vihetünk és mennyit ingyen a városi hulladékudvarba
Nagyon sokan még mindig nem tudják, hogy viszonylag könnyen és viszonylag gyorsan,no és ingyen meg tudnak szabadulni feleslegessé vált holmijaiktól. Legyen az régi bútor, lomok, némely elektronikai hulladék, maradék csempe. Nem kell mást tenni, irány a hulladékudvar!
Nem mindenkinek van lehetősége a saját városrészében történő egyetlen napján megszabadulni felesleges holmijaitól. Mi is így jártunk, így a macerásabb, és körülményesebb módot voltunk kénytelenek választani. Autóba pakoltunk, s irány a hulladékudvar. A hulladékudvar közvetlenül a Dunanett irodaépülete mellett van. Odakanyarodhatunk be, ahogy haladunk a Volán-telep felé. Az átvevést irányító alkalmazottak először a személyi igazolványunkat és a lakcím kártyánkat kérik el, majd elkezdődik a regisztráció, s bizony nem egyszerű a dolog, mert mindent, amit hozunk fajta szerint alaposan lemérlegelnek.
Nekünk kellene a mérlegre le- és fölpakolni, ami nem egyszerű feladat. A mi rettenetes lomhalmazunkat látva megkegyelmez nekünk az átvevő azzal, hogy mérlegeljük le tele a kocsit, s majd utána üresen is, s akkor meglátjuk, hogy pontosan mennyi az annyi. Meg is történik – ez a másik bejáratnál van – de ettől kezdve gyorsabban történnek a dolgok.
A lakcímkártya azért kell, mert egyszerre csak 150 kilogramm lomtól válhat meg egy-egy magánszemély, s egy évben összesen 600 kilogrammig van lehetőségünk az ország bármelyik hulladékudvarába lomot lepakolni.
Igyekszünk megsaccolni, hogy mennyi az annyi, s össze is szedjük a lakcím kártyákat, de ez sem olyan egyszerű, mert hiába rendelkezünk családtagjaink lakcímkártyájával is, ha nincsenek jelen, vagy nincs tőlük meghatalmazás, akkor minden hiába, nem számítanak be a kvótába. Ráadásul, mint kiderült a régi tv-t a Papírgyári útra kell vinni, itt csak a lapos darabok lehetnek hulladékká. Túléltük első utunk a hulladékudvarba, valószínűleg másodjára már zökkenőmentesebb lesz a projekt, de ezt is szoknunk kell. A lényeg a legfontosabb, hogy nem halmozódnak fel a lépcsőházban, a pincékben azok a holmik, amelyek senkinek és semminek sem kellenek.
Hulladékudvar, nem csak dunaújvárosiaknak
„A hulladékudvar működése jelenleg a MOHU iránymutatása alapján történik – tartalmazza a tájékoztató, amelyet a Dunanett Kft-től kapunk. – Mi helyi üzemeltetőként a MOHU által előírt szabályokat tartjuk és tartatjuk be. Így például a mennyiségi korlátokat vagy a jogosultsági szabályokat nem mi szabjuk meg.
Ezért különösen fontos, hogy mindenki előzetesen tájékozódjon, mielőtt hulladékot hozna be.
A hulladékudvart nemcsak dunaújvárosi lakosok használhatják, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával bármelyik magyar lakcímmel rendelkező magánszemély lehelyezhet hulladékot. Emellett bizonyos hulladékfajták esetén – például elektronikai eszközök vagy gumiabroncsok leadásához – a MOHU online rendszerében történő regisztráció is szükséges lehet.
Mi vihető be – és mi nem?
A hulladékudvarban leadható anyagok típusa szabályozott. Nem mindenhová és nem mindent lehet bevinni. Íme a dunaújvárosi hulladékudvarba bevihető hulladékok fajtái és mennyisége.
Mi történik a hulladékkal?
Sokan úgy gondolják, a hulladékudvar csak gyűjtőhely, pedig valójában az újrahasznosítási lánc kezdete.
– Fontos hangsúlyozni, hogy a leadott hulladék nem szeméthalmot képez, hanem jelentős része új életet kezd – hangsúlyozza a Dunanett a közleményében. – A fémeket, elektronikát, papírt, üveget anyagukban hasznosítják újra. A zöldhulladékból komposzt készül, míg a gumiabroncsot darabolás után útépítéshez vagy energetikai célokra használják fel. Csak az kerül lerakóba, ami már semmilyen módon nem dolgozható fel.
Leadható hulladékok
Megnevezése
Megjegyzés
átvehető mennyiség ingatlanonként / NAP
átvehető mennyiség ingatlanonként / ÉV
|hulladékká váltó gumiabroncsok
|kizárólag szennyeződésmentes, tiszta személygépjármű gumiabroncs: 24"-os felső határig és bicikli gumiabroncs
4 db /nap
16 db/év
|építési-, bontási hulladék: beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
|Kád, mosdókagyló, WC csésze, csempe, járólap, beton (tört), tégla, cserép (azbesztmentes)
150 kg/nap
1000 kg/év
|vegyes papír
|Újság, könyv, szórólap, iratok,
-
-
|ruhanemű
|Tiszta állapotú
-
-
|étolaj és sütőzsír
|használt olaj, sütőzsír csöpögésmentes flakonban behozva
-
-
|kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
|bontatlan állapotban háztartási kis-, és nagygépek, Tv, használt villanymotorok, vegyes kábel hulladék
-
-
|fa hulladék (bútorok, fa hulladékok)
|Festetlen, fából készült szekrények, polcok, ajtók, ablakkeretek, asztalok, székek,
-
-
|egyéb műanyagok
|kerti bútorok, műanyag játékok, vödör, műanyag virágcserép, rekeszek, ládák, csövek, tálcák,
-
-
|egyéb fém hulladékok
|pl. fémcsap, radiátor, csövek, lemezek, szerszámok,
-
-
|zöldhulladék
|kerti fű, nyesedék, ágak, gallyak, - zsák nélkül
100 kg/nap
600 kg/év
|lomhulladék
|fa, műanyag, fém, vegyes lomhulladék
150 kg/nap
600 kg/év
Hasznos linkek:
- www.dunanett.hu – aktuális nyitvatartás, tájékoztatók
- www.mohu.hu – országos hulladékgazdálkodási rendszer
- hulladekudvar.hu – regisztráció, kvótaellenőrzés