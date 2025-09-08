szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

15°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Egy reggel, ami minden diáknak mást jelentett

Címkék#Vasvári Pál Általános Iskola és Sportiskola#esemény#dunaújvárosi#tanév#ünnep

Rengeteg esemény zajlik körülöttünk, a városban és a világban egyaránt. A heti hírösszefoglaló most is összegyűjtötte, mi minden történt Dunaújvárosban és környékén.

Duol.hu

Igazán mozgalmas hét van mögöttünk: becsengettek a tanév kezdetére, mi pedig a Vasvári iskola ünnepélyes tanévnyitóján jártunk. A vidám pillanatok mellett sajnos kevésbé örömteli esemény is történt: Mezőfalván egy szarvastámadás okozott riadalmat, amely személyi sérüléssel is járt. Daruszentmiklóson ezzel szemben a jókedv uralkodott, hiszen nagy sikerrel rendezték meg a falunapot, amelyen mi is ott voltunk. Gazdasági téren is bőven akadt beszámolnivaló: hírt adtunk a térséget érintő beruházásokról, valamint a Vasmű dolgozóinak legfrissebb információiról. Városunk új boltja, a nemrég nyílt Lipóti Pékség is sokakat megmozgatott – olvasóinkat arról kérdeztük, milyen üzletet látnának még szívesen Dunaújvárosban. A szavazás eredményét természetesen összefoglaltuk. A hetet végül egy nemes cél zárta: a „Fuss velünk, fuss értünk” jótékonysági futóversenyen a sport és az összefogás került a középpontba. A heti hírösszefoglaló a szeptember 01. és 07. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza. 

heti hírösszefoglaló
A heti hírösszefoglaló legszívderítőbb eseménye a Vasvári évnyitója volt.

Dunaújváros legfontosabb hírei - heti hírösszefoglaló

2025. szeptember 01., hétfő

Mosolyok és izgalom kísérte a tanév kezdetét a Vasvári iskolában! (galériával és videóval)

A Vasvári Pál Általános Iskola és Sportiskola udvara újra megtelt élettel, ahogy megkezdődött az idei tanév évnyitó ünnepsége.

Tanévnyitó ünnepség a Vasvári Pál Általános Iskola és Sportiskolában

Fotók: Mészáros Réka

Tovább olvasok 

2025. szeptember 02., kedd

Dráma Mezőfalván – vadászok terítették le az emberre támadó szarvast (videóval, galériával)

A mezőfalvi vadászok kilőtték a megzavarodott állatot. Pethes Bálint állatvédő és madármentő az állat kiterelési művelete közben komoly sérüléseket szenvedett. Kórházban ápolják!

Szarvas borzolta a kedélyeket Mezőfalván

Fotók: Horváth László

Tovább olvasok

2025. szeptember 03., szerda

Komoly munkát végeztek azért, hogy ez a nap mindannyiuk közös ünnepe lehessen – galériával

Az átlagos szabadtéri rendezvényeket egy órányi rendes eső bőven el szokta mosni. De, hogy a kilencórás sem bírt el a daruszentmiklósiakkal a hétvégén az a közönség, a szolgáltatók és a rendezők dicséretes kitartásáról tanúskodik.

Daruszentmiklósi falunap 2025

Fotók: Balogh Tamás

Tovább olvasok

2025. szeptember 04., csütörtök

Ezek a dunaújvárosi és térségi fejlesztések szerepelnek az óriási állami beruházási programban

A magyar kormány tíz évre előre tekintő fejlesztési csomagot hirdetett meg. A sok ezer milliárdos beruházási program több Dunaújvárost, illetve a térséget, Fejér vármegyét érintő tételt is tartalmaz.

Tovább olvasok

2025. szeptember 05., péntek

Az elbocsátott vasműs dolgozóknak újabb célzott segítség

A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott vasműsök elhelyezkedését. Vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul szeptembertől a Dunaferr volt dolgozói számára.

Tovább olvasok 

2025. szeptember 06., szombat

A dunaújvárosiak megszavazták: ezek a boltok kellenének a városba

Kíváncsiak voltunk, mit szeretnének legjobban a helyiek, és most itt a válasz. A vásárlás Dunaújvárosban akkor lenne teljes, ha több ruházati bolt és hipermarket nyitná meg kapuit.

Tovább olvasok

2025. szeptember 07., vasárnap

Sport és összefogás találkozott a dunaújvárosi jótékonysági futóversenyen! (galériával és videóval)

Idén kilencedik alkalommal hozta össze a sport és az összefogás szerelmeseit a „Fuss velünk, fuss értünk” jótékonysági futóverseny, amelyet a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete indított útjára.

Mosolyok, futólépések, élmények

Fotók: Mészáros Réka

Tovább olvasok

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu