Biztonságot keresnek, rémületet kapnak

Dunaújvárosban tartott szombaton könyvvásárt az Alexandra Kiadócsoport. Hatalmas érdeklődés mellett, nagy sikerrel - sorban állással. 1986 óta élek Dunaújvárosban, de akkora sorban állást, mint amekkorát szombat délelőtt a Munkásművelődési Központ (MMK) előtt láttam, azt megelőzően még sohasem. Ami még meglepőbb, nem másért, mint könyvekért "harcolt" a nép. (Most mondja valaki, hogy leszoktunk az olvasásról.) A sor gerjesztője az Alexandra Kiadócsoport volt, ami szépséghibás és akciós könyvek vásárát tartotta meg az MMK-ban (a 10 órási nyitás előtt, másfél órával már jelentős sor alakult ki az MMK előtt). Ez azt jelenti, hogy akár 100 forintért is vásárolhattunk könyvet, de hibátlan, sőt, igényes, igen drága könyveket is vehettünk akciósan. Gondoljunk bele, hogy egy 15 000 forintos könyv esetében a 30-40 százalékos engedmény mekkora összeget jelent megtakarításként.

Tovább

2025. augusztus 26., kedd

Aláírásokat gyűjtenek az 52-es főút felújításáért, reagált a miniszter

Aláírásokat kezdtek gyűjteni több településen és online az 52-es főút felújítása érdekében, ugyanis rengeteg embert érint a Kecskemét felé vezető fő alföldi kapcsolat borzalmas állapota. Lázár János miniszter elmondta, mit tud tenni.

A dunaújvárosi térség szempontjából is meghatározó közúti kapcsolat az Alfölddel ez az út, hiszen akár a Pentele, akár a dunaföldvári hídon átkelve, csak ezen keresztül lehet egyenesen elérni Kecskemétet, vagy az M5-ös autópályát. A korábbi években már országos szinten is sokszor napirenden volt a rekonstrukciója, ugyanis elképesztő rossz állapotba került a hatalmas forgalomtól. Óriási nyomvályúk, süllyedések, felgyűrődések, kátyúk, leszakadt padkarészek jellemzik, tele van foltozással. A munka pár éve elkezdődött, de az 52-es főút felújítása során csak egy része kapott új burkolatot, Kecskemét és Fülöpháza között. A további folytatás elmaradt az orosz-ukrán háború kitörése után, miután beruházási stopot rendeltek el.