DUOL

1 órája

Horváth Tamás, szüreti csúcs és egy szomorú vasárnap: a hét történései

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Horváth Tamás, szüreti csúcs és egy szomorú vasárnap: a hét történései

A hét legolvasottabb hírei között: Farkas Lajos (balról) és dr. Szabó József "Dzsoni" a Dunaferr SE aranykoráról beszélgetett

Fotó: Agárdy Csaba

Egy táskányi pénz és a kiserdei haláleset

Ez történt a héten Dunaújvárosban – minden nap más esemény került az érdeklődés középpontjába. A hét legolvasottabb hírei között volt Horváth Tamás felejthetetlen színpadi átalakulása, a mezőfalvi szüreti rekord, Kollár Kristóf világbajnoki címe, egy új hokiklub indulása, sportlegendák történetei, közösségi szemétszedés, fesztiválhangulat, majd vasárnap egy tragikus eset a kiserdőben.

Havi tízezerért bérlakás? Dunaújvárosban is elérhető!

Még néhány napig pályázhatnak a fiatalok a Lépj! program keretében meghirdetett rendkívül kedvezményes bérlakásokra. Bérlakás Dunaújvárosban és Székesfehérváron is elérhető azok számára, akik gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedtek, és most önálló életükhöz keresnek biztos lakhatást.

Taroltak a DKSE tornászai a szuper csapat- és szerbajnokságon

A hétvégén rendezték meg a tornászok szuper csapatbajnokságának második fordulóját, illetve a szerbajnokságot. A DKSE tornászai fantasztikus teljesítménnyel és eredményekkel zártak.

Vasárnapi kincsvadászat Dunaújvárosban (galériával)

Bolhapiac volt vasárnap délelőtt Dunaújvárosban. Nem tapasztalhattuk a korábbi forgatagot, de a bolhapiacon most is láthattunk érdekességeket.

