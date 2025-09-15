2 órája
Könyvektől az özönvízig: így telt a hetünk
Rengeteg esemény zajlik körülöttünk, a városban és a világban egyaránt. A heti hírösszefoglaló most is összegyűjtötte, mi minden történt Dunaújvárosban és környékén.
Fotó: Juhász Tímea, Csatári Tamás - olvasói fotó
Igazi hírcunami kísérte a hetünket: a hétvége a könyvek és a kultúra jegyében telt a KönyvTéren, majd közéleti témában Nagyvenyim polgármesterét faggattuk a Tisza Párt adóterveiről. A hét közepén a vásárlás került reflektorfénybe: kiderült, hogy a környék egyik Lidl üzlete bezár. Dunaföldváron különleges eseménnyel búcsúztatták a nyarat, ám a hét nem múlt el tragédia nélkül: Dunaújváros külterületén autó és motor ütközött. A legnagyobb felháborodást Mezőfalva lakóinak panasza keltette, ahol elviselhetetlen fermentlé-bűz keseríti a mindennapokat. Vasárnap pedig az ég is leszakadt: özönvízszerű eső zúdult a városra, több helyen állt a víz az utcákon. A heti hírösszefoglaló a szeptember 08. és 14. közötti legfontosabb eseményeket tartalmazza.
Dunaújváros legfontosabb hírei - heti hírösszefoglaló
2025. szeptember 08., hétfő
Ez itt a Tér - a Könyvtér! Nyárzáró kulturális kavalkád a Városháza téren (galériával és videóval)
Ismét remek programkínálattal csalogatták az olvasást és a kultúrát szerető közönséget a hetedik alkalommal létrejött KönyvTér rendezvényen, Dunaújvárosban.
Kultúra és közösség a szabad ég alattFotók: Horváth László
2025. szeptember 09., kedd
Vargáné Kaiser Katalin: A Tisza koncepciója szerint Nagyvenyimen „túlgazdagok" élnek
Magyar Péter SZJA tervezete kapcsán több sajtóorgánum is beszámolt egy kiszivárgott dokumentumról. Ebben a Tisza Párt háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó (SZJA) bevezetését tervezi hatalomra kerülése esetén. Vargáné Kaiser Katalinnak, Nagyvenyim polgármesterének véleményét kérdeztük minderről.
2025. szeptember 10., szerda
Bezár az egyik Lidl, másikat kell keresni helyette
A vásárlók szeretik megszokott áruházaikat felkeresni Dunaújvárosban és a térségben. Most az egyik Lidl bezár a héten, így másikat kell keresni helyette.
2025. szeptember 11., csütörtök
Különleges nyárbúcsúztatás Dunaföldváron (galériával)
2025. szeptember 6-án, szombaton emlékezetes rendezvény vette kezdetét Dunaföldváron, a Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület és a Város Önkormányzata szervezésében. A nyárbúcsúztató gyereknap egész nap vidám programokkal és szórakozással várta a kicsiket és a nagyokat.
2025. szeptember 12., péntek
Baleset történt a 6-os főúton Dunaújvárosnál - Frissítve
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 6-os főúton, Dunaújváros külterületén, a 65-ös kilométernél. Egy személyautó és egy motoros ütközött össze.
2025. szeptember 13., szombat
A fermentlé bűzétől továbbra is szenvednek a mezőfalviak – videóval
Csökkent ugyan, de nem szűnt meg a kellemetlen szaghatás Mezőfalván, amikor „támad” a bűz, akkor sokkal erősebben érezni. Jelenleg lakossági aláírásgyűjtés folyik a fermentlé tárolás ellen, amit már közel kétezren aláírtak.
2025. szeptember 14., vasárnap
Megérkezett a hidegfront: hömpölygő víz és káosz Dunaújváros utcáin - videóval
Megérkezett a régóta ígért hidegfront, és pillanatok alatt felforgatta Dunaújváros életét. A felhőszakadás hatására áll a víz a városban, és még több zivatar is jöhet a HungaroMet előrejelzése szerint.