3 órája
Bérlakástól a droghálózatig és a tragédiáig – ezek voltak a hét legolvasottabb hírei
Ez történt a héten Dunaújvárosban – minden nap más esemény került az érdeklődés középpontjába. A hét legolvasottabb hírei között voltaz azalábbi hírek.
Ez történt a héten Dunaújvárosban: hétfőn a tízezer forintos bérlakások híre adott reményt a fiataloknak, kedden egy kisfiú zebraátkelése mögött rejtőzött családi tragédia. Szerdán játékfesztivál és a vasmű dolgozóinak segítése került a középpontba, csütörtökön droghálózatot buktattak le. Pénteken egy fiatalon elhunyt művész emléke gyűjtött tömeget, szombaton a hulladékgazdálkodás változásai adtak témát, vasárnap pedig a kisapostagi szüreti mulatságról írtunk. A hét legolvasottabb hírei következnek.
A hét legolvasottabb hírei Dunaújvárosban
2025. szeptember 22. – Hétfő
Havi tízezerért bérlakás a gyermekvédelmi múlttal élő fiataloknak
A hétfő legolvasottabb híre egy rendkívül kedvező lehetőséget mutatott be, amely sok fiatal számára jelenthet kapaszkodót a felnőtté válás útján. Egy országos program keretében most Dunaújvárosban is megnyílt a lehetőség arra, hogy azok a fiatalok, akik gyermekvédelmi gondoskodásban nőttek fel, önálló életükhöz biztos otthonhoz jussanak.
Az érintettek egy frissen felújított lakáshoz kaphatnak hozzáférést, méghozzá olyan feltételekkel, amelyekhez hasonlót ritkán kínálnak. A lehetőség azonban időben korlátozott, és szigorú pályázati feltételekhez kötött: csak meghatározott korosztály és élethelyzet esetén válik elérhetővé.
A részletek – pontos feltételek, határidők és a helyi lehetőségek bemutatása – a teljes cikkben olvashatók.
2025. szeptember 23. – Kedd
Szabályosan kelt át a zebrán, mégis különös súlyt kapott a pillanat – egy család múltja mindent megmagyaráz
A keddi legolvasott hír szerint egy figyelmes autós és egy szabálykövető kisfiú együtt kerülte el a bajt egy dunaújvárosi zebránál. A történetet sokan megható példaként osztották meg a közösségi médiában – ám kevesen sejtették, mi áll a háttérben.
A kisfiú fegyelmezett közlekedése mögött nem csupán szülői odafigyelés, hanem egy múltbeli esemény is meghúzódik, amely örökre megváltoztatta a család életét. A részletek egy egyszerre büszkeséggel és fájdalommal teli történetet rajzolnak ki, amely mindannyiunknak üzenetet hordoz.
A teljes cikkben kiderül, miért kapott ennyire különös súlyt ez az egyetlen zebraátkelés.
2025. szeptember 24. – Szerda
Játékfesztiváltól a vasmű dolgozóinak segítéséig – így készül az Útkeresés Dunaújvárosban
A szerdai nap legolvasottabb híre egy olyan programról szólt, amely egyszerre adott élményt a gyerekeknek és támogatást a családoknak. Az Útkeresés Segítő Szolgálat idén is megszervezte játékfesztiválját, ahol több száz gyermek vett részt – de a háttérben már egy sokkal komolyabb feladatra készülnek.
A vasmű bezárása után egyre több család kerülhet nehéz helyzetbe, és az intézménynek új kihívásokra kell választ adnia. Hogy hogyan segítik most a gyerekeket és mire készülnek a felnőttek támogatására – az kiderül a teljes cikkből.
2025. szeptember 25. – Csütörtök
Baracstól Dunaújvárosig: lebuktatták a többmilliós droghálózatot
Csütörtök legolvasottabb híre volt, hogy a rendőrök egyszerre több helyszínen csaptak le, és több millió forint értékű kábítószert foglaltak le. A baracsi és dunaújvárosi férfiak által működtetett hálózat hónapokon át szerezte be és értékesítette a tiltott szereket.
A razziák során előkerült drogok mennyisége és a bíróság döntése is sokkoló részleteket tárt fel. Ha kíváncsi a részletekre, olvassa el a teljes cikket.
2025. szeptember 26. – Péntek
Emlékezés Kim Corbisierre: a lány elment, a képei itt maradtak
Péntek legolvasottabb híre volt, hogy a Kortárs Művészeti Intézetben kiállítással tisztelegtek Kim Corbisier előtt. A fiatal festőművész 13 éve vetett véget életének, de alkotásai máig jelet hagytak a magyar képzőművészetben.
A kiállítás megnyitóján Belgium nagykövete és pályatársai méltatták a tragikus sorsú művészt, aki Nagyvenyimen nőtt fel, és különleges tehetségével generációjának egyik sztárjává vált. A teljes cikkben elolvashatja, milyen személyes emlékek, történetek és művészettörténeti értékelések hangzottak el az eseményen.
A lány kivetette magát az erkélyről, de a képei maradtak–videóval
2025. szeptember 27. – Szombat
Októbertől változik a hulladékgazdálkodás: új szabályok, új lehetőségek
Szombat legolvasottabb híre volt, hogy október 1-jétől több fontos változás lép életbe a hulladékgazdálkodásban. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. új Általános Szerződési Feltételei már szeptember 1-jétől elérhetők, így a lakosság előre felkészülhet az újdonságokra.
A módosítások érintik a lomtalanítás és a zöldhulladék szabályait, valamint bevezetik a mobil hulladékudvar fogalmát is. A teljes cikkben elolvashatja, milyen típusú hulladékokra, mennyiségekre és különleges esetekre vonatkoznak az új előírások.
Meghatározzák, mennyi hulladékot adhatunk le
2025. szeptember 28. – Vasárnap
Rekordszámú felvonulóval és hajnalig tartó mulatsággal ünnepelték a szüretet Kisapostagon
Szüreti felvonulás és bál KisapostagonFotók: Horváth László
Vasárnap a legolvasottabb hír Kisapostagról érkezett: a település idén is felelevenítette a szüreti vigasság hagyományát, amely ezúttal rekordszámú résztvevővel zajlott. A gyermekek és felnőttek népviseletbe öltözve, tánccal és zenével járták végig a falu utcáit, ahol a lakosok finom falatokkal és italokkal fogadták őket.
- Az esti bálban a legfiatalabb bírói pár vezényelte le a programot, amely hajnalig tartó jókedvvel zárult. Olvassa el a cikkünk bővebb beszámolóját az eseményről.
Szüreti vigasság Kisapostagon - képgalériával, videóval