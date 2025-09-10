szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

18°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem mindennapi szemetünk

46 perce

Íme a tudnivalók, hogy mit vihetünk és mennyit ingyen a városi hulladékudvarba

Címkék#Dunanett Nonprofit Kft#szemétlerakás#dunaújvárosi#hulladékudvar#szemét

Nagyon sokan még mindig nem tudják, hogy viszonylag könnyen és viszonylag gyorsan,no és ingyen meg tudnak szabadulni feleslegessé vált holmijaiktól. Legyen az régi bútor, lomok, némely elektronikai hulladék, maradék csempe. Nem kell mást tenni, irány a hulladékudvar!

Fekete Györgyi

Nem mindenkinek van lehetősége a saját városrészében történő   egyetlen napján megszabadulni felesleges holmijaitól. Mi is így jártunk, így a macerásabb, és körülményesebb módot voltunk kénytelenek választani. Autóba pakoltunk, s irány a hulladékudvar. A hulladékudvar közvetlenül a Dunanett irodaépülete mellett van. Odakanyarodhatunk be, ahogy haladunk a Volán-telep felé. Az átvevést irányító alkalmazottak először a személyi igazolványunkat és a lakcím kártyánkat kérik el, majd elkezdődik a regisztráció, s bizony nem egyszerű a dolog, mert mindent,  amit hozunk fajta szerint alaposan lemérlegelnek. 

hulladékudvar
A hulladékudvar mindenki számára nyitott , de érdemes utánanézni a feltételeknek

Nekünk kellene a mérlegre le- és fölpakolni, ami nem egyszerű feladat. A mi rettenetes lomhalmazunkat látva megkegyelmez nekünk az átvevő azzal, hogy mérlegeljük le tele a kocsit, s majd utána üresen is, s akkor meglátjuk, hogy pontosan mennyi az annyi. Meg is történik – ez a másik bejáratnál van – de ettől kezdve gyorsabban történnek a dolgok.

 A lakcímkártya azért kell, mert egyszerre csak 150 kilogramm lomtól válhat meg egy-egy magánszemély, s egy évben összesen 600 kilogrammig van lehetőségünk az ország bármelyik hulladékudvarába lomot lepakolni.

 Igyekszünk megsaccolni, hogy mennyi az annyi, s össze is szedjük a lakcím kártyákat, de ez sem olyan egyszerű, mert hiába rendelkezünk családtagjaink lakcímkártyájával is, ha nincsenek jelen, vagy nincs tőlük meghatalmazás, akkor minden hiába, nem számítanak be a kvótába. Ráadásul, mint kiderült a régi tv-t a Papírgyári útra kell vinni, itt csak a lapos darabok lehetnek hulladékká. Túléltük első utunk a hulladékudvarba, valószínűleg másodjára már zökkenőmentesebb lesz a projekt, de ezt is szoknunk kell. A lényeg a legfontosabb, hogy nem halmozódnak fel a lépcsőházban, a pincékben azok a holmik, amelyek senkinek és semminek sem kellenek. 

A szemét, ami eltűnik a konténerekben Fotó: Duol 

Hulladékudvar, nem csak dunaújvárosiaknak 

„A hulladékudvar működése jelenleg a MOHU iránymutatása alapján történik – tartalmazza a tájékoztató, amelyet a Dunanett Kft-től kapunk. – Mi helyi üzemeltetőként a MOHU által előírt szabályokat tartjuk és tartatjuk be. Így például a mennyiségi korlátokat vagy a jogosultsági szabályokat nem mi szabjuk meg. 

Ezért különösen fontos, hogy mindenki előzetesen tájékozódjon, mielőtt hulladékot hozna be.  

A hulladékudvart nemcsak dunaújvárosi lakosok használhatják, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával bármelyik magyar lakcímmel rendelkező magánszemély lehelyezhet hulladékot. Emellett bizonyos hulladékfajták esetén – például elektronikai eszközök vagy gumiabroncsok leadásához – a MOHU online rendszerében történő regisztráció is szükséges lehet. 

Megvesszük, használjuk majd kidobjuk –íme, fogyasztói társadalmunk jelképe. Fotó: Duol

Mi vihető be – és mi nem? 

A hulladékudvarban leadható anyagok típusa szabályozott. Nem mindenhová és nem mindent lehet bevinni. Íme a dunaújvárosi hulladékudvarba bevihető hulladékok fajtái és mennyisége.

Mi történik a hulladékkal?

Sokan úgy gondolják, a hulladékudvar csak gyűjtőhely, pedig valójában az újrahasznosítási lánc kezdete.

– Fontos hangsúlyozni, hogy a leadott hulladék nem szeméthalmot képez, hanem jelentős része új életet kezd – hangsúlyozza a Dunanett a közleményében. – A fémeket, elektronikát, papírt, üveget anyagukban hasznosítják újra. A zöldhulladékból komposzt készül, míg a gumiabroncsot darabolás után útépítéshez vagy energetikai célokra használják fel. Csak az kerül lerakóba, ami már semmilyen módon nem dolgozható fel.

 A hulladékudvarban a szelektív módon lerakott hulladékok várják az újrahasznosítást. Fotó: Duol


Leadható hulladékok

Megnevezése

Megjegyzés

átvehető mennyiség ingatlanonként / NAP

átvehető mennyiség ingatlanonként / ÉV

hulladékká váltó gumiabroncsokkizárólag szennyeződésmentes, tiszta személygépjármű gumiabroncs: 24"-os felső határig és bicikli gumiabroncs

4 db /nap

16 db/év

építési-, bontási hulladék: beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keverékeKád, mosdókagyló, WC csésze, csempe, járólap, beton (tört), tégla, cserép (azbesztmentes)

150 kg/nap

1000 kg/év

vegyes papírÚjság, könyv, szórólap, iratok,

-

-

ruhanemű Tiszta állapotú

-

-

étolaj és sütőzsírhasznált olaj, sütőzsír csöpögésmentes flakonban behozva

-

-

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, bontatlan állapotban háztartási kis-, és nagygépek, Tv, használt villanymotorok, vegyes kábel hulladék

-

-

fa hulladék (bútorok, fa hulladékok)Festetlen, fából készült szekrények, polcok, ajtók, ablakkeretek, asztalok, székek,

-

-

egyéb műanyagokkerti bútorok, műanyag játékok, vödör, műanyag virágcserép, rekeszek, ládák, csövek, tálcák,

-

-

egyéb fém hulladékokpl. fémcsap, radiátor, csövek, lemezek, szerszámok,

-

-

zöldhulladékkerti fű, nyesedék, ágak, gallyak, - zsák nélkül

100 kg/nap

600 kg/év

lomhulladékfa, műanyag, fém, vegyes lomhulladék

150 kg/nap

600 kg/év

 Hasznos linkek:

  • www.dunanett.hu – aktuális nyitvatartás, tájékoztatók
  • www.mohu.hu – országos hulladékgazdálkodási rendszer
  • hulladekudvar.hu – regisztráció, kvótaellenőrzés

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu