58 perce
Biztonságot keresnek, rémületet kapnak
A világ eseményei percről percre változnak, és nem könnyű eligazodni a hírek sűrűjében. Hogy ne maradjon le a legfontosabb városi és környékbeli történésekről, összegyűjtöttük Dunaújváros legfontosabb híreit egy helyre. Nézze meg a heti hírösszefoglalót – így garantáltan képben marad!
A heti hírösszefoglaló augusztus 25. és 31. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza.
Dunaújváros legfontosabb hírei - heti hírösszefoglaló
2025. augusztus 25., hétfő
Ilyen hosszú sort sem mostanában láttunk (videóval, képgalériával)
Könyvvásár az MMK-ban
Dunaújvárosban tartott szombaton könyvvásárt az Alexandra Kiadócsoport. Hatalmas érdeklődés mellett, nagy sikerrel - sorban állással. 1986 óta élek Dunaújvárosban, de akkora sorban állást, mint amekkorát szombat délelőtt a Munkásművelődési Központ (MMK) előtt láttam, azt megelőzően még sohasem. Ami még meglepőbb, nem másért, mint könyvekért "harcolt" a nép. (Most mondja valaki, hogy leszoktunk az olvasásról.) A sor gerjesztője az Alexandra Kiadócsoport volt, ami szépséghibás és akciós könyvek vásárát tartotta meg az MMK-ban (a 10 órási nyitás előtt, másfél órával már jelentős sor alakult ki az MMK előtt). Ez azt jelenti, hogy akár 100 forintért is vásárolhattunk könyvet, de hibátlan, sőt, igényes, igen drága könyveket is vehettünk akciósan. Gondoljunk bele, hogy egy 15 000 forintos könyv esetében a 30-40 százalékos engedmény mekkora összeget jelent megtakarításként.
2025. augusztus 26., kedd
Aláírásokat gyűjtenek az 52-es főút felújításáért, reagált a miniszter
Aláírásokat kezdtek gyűjteni több településen és online az 52-es főút felújítása érdekében, ugyanis rengeteg embert érint a Kecskemét felé vezető fő alföldi kapcsolat borzalmas állapota. Lázár János miniszter elmondta, mit tud tenni.
A dunaújvárosi térség szempontjából is meghatározó közúti kapcsolat az Alfölddel ez az út, hiszen akár a Pentele, akár a dunaföldvári hídon átkelve, csak ezen keresztül lehet egyenesen elérni Kecskemétet, vagy az M5-ös autópályát. A korábbi években már országos szinten is sokszor napirenden volt a rekonstrukciója, ugyanis elképesztő rossz állapotba került a hatalmas forgalomtól. Óriási nyomvályúk, süllyedések, felgyűrődések, kátyúk, leszakadt padkarészek jellemzik, tele van foltozással. A munka pár éve elkezdődött, de az 52-es főút felújítása során csak egy része kapott új burkolatot, Kecskemét és Fülöpháza között. A további folytatás elmaradt az orosz-ukrán háború kitörése után, miután beruházási stopot rendeltek el.
2025. augusztus 27., szerda
Egy dunaújvárosi társasház, aminek a bank másfél millió forintot ajándékozott
Egy tízemeletes panelház elektromos vezetékcseréje önmagában ritkán kerül a címlapokra. De amikor egy dunaújvárosi társasház másfél millió forintot nyer rá az OTP országos pályázatán, máris más a történet. A társasházak között idén közel ezren indultak, a dunaújvárosi Szórád Márton út 44. pedig az ötödik helyen végzett a „Biztonságos otthonok” kategóriában.
A világbajnok Hajdu Jonatánt ünnepelték, aki nagy dicsőséget szerzett – galériával, videóval
A világbajnok Hajdu Jonatán köszöntése a DKSE csónakházábanFotók: Horváth László
Nincs nagyobb öröm, mint egy ilyen siker után sportolót köszönteni. A világbajnok Hajdu Jonatánnak kedden a DKSE csónakházban gratuláltak sportvezetők, edzők, sporttársak, városvezetés, szövetség és még sokan mások. Azért a sportteljesítményért, ami ritkán adatik meg egy vidéki egyesület életében.
A Duna különleges hajója és a vérhólyagos tenyerek – galériával
Római kort idéző őrhajó DunaföldváronFotók: Balogh Tamás
Mindenek előtt segítünk azoknak, akik véletlenül nem naprakészek a római kor folyami őrhajóinak a dolgában! Danuvia Alacris, ez a neve annak a hasonmás vizijárműnek, ami a napokban a Duna itteni szakaszán állomásozott.
Németországból indult a Danuvina Alacris, a római őrgálya hiteles másolata Kulcson is kikötött, majd Dunaföldváron is várták,a nemzeti ünnepkor is ott állomásozott még, így az egyik látványosság lett. Korhatár nélkül, szívesen ismerkedtek vele a látogatók, a bátrabbak bele is ültek. Sokan meg is kérdezték: hogy került ez ide? Szép dolog valamit megálmodni, derék dolog azt alaposan megtervezni, az igazi nagy dolog persze az, ha az utóbbit meg is valósítják. A Dunaföldvári Poszeidón Vízi Természet és Környezetvédők Egyesület zászlaja alatt újabb siker született. Vácz Zsolttal, az elnökükkel beszélgettünk.
2025. augusztus 28., csütörtök
Bér, közelség, biztonság – ezt keresték a munkavállalók a dunaújvárosi állásbörzén
Állásbörze Dunaújvárosban
Élénk érdeklődés mellett zajlott augusztus 28-án a Fejér Vármegyei Kormányhivatal által szervezett állásbörze Dunaújvárosban. A dunaújvárosi állásbörze több mint 40 munkáltatót vonzott, akik betanított munkától a mérnöki pozíciókig széles körű lehetőségeket kínáltak az álláskeresőknek.
A Dunaferr Technikum villamos tagozatának épülete egész nap nyitva állt az álláskeresők előtt, akik közvetlenül találkozhattak a munkáltatók képviselőivel. Nem véletlenül szervezte nyárutóra a kormányhivatal a börzét, hiszen a Dunaferr felszámolását követően munka nélkül maradottaknak nem csupán tanácsot, lehetőségeket, hanem munkahelyeket is szerettek volna kínálni. Természetesen mivel a rendezvény nyitott volt, így az munkahely-váltáson fejüket törőknek is lehetőséget biztosított. A kínálat rendkívül széles, gazdag és változatos volt, érdeklődőben sem volt hiány.
2025. augusztus 29., péntek
Újabb színes csoda született a dunaújvárosi iskola falára! (képgalériával és videóval)
Ismét életre kelt a művészet varázsa az Arany János Általános Iskola falánFotók: Mészáros Réka
A korábbi nagy sikerű falfestmény után ismét látványos graffiti elevenedik meg az Arany János Általános Iskola falán: hat nap, napi nyolc órás munka eredményeként született meg a remekmű.
Az első alkotás hatalmas elismerése után az iskola fala ismét színesedett: a most elkészült festmény Arany Jánost ábrázolja, amint könyvbe mélyedve olvas, ezzel emléket állítva az iskola névadójának és a magyar irodalom kiemelkedő alakjának. A művet Boros István autodidakta képzőművész készítette, aki immár húsz éve foglalkozik festészettel és graffiti művészettel.
A Dunaferr kirúgott dolgozói így kaphatnak esélyt az újrakezdésre
A kormány ingyenes képzésekkel is támogatja a Dunai Vasműből elbocsátott dolgozókat. Az érintettek összesen számos képzési irány közül választhatnak, a részvétel pedig ingyenes. A cél az elbocsátott dolgozók munkából munkába állítása.
Arról beszámoltunk már, hogy több mint 600 álláslehetőséggel várták Dunaújváros és környéke álláskeresőit, köztük a Dunaferr elbocsátott dolgozóit is a csütörtöki dunaújvárosi állásbörzén. Azonban ezen felül is érkezik segítség, ugyanis a kormány célja, hogy a Dunai Vasmű elbocsátott dolgozói mielőbb munkát találjanak, ezért az érintettek 2025 szeptemberétől már a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain induló ingyenes átképzési programokra is jelentkezhetnek, amelyek érdemben növelhetik a résztvevők elhelyezkedési esélyeit – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MTI-vel.
Rekordszámú új hallgatóval, de mi lesz a kohászattal?–videóval, galériával
Tanévnyitó a Dunaújvárosi EgyetemenFotók: Fekete Györgyi
Pénteken délelőtt hallgatókkal, az intézmény vezetőivel, a kuratóriumi tagjaival és az 50 éve végzett hallgatókkal telt meg a Dunaújvárosi Egyetem. Az ünnepélyes tanévnyitó alkalmából több fontos egyetem életét meghatározó információ is elhangzott.
2025. augusztus 30., szombat
Gyilkos kígyót rejtett a TEMUS-s csomag? Halálra rémült a magyar család
Ezt senki sem kívánja magának – főleg nem egy online rendelés mellé. Egy magyar nő igazi rémálomba illő meglepetést kapott, amikor kinyitotta a Temuról rendelt csomagját: egy kígyó tekergőzött a dobozban! Igen, jól olvasta: egy TEMU-s kígyó! Erről társoldalunk a bama.hu írt elsőként.
Ez Dunaújvárosban is megtörténhetett volna. Kígyót talált a csomagjában egy magyar nő – nem is akármilyet! A Kínából rendelt Temu-pakkban egy tekergőző hüllő lapult, első ránézésre mérges kígyó volt. A rémült család azonnal szakértőkhöz fordult, és kiderült: a TEMU-s kígyó egy különösen ritka, halálos fajra hasonlított. Hogy pontosan mi került elő a dobozból, és hogyan lehetséges, hogy egy kígyó került egy netes rendelésbe – erről is beszámolunk.
2025. augusztus 31., vasárnap
Itt járt Géza úr, az ország legismertebb macskája és a gazdája – videóval, galériával
Géza úr, a celeb macska Dunaújvárosban
Szombaton Dunaújváros utcái különleges látogatót fogadtak. Nem sztárzenész, nem politikus, hanem Vadócz Géza úr, a macska, pontosabban az ország egyik legismertebb macskája, és gazdája, Édelmayer József látogatott el hozzánk.
A páros története már régóta izgalomban tartja a közösségi médiát: a sötét múltból új életet teremtő ember és hű társa, a macska, aki nemcsak megmentette, de inspirálta gazdáját. Valószínűleg ez volt a legfőbb ok, ami miatt hatalmas követő tábora lett Vadócz Géza úrnak, a macskának és gazdájának Édelmayer Józsefnek. Ahogy a dunaújvárosi vasútállomásra érkeztek, Józsefet már várták a követői – voltak, akik egyenesen Bajáról jöttek – könnyű volt őket felismerni, hiszen figyelemfelkeltő a gazda rocker-punk megjelenése, de főképp azért, mert a vállán ült Géza úr, a macska, aki kérés nélkül is szépen átsétált a rajongó-követők vállára. A kandúr higgadt eleganciával vette tudomásul, hogy emberek járulnak elé, s egyszerűen imádják.