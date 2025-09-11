Ígéretes a holnapi időjárás Dunaújvárosban

Dunaújvárosban is változékony időjárás kísérte a csütörtöki napot, de pénteken már nyugodtabb időre számíthatunk. A holnapi időjárás a városban és környékén is naposabb, kellemesebb lesz, csak helyenként fordulhat elő egy-egy zápor.

A holnapi időjárás már jóval barátságosabbnak ígérkezik

Fotó: Kovács József / olvasó

Holnapi időjárás

A mai napon kezdetben borultabb volt az ég, később azonban felszakadozott a felhőzet, és többfelé kisütött a nap. Hajnalban és reggel még sok helyen előfordult eső, zápor, napközben viszont inkább csak a Tiszántúlon alakult ki csapadék. Délután a délnyugati térségben zivatar is kialakult, az északnyugati szél többfelé megerősödött. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakult.

Milyen idő lesz holnap?

A holnapi időjárás már jóval barátságosabbnak ígérkezik. A reggeli ködfoltok feloszlása után napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, délután legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor. A holnapi időjárás mérsékelten meleg lesz, a hőmérséklet csúcsa várhatóan 27 fok körül alakul.

Forrás: koponyeg.hu