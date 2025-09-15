szeptember 15., hétfő

Hírösszefoglaló

1 órája

Könyvektől az özönvízig: így telt a hetünk

Rengeteg esemény zajlik körülöttünk, a városban és a világban egyaránt. A heti hírösszefoglaló most is összegyűjtötte, mi minden történt Dunaújvárosban és környékén.

Fotó: Juhász Tímea, Csatári Tamás - olvasói fotó

Igazi hírcunami kísérte a hetünket: a hétvége a könyvek és a kultúra jegyében telt a KönyvTéren, majd közéleti témában Nagyvenyim polgármesterét faggattuk a Tisza Párt adóterveiről. A hét közepén a vásárlás került reflektorfénybe: kiderült, hogy a környék egyik Lidl üzlete bezár. Dunaföldváron különleges eseménnyel búcsúztatták a nyarat, ám a hét nem múlt el tragédia nélkül: Dunaújváros külterületén autó és motor ütközött. A legnagyobb felháborodást Mezőfalva lakóinak panasza keltette, ahol elviselhetetlen fermentlé-bűz keseríti a mindennapokat. Vasárnap pedig az ég is leszakadt: özönvízszerű eső zúdult a városra, több helyen állt a víz az utcákon. A heti hírösszefoglaló a szeptember 08. és 14. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza. 

Brutális vihar csapott le Dunaújvárosra, ez a hír is szerepel a heti hírösszefoglalóban. 
Fotó: Kertész Zsanett - olvasói fotó

Dunaújváros legfontosabb hírei - heti hírösszefoglaló

2025. szeptember 08., hétfő

Ez itt a Tér - a Könyvtér! Nyárzáró kulturális kavalkád a Városháza téren (galériával és videóval)

Ismét remek programkínálattal csalogatták az olvasást és a kultúrát szerető közönséget a hetedik alkalommal létrejött KönyvTér rendezvényen, Dunaújvárosban.

Tovább olvasok

Kultúra és közösség a szabad ég alatt

Fotók: Horváth László

2025. szeptember 09., kedd

Vargáné Kaiser Katalin: A Tisza koncepciója szerint Nagyvenyimen „túlgazdagok" élnek

Magyar Péter SZJA tervezete kapcsán több sajtóorgánum is beszámolt egy kiszivárgott dokumentumról. Ebben a Tisza Párt háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó (SZJA) bevezetését tervezi hatalomra kerülése esetén. Vargáné Kaiser Katalinnak, Nagyvenyim polgármesterének véleményét kérdeztük minderről.

Tovább olvasok

2025. szeptember 10., szerda

Bezár az egyik Lidl, másikat kell keresni helyette

A vásárlók szeretik megszokott áruházaikat felkeresni Dunaújvárosban és a térségben. Most az egyik Lidl bezár a héten, így másikat kell keresni helyette.

Tovább olvasok

2025. szeptember 11., csütörtök

Különleges nyárbúcsúztatás Dunaföldváron (galériával)

2025. szeptember 6-án, szombaton emlékezetes rendezvény vette kezdetét Dunaföldváron, a Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület és a Város Önkormányzata szervezésében. A nyárbúcsúztató gyereknap egész nap vidám programokkal és szórakozással várta a kicsiket és a nagyokat.

Tovább olvasok

2025. szeptember 12., péntek

Baleset történt a 6-os főúton Dunaújvárosnál - Frissítve

Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 6-os főúton, Dunaújváros külterületén, a 65-ös kilométernél. Egy személyautó és egy motoros ütközött össze.

Tovább olvasok

2025. szeptember 13., szombat

A fermentlé bűzétől továbbra is szenvednek a mezőfalviak – videóval

Csökkent ugyan, de nem szűnt meg a kellemetlen szaghatás Mezőfalván, amikor „támad” a bűz, akkor sokkal erősebben érezni. Jelenleg lakossági aláírásgyűjtés folyik a fermentlé tárolás ellen, amit már közel kétezren aláírtak.

Tovább olvasok

2025. szeptember 14., vasárnap

Megérkezett a hidegfront: hömpölygő víz és káosz Dunaújváros utcáin - videóval

Megérkezett a régóta ígért hidegfront, és pillanatok alatt felforgatta Dunaújváros életét. A felhőszakadás hatására áll a víz a városban, és még több zivatar is jöhet a HungaroMet előrejelzése szerint.

Tovább olvasok

 

