Egy reggel, ami minden diáknak mást jelentett

Igazán mozgalmas hét van mögöttünk: becsengettek a tanév kezdetére, mi pedig a Vasvári iskola ünnepélyes tanévnyitóján jártunk. A vidám pillanatok mellett sajnos kevésbé örömteli esemény is történt: Mezőfalván egy szarvastámadás okozott riadalmat, amely személyi sérüléssel is járt. Daruszentmiklóson ezzel szemben a jókedv uralkodott, hiszen nagy sikerrel rendezték meg a falunapot, amelyen mi is ott voltunk. Gazdasági téren is bőven akadt beszámolnivaló: hírt adtunk a térséget érintő beruházásokról, valamint a Vasmű dolgozóinak legfrissebb információiról. Városunk új boltja, a nemrég nyílt Lipóti Pékség is sokakat megmozgatott – olvasóinkat arról kérdeztük, milyen üzletet látnának még szívesen Dunaújvárosban. A szavazás eredményét természetesen összefoglaltuk. A hetet végül egy nemes cél zárta: a „Fuss velünk, fuss értünk” jótékonysági futóversenyen a sport és az összefogás került a középpontba. A heti hírösszefoglaló a szeptember 01. és 07. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza.

A heti hírösszefoglaló legszívderítőbb eseménye a Vasvári évnyitója volt.

Dunaújváros legfontosabb hírei - heti hírösszefoglaló

2025. szeptember 01., hétfő

Mosolyok és izgalom kísérte a tanév kezdetét a Vasvári iskolában! (galériával és videóval)

A Vasvári Pál Általános Iskola és Sportiskola udvara újra megtelt élettel, ahogy megkezdődött az idei tanév évnyitó ünnepsége.