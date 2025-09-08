1 órája
Egy reggel, ami minden diáknak mást jelentett
Rengeteg esemény zajlik körülöttünk, a városban és a világban egyaránt. A heti hírösszefoglaló most is összegyűjtötte, mi minden történt Dunaújvárosban és környékén.
Igazán mozgalmas hét van mögöttünk: becsengettek a tanév kezdetére, mi pedig a Vasvári iskola ünnepélyes tanévnyitóján jártunk. A vidám pillanatok mellett sajnos kevésbé örömteli esemény is történt: Mezőfalván egy szarvastámadás okozott riadalmat, amely személyi sérüléssel is járt. Daruszentmiklóson ezzel szemben a jókedv uralkodott, hiszen nagy sikerrel rendezték meg a falunapot, amelyen mi is ott voltunk. Gazdasági téren is bőven akadt beszámolnivaló: hírt adtunk a térséget érintő beruházásokról, valamint a Vasmű dolgozóinak legfrissebb információiról. Városunk új boltja, a nemrég nyílt Lipóti Pékség is sokakat megmozgatott – olvasóinkat arról kérdeztük, milyen üzletet látnának még szívesen Dunaújvárosban. A szavazás eredményét természetesen összefoglaltuk. A hetet végül egy nemes cél zárta: a „Fuss velünk, fuss értünk” jótékonysági futóversenyen a sport és az összefogás került a középpontba. A heti hírösszefoglaló a szeptember 01. és 07. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza.
Dunaújváros legfontosabb hírei - heti hírösszefoglaló
2025. szeptember 01., hétfő
Mosolyok és izgalom kísérte a tanév kezdetét a Vasvári iskolában! (galériával és videóval)
A Vasvári Pál Általános Iskola és Sportiskola udvara újra megtelt élettel, ahogy megkezdődött az idei tanév évnyitó ünnepsége.
Tanévnyitó ünnepség a Vasvári Pál Általános Iskola és SportiskolábanFotók: Mészáros Réka
2025. szeptember 02., kedd
Dráma Mezőfalván – vadászok terítették le az emberre támadó szarvast (videóval, galériával)
A mezőfalvi vadászok kilőtték a megzavarodott állatot. Pethes Bálint állatvédő és madármentő az állat kiterelési művelete közben komoly sérüléseket szenvedett. Kórházban ápolják!
Szarvas borzolta a kedélyeket MezőfalvánFotók: Horváth László
2025. szeptember 03., szerda
Komoly munkát végeztek azért, hogy ez a nap mindannyiuk közös ünnepe lehessen – galériával
Az átlagos szabadtéri rendezvényeket egy órányi rendes eső bőven el szokta mosni. De, hogy a kilencórás sem bírt el a daruszentmiklósiakkal a hétvégén az a közönség, a szolgáltatók és a rendezők dicséretes kitartásáról tanúskodik.
Daruszentmiklósi falunap 2025Fotók: Balogh Tamás
2025. szeptember 04., csütörtök
Ezek a dunaújvárosi és térségi fejlesztések szerepelnek az óriási állami beruházási programban
A magyar kormány tíz évre előre tekintő fejlesztési csomagot hirdetett meg. A sok ezer milliárdos beruházási program több Dunaújvárost, illetve a térséget, Fejér vármegyét érintő tételt is tartalmaz.
2025. szeptember 05., péntek
Az elbocsátott vasműs dolgozóknak újabb célzott segítség
A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott vasműsök elhelyezkedését. Vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul szeptembertől a Dunaferr volt dolgozói számára.
2025. szeptember 06., szombat
A dunaújvárosiak megszavazták: ezek a boltok kellenének a városba
Kíváncsiak voltunk, mit szeretnének legjobban a helyiek, és most itt a válasz. A vásárlás Dunaújvárosban akkor lenne teljes, ha több ruházati bolt és hipermarket nyitná meg kapuit.
2025. szeptember 07., vasárnap
Sport és összefogás találkozott a dunaújvárosi jótékonysági futóversenyen! (galériával és videóval)
Idén kilencedik alkalommal hozta össze a sport és az összefogás szerelmeseit a „Fuss velünk, fuss értünk” jótékonysági futóverseny, amelyet a Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete indított útjára.