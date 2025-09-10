Íme a tudnivalók, hogy mit vihetünk és mennyit ingyen a városi hulladékudvarba

Nem mindenkinek van lehetősége a saját városrészében történő egyetlen napján megszabadulni felesleges holmijaitól. Mi is így jártunk, így a macerásabb, és körülményesebb módot voltunk kénytelenek választani. Autóba pakoltunk, s irány a hulladékudvar. A hulladékudvar közvetlenül a Dunanett irodaépülete mellett van. Odakanyarodhatunk be, ahogy haladunk a Volán-telep felé. Az átvevést irányító alkalmazottak először a személyi igazolványunkat és a lakcím kártyánkat kérik el, majd elkezdődik a regisztráció, s bizony nem egyszerű a dolog, mert mindent, amit hozunk fajta szerint alaposan lemérlegelnek.

A hulladékudvar mindenki számára nyitott , de érdemes utánanézni a feltételeknek

Nekünk kellene a mérlegre le- és fölpakolni, ami nem egyszerű feladat. A mi rettenetes lomhalmazunkat látva megkegyelmez nekünk az átvevő azzal, hogy mérlegeljük le tele a kocsit, s majd utána üresen is, s akkor meglátjuk, hogy pontosan mennyi az annyi. Meg is történik – ez a másik bejáratnál van – de ettől kezdve gyorsabban történnek a dolgok.

A lakcímkártya azért kell, mert egyszerre csak 150 kilogramm lomtól válhat meg egy-egy magánszemély, s egy évben összesen 600 kilogrammig van lehetőségünk az ország bármelyik hulladékudvarába lomot lepakolni.

Igyekszünk megsaccolni, hogy mennyi az annyi, s össze is szedjük a lakcím kártyákat, de ez sem olyan egyszerű, mert hiába rendelkezünk családtagjaink lakcímkártyájával is, ha nincsenek jelen, vagy nincs tőlük meghatalmazás, akkor minden hiába, nem számítanak be a kvótába. Ráadásul, mint kiderült a régi tv-t a Papírgyári útra kell vinni, itt csak a lapos darabok lehetnek hulladékká. Túléltük első utunk a hulladékudvarba, valószínűleg másodjára már zökkenőmentesebb lesz a projekt, de ezt is szoknunk kell. A lényeg a legfontosabb, hogy nem halmozódnak fel a lépcsőházban, a pincékben azok a holmik, amelyek senkinek és semminek sem kellenek.

A szemét, ami eltűnik a konténerekben Fotó: Duol

Hulladékudvar, nem csak dunaújvárosiaknak

„A hulladékudvar működése jelenleg a MOHU iránymutatása alapján történik – tartalmazza a tájékoztató, amelyet a Dunanett Kft-től kapunk. – Mi helyi üzemeltetőként a MOHU által előírt szabályokat tartjuk és tartatjuk be. Így például a mennyiségi korlátokat vagy a jogosultsági szabályokat nem mi szabjuk meg.

Ezért különösen fontos, hogy mindenki előzetesen tájékozódjon, mielőtt hulladékot hozna be.

A hulladékudvart nemcsak dunaújvárosi lakosok használhatják, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával bármelyik magyar lakcímmel rendelkező magánszemély lehelyezhet hulladékot. Emellett bizonyos hulladékfajták esetén – például elektronikai eszközök vagy gumiabroncsok leadásához – a MOHU online rendszerében történő regisztráció is szükséges lehet.