Hírcunami Dunaújvárosban és környékén: kultúra, közélet, tragédia és időjárás

Címkék#környék#esemény#képregény#özönvíz

Ma sem telt eseménytelenül a nap: Dunaújváros és a környék legfrissebb híreit egy helyen találja. Lapozzon bele összefoglalónkba, és maradjon naprakész!

Duol.hu
Hírcunami Dunaújvárosban és környékén: kultúra, közélet, tragédia és időjárás

Könyvektől az özönvízig: így telt a hetünk

Rengeteg esemény zajlik körülöttünk, a városban és a világban egyaránt. A heti hírösszefoglaló most is összegyűjtötte, mi minden történt Dunaújvárosban és környékén.

Tovább olvasok

Ilyen mémcunamit még nem látott Dunaújváros!

A város utcáit pillanatok alatt víz lepte el, de a helyiek humorral oldották a helyzetet. A dunaújvárosi felhőszakadás után özönlöttek a vicces képek és a frappáns mémek.

Tovább olvasok

Darth Vader lelépett, de a szuperhősök azért maradtak– galériával és videóval

A képregények sokak számára gyermekkori kedvencek, másoknak művészeti alkotások, vagy éppen gyűjtői ritkaságok. A digitalizáció korában sokan temették a képregény műfaját, mégis újra és újra felbukkan, megújul és új rajongókat hódít meg. A hétvégén ismét rendeztek képregényfesztivált Dunaújvárosban.

Tovább olvasok

Besnyői győzelem az adonyi halászléfőző-versenyen (videóval, képgalériával)

Negyedik alkalommal rendezte meg az Adony és Környéke Horgász Egyesület, valamint az adonyi önkormányzat a horgászok nagy találkozóját. Ezúttal a Topp-tónál volt halászléfőző-verseny.

Tovább olvasok

 

