Könyvektől az özönvízig: így telt a hetünk

Igazi hírcunami kísérte a hetünket: a hétvége a könyvek és a kultúra jegyében telt a KönyvTéren, majd közéleti témában Nagyvenyim polgármesterét faggattuk a Tisza Párt adóterveiről. A hét közepén a vásárlás került reflektorfénybe: kiderült, hogy a környék egyik Lidl üzlete bezár. Dunaföldváron különleges eseménnyel búcsúztatták a nyarat, ám a hét nem múlt el tragédia nélkül: Dunaújváros külterületén autó és motor ütközött. A legnagyobb felháborodást Mezőfalva lakóinak panasza keltette, ahol elviselhetetlen fermentlé-bűz keseríti a mindennapokat. Vasárnap pedig az ég is leszakadt: özönvízszerű eső zúdult a városra, több helyen állt a víz az utcákon. A heti hírösszefoglaló a szeptember 08. és 14. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza.

Brutális vihar csapott le Dunaújvárosra, ez a hír is szerepel a heti hírösszefoglalóban.

Fotó: Kertész Zsanett - olvasói fotó

Dunaújváros legfontosabb hírei - heti hírösszefoglaló

2025. szeptember 08., hétfő

Ez itt a Tér - a Könyvtér! Nyárzáró kulturális kavalkád a Városháza téren (galériával és videóval)

Ismét remek programkínálattal csalogatták az olvasást és a kultúrát szerető közönséget a hetedik alkalommal létrejött KönyvTér rendezvényen, Dunaújvárosban.

Tovább olvasok