Bérlakástól a droghálózatig és a tragédiáig – ezek voltak a hét legolvasottabb hírei

Ez történt a héten Dunaújvárosban: hétfőn a tízezer forintos bérlakások híre adott reményt a fiataloknak, kedden egy kisfiú zebraátkelése mögött rejtőzött családi tragédia. Szerdán játékfesztivál és a vasmű dolgozóinak segítése került a középpontba, csütörtökön droghálózatot buktattak le. Pénteken egy fiatalon elhunyt művész emléke gyűjtött tömeget, szombaton a hulladékgazdálkodás változásai adtak témát, vasárnap pedig a kisapostagi szüreti mulatságról írtunk. A hét legolvasottabb hírei következnek.

2025. szeptember 22. – Hétfő

Havi tízezerért bérlakás a gyermekvédelmi múlttal élő fiataloknak

A hétfő legolvasottabb híre egy rendkívül kedvező lehetőséget mutatott be, amely sok fiatal számára jelenthet kapaszkodót a felnőtté válás útján. Egy országos program keretében most Dunaújvárosban is megnyílt a lehetőség arra, hogy azok a fiatalok, akik gyermekvédelmi gondoskodásban nőttek fel, önálló életükhöz biztos otthonhoz jussanak.

Az érintettek egy frissen felújított lakáshoz kaphatnak hozzáférést, méghozzá olyan feltételekkel, amelyekhez hasonlót ritkán kínálnak. A lehetőség azonban időben korlátozott, és szigorú pályázati feltételekhez kötött: csak meghatározott korosztály és élethelyzet esetén válik elérhetővé.

2025. szeptember 23. – Kedd

Szabályosan kelt át a zebrán, mégis különös súlyt kapott a pillanat – egy család múltja mindent megmagyaráz

A keddi legolvasott hír szerint egy figyelmes autós és egy szabálykövető kisfiú együtt kerülte el a bajt egy dunaújvárosi zebránál. A történetet sokan megható példaként osztották meg a közösségi médiában – ám kevesen sejtették, mi áll a háttérben.

A kisfiú fegyelmezett közlekedése mögött nem csupán szülői odafigyelés, hanem egy múltbeli esemény is meghúzódik, amely örökre megváltoztatta a család életét. A részletek egy egyszerre büszkeséggel és fájdalommal teli történetet rajzolnak ki, amely mindannyiunknak üzenetet hordoz.