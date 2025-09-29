szeptember 29., hétfő

Hírösszefoglaló

54 perce

Bérlakástól a droghálózatig és a tragédiáig – ezek voltak a hét legolvasottabb hírei

Ez történt a héten Dunaújvárosban – minden nap más esemény került az érdeklődés középpontjába. A hét legolvasottabb hírei között voltaz azalábbi hírek.

Duol.hu

Ez történt a héten Dunaújvárosban: hétfőn a tízezer forintos bérlakások híre adott reményt a fiataloknak, kedden egy kisfiú zebraátkelése mögött rejtőzött családi tragédia. Szerdán játékfesztivál és a vasmű dolgozóinak segítése került a középpontba, csütörtökön droghálózatot buktattak le. Pénteken egy fiatalon elhunyt művész emléke gyűjtött tömeget, szombaton a hulladékgazdálkodás változásai adtak témát, vasárnap pedig a kisapostagi szüreti mulatságról írtunk. A hét legolvasottabb hírei következnek.

A hét legolvasottabb hírei között az elfogás

A hét legolvasottabb hírei Dunaújvárosban

2025. szeptember 22. – Hétfő

Havi tízezerért bérlakás a gyermekvédelmi múlttal élő fiataloknak

 

A hétfő legolvasottabb híre egy rendkívül kedvező lehetőséget mutatott be, amely sok fiatal számára jelenthet kapaszkodót a felnőtté válás útján. Egy országos program keretében most Dunaújvárosban is megnyílt a lehetőség arra, hogy azok a fiatalok, akik gyermekvédelmi gondoskodásban nőttek fel, önálló életükhöz biztos otthonhoz jussanak.

Az érintettek egy frissen felújított lakáshoz kaphatnak hozzáférést, méghozzá olyan feltételekkel, amelyekhez hasonlót ritkán kínálnak. A lehetőség azonban időben korlátozott, és szigorú pályázati feltételekhez kötött: csak meghatározott korosztály és élethelyzet esetén válik elérhetővé.

A részletek – pontos feltételek, határidők és a helyi lehetőségek bemutatása – a teljes cikkben olvashatók.

2025. szeptember 23. – Kedd

Szabályosan kelt át a zebrán, mégis különös súlyt kapott a pillanat – egy család múltja mindent megmagyaráz

 

A keddi legolvasott hír szerint egy figyelmes autós és egy szabálykövető kisfiú együtt kerülte el a bajt egy dunaújvárosi zebránál. A történetet sokan megható példaként osztották meg a közösségi médiában – ám kevesen sejtették, mi áll a háttérben.

A kisfiú fegyelmezett közlekedése mögött nem csupán szülői odafigyelés, hanem egy múltbeli esemény is meghúzódik, amely örökre megváltoztatta a család életét. A részletek egy egyszerre büszkeséggel és fájdalommal teli történetet rajzolnak ki, amely mindannyiunknak üzenetet hordoz.

A teljes cikkben kiderül, miért kapott ennyire különös súlyt ez az egyetlen zebraátkelés.

2025. szeptember 24. – Szerda

Játékfesztiváltól a vasmű dolgozóinak segítéséig – így készül az Útkeresés Dunaújvárosban

A szerdai nap legolvasottabb híre egy olyan programról szólt, amely egyszerre adott élményt a gyerekeknek és támogatást a családoknak. Az Útkeresés Segítő Szolgálat idén is megszervezte játékfesztiválját, ahol több száz gyermek vett részt – de a háttérben már egy sokkal komolyabb feladatra készülnek.

A vasmű bezárása után egyre több család kerülhet nehéz helyzetbe, és az intézménynek új kihívásokra kell választ adnia. Hogy hogyan segítik most a gyerekeket és mire készülnek a felnőttek támogatására – az kiderül a teljes cikkből.

2025. szeptember 25. – Csütörtök

Baracstól Dunaújvárosig: lebuktatták a többmilliós droghálózatot

Csütörtök legolvasottabb híre volt, hogy a rendőrök egyszerre több helyszínen csaptak le, és több millió forint értékű kábítószert foglaltak le. A baracsi és dunaújvárosi férfiak által működtetett hálózat hónapokon át szerezte be és értékesítette a tiltott szereket.

A razziák során előkerült drogok mennyisége és a bíróság döntése is sokkoló részleteket tárt fel. Ha kíváncsi a részletekre, olvassa el a teljes cikket.

2025. szeptember 26. – Péntek

Emlékezés Kim Corbisierre: a lány elment, a képei itt maradtak

Péntek legolvasottabb híre volt, hogy a Kortárs Művészeti Intézetben kiállítással tisztelegtek Kim Corbisier előtt. A fiatal festőművész 13 éve vetett véget életének, de alkotásai máig jelet hagytak a magyar képzőművészetben.

A kiállítás megnyitóján Belgium nagykövete és pályatársai méltatták a tragikus sorsú művészt, aki Nagyvenyimen nőtt fel, és különleges tehetségével generációjának egyik sztárjává vált. A teljes cikkben elolvashatja, milyen személyes emlékek, történetek és művészettörténeti értékelések hangzottak el az eseményen.

2025. szeptember 27. – Szombat

Októbertől változik a hulladékgazdálkodás: új szabályok, új lehetőségek

 

Szombat legolvasottabb híre volt, hogy október 1-jétől több fontos változás lép életbe a hulladékgazdálkodásban. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. új Általános Szerződési Feltételei már szeptember 1-jétől elérhetők, így a lakosság előre felkészülhet az újdonságokra.

A módosítások érintik a lomtalanítás és a zöldhulladék szabályait, valamint bevezetik a mobil hulladékudvar fogalmát is. A teljes cikkben elolvashatja, milyen típusú hulladékokra, mennyiségekre és különleges esetekre vonatkoznak az új előírások.

2025. szeptember 28. – Vasárnap

Rekordszámú felvonulóval és hajnalig tartó mulatsággal ünnepelték a szüretet Kisapostagon

Szüreti felvonulás és bál Kisapostagon

Fotók: Horváth László

Vasárnap a legolvasottabb hír Kisapostagról érkezett: a település idén is felelevenítette a szüreti vigasság hagyományát, amely ezúttal rekordszámú résztvevővel zajlott. A gyermekek és felnőttek népviseletbe öltözve, tánccal és zenével járták végig a falu utcáit, ahol a lakosok finom falatokkal és italokkal fogadták őket. 

  • Az esti bálban a legfiatalabb bírói pár vezényelte le a programot, amely hajnalig tartó jókedvvel zárult. Olvassa el a cikkünk bővebb beszámolóját az eseményről.

 

 

 

 

