Egy táskányi pénz és a kiserdei haláleset
Ez történt a héten Dunaújvárosban – minden nap más esemény került az érdeklődés középpontjába. A hét legolvasottabb hírei között volt Horváth Tamás felejthetetlen színpadi átalakulása, a mezőfalvi szüreti rekord, Kollár Kristóf világbajnoki címe, egy új hokiklub indulása, sportlegendák történetei, közösségi szemétszedés, fesztiválhangulat, majd vasárnap egy tragikus eset a kiserdőben.
A hét legolvasottabb hírei Dunaújvárosban
2025. augusztus 15. – Hétfő
Horváth Tamás lenyűgözte Natalia Oreirót – közösen énekeltek a Sztárban Sztár színpadán!
A látványos produkciók között négy versenyző búcsúzott, de az este igazi fénypontja Tamás előadása volt – nem véletlenül lett ez a hétfő legolvasottabb híre.
A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában Horváth Tamás egy merész átalakulással robbantotta fel a színpadot: Natalia Oreiróként lépett fel – miközben maga a világsztár a zsűriben ült. A megható pillanat tetőpontján együtt énekelték a Cambio Dolor-t, álló tapsot kapva a közönségtől.

Kaukázusi medvéből latin díva: Horváth Tamás elkápráztatta a közönséget
2025. augusztus 16. – Kedd
Rekordfelvonulás Mezőfalván – telt házas bál koronázta meg a szüreti ünnepet
Kitáncolták a szüretet, meg a jó időt is MezőfalvánFotók: Horváth László
A helyi néptáncosok és lovasok közösségi élménye, a néphagyományok megőrzése és a faluközösség összefogása tette igazán emlékezetessé az eseményt – nem csoda, hogy ez lett a keddi nap legolvasottabb cikke.
Szeptember 13-án Mezőfalva új rekordot állított: 24 feldíszített fogattal és száznál is több táncossal vonult végig a szüreti menet a falun. A látványos felvonulás után több mint 200 vendég mulatott a hagyományos batyus bálban.

2025. augusztus 17. – Szerda
Világbajnok lett a kisapostagi Kollár Kristóf – már az olimpiáról álmodik
A szerdai nap legolvasottabb cikkének főszereplője Kollár Kristóf, a kisapostagi kenus, aki két érmet is szerzett a milánói világbajnokságon: a magyar C4-500-as négyes tagjaként világbajnoki aranyat nyert, majd párosban is bronzérmes lett. A mindössze 21 éves sportoló a hajó elején diktálta a tempót, ezzel oroszlánrészt vállalt a győzelemben.
Kristóf most az olimpiára koncentrál – célja, hogy párosban is a világ legjobbjai közé jusson. Szerényen, de eltökélten beszélt az elvégzett munkáról, a csapatmunkáról, és arról, hogy még sok hely van a polcán az érmeknek…

2025. augusztus 18. – Csütörtök
Kohász címert rája! – Új hokiklub indult Dunaújvárosban
Óriási érdeklődés övezte csütörtökön a hírt, miszerint újra van jégkorongcsapata a Kohásznak – ez lett a nap legolvasottabb cikke. A korábbi R'Angels-KCR kivált az Angels NJSE-ből, és mostantól Dunaújvárosi Kohász Jégkorong Sportegyesület néven folytatják a munkát. A névválasztás nem véletlen: a csapat a város sporthagyományai előtt tiszteleg.
A klub már októberben jégre lép a 2025/26-os szezonban, ám a felkészülést nehezíti a jégcsarnok felújítása – ideiglenesen más városokban edzenek. A 60 fős amatőr egyesület tagjai saját költségen, munka mellett vállalják az edzéseket és a bajnokikat.

2025. augusztus 19. – Péntek
Egy táskányi pénz, bajnokcsapatok és jósnői jóslatok – legendás sztorik a dunaújvárosi sport aranykorából
A pénteki nap legolvasottabb cikkében a dunaújvárosi sportélet egyik legismertebb alakja, dr. Szabó József "Dzsoni" mesélt az Intercisa Múzeum sporttörténeti előadásán – emlékezetes sztorikat idézve a '90-es és 2000-es évek sikercsapatairól.
Szó esett arról, hogyan lett az egykori Kohászból nemzetközileg is elismert klub, milyen szerepe volt Kercsó Árpádnak a magyar hoki felemelkedésében, hogyan szerződtették Laurencz Lászlót, vagy épp Radulovics Bojanát... és hogy egy táskányi ukrán pénzt hogyan ittak el egy hosszú út után.

2025. augusztus 20. – Szombat
Szombaton két cikk vezette az olvasottsági listát: a takarítás világnapjához kapcsolódó szemétszedési rekord, valamint a Rácalmási Tökfesztivál pénteki nyitónapja.
Közösségi rekord Dunaújvárosban
Több mint 1600 kg szemetet gyűjtöttek össze a dunaújvárosi diákok és önkéntesek a takarítás világnapján! Az Erdei Tornapályától a Kádár-völgyig zajló akcióban 17 intézmény 1371 tanulója és 157 felnőtt vett részt. A program egyszerre volt nevelő, közösségépítő és látványos – nem csoda, hogy ez lett az egyik legnépszerűbb cikk.
Részletek, videó és képgaléria a teljes cikkben
Látványos nyitány a XXI. Rácalmási Tökfesztiválon
Tökfesztivál Rácalmáson - a péntek délutánFotók: Horváth László
Péntek délután és este igazi fesztiválhangulat uralkodott Rácalmáson. Kutyás bemutató, néptánc, tűzzsonglőrök, majd Punnany Massif koncert és DJ-szettek szórakoztatták a telt házas közönséget. A programok színvonala és a hatalmas érdeklődés egyértelművé tették: ez az esemény a térség egyik kiemelkedő közösségi rendezvénye.

2025. augusztus 21. – Vasárnap
Holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdőben – a rendőrség közleményt adott ki
Vasárnap ez a megrázó eset vált a nap legolvasottabb hírévé: holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdőben, a tornapálya közelében. A helyszínt a rendőrség szalaggal zárta le, szemtanúk szerint több rendőrautó és egy kegyeleti jármű is a helyszínen tartózkodott.
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos közleménye szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, az ügyet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják. A helyi közösséget megrázta a tragédia, a cikkben a lelkisegély-szolgálatok elérhetőségei is megtalálhatók, segítséget kínálva mindazoknak, akik krízishelyzetben vannak.
Olvasd el a részleteket és a rendőrségi közleményt a teljes cikkben