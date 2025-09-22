szeptember 22., hétfő

Móric névnap

20°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

2 órája

Egy táskányi pénz és a kiserdei haláleset

Címkék#sztárban sztár#Horváth Tamás#Natalia Oreiro

Ez történt a héten Dunaújvárosban – minden nap más esemény került az érdeklődés középpontjába. A hét legolvasottabb hírei között volt Horváth Tamás felejthetetlen színpadi átalakulása, a mezőfalvi szüreti rekord, Kollár Kristóf világbajnoki címe, egy új hokiklub indulása, sportlegendák történetei, közösségi szemétszedés, fesztiválhangulat, majd vasárnap egy tragikus eset a kiserdőben.

Duol.hu

A hét legolvasottabb hírei között szerepelt Horváth Tamás színpadi átalakulása, a mezőfalvi szüreti rekord, Kollár Kristóf világbajnoki címe, egy új hokiklub megalakulása, sportlegendák emlékei, közösségi szemétszedés és fesztiválhangulat, majd vasárnap egy tragikus eset a kiserdőben.

A hét legolvasottabb hírei
A hét legolvasottabb hírei  között: Farkas Lajos (balról) és dr. Szabó József "Dzsoni" a Dunaferr SE aranykoráról beszélgetett
Fotó: Agárdy Csaba

A hét legolvasottabb hírei Dunaújvárosban

2025. augusztus 15. – Hétfő

Horváth Tamás lenyűgözte Natalia Oreirót – közösen énekeltek a Sztárban Sztár színpadán!

Horváth Tamás és Natalia Oreiro felejthetetlen pillanata a Sztárban Sztár All Starsban.
Fotó: Haticza Máté / Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

A látványos produkciók között négy versenyző búcsúzott, de az este igazi fénypontja Tamás előadása volt – nem véletlenül lett ez a hétfő legolvasottabb híre. 

A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában Horváth Tamás egy merész átalakulással robbantotta fel a színpadot: Natalia Oreiróként lépett fel – miközben maga a világsztár a zsűriben ült. A megható pillanat tetőpontján együtt énekelték a Cambio Dolor-t, álló tapsot kapva a közönségtől.

Részletek, fotó, videó és kiesők a teljes cikkben!

2025. augusztus 16. – Kedd

Rekordfelvonulás Mezőfalván – telt házas bál koronázta meg a szüreti ünnepet

Kitáncolták a szüretet, meg a jó időt is Mezőfalván

Fotók: Horváth László

A helyi néptáncosok és lovasok közösségi élménye, a néphagyományok megőrzése és a faluközösség összefogása tette igazán emlékezetessé az eseményt – nem csoda, hogy ez lett a keddi nap legolvasottabb cikke.

Szeptember 13-án Mezőfalva új rekordot állított: 24 feldíszített fogattal és száznál is több táncossal vonult végig a szüreti menet a falun. A látványos felvonulás után több mint 200 vendég mulatott a hagyományos batyus bálban.

Nézd meg a videót és a képgalériát a teljes cikkben!

2025. augusztus 17. – Szerda

Világbajnok lett a kisapostagi Kollár Kristóf – már az olimpiáról álmodik

Az aranyérmes cspat: Kollár Kristóf (jobbról), Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel egység 
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A szerdai nap legolvasottabb cikkének főszereplője Kollár Kristóf, a kisapostagi kenus, aki két érmet is szerzett a milánói világbajnokságon: a magyar C4-500-as négyes tagjaként világbajnoki aranyat nyert, majd párosban is bronzérmes lett. A mindössze 21 éves sportoló a hajó elején diktálta a tempót, ezzel oroszlánrészt vállalt a győzelemben.

Kristóf most az olimpiára koncentrál – célja, hogy párosban is a világ legjobbjai közé jusson. Szerényen, de eltökélten beszélt az elvégzett munkáról, a csapatmunkáról, és arról, hogy még sok hely van a polcán az érmeknek…

Kattints a részletekért és a teljes interjúért!

2025. augusztus 18. – Csütörtök

Kohász címert rája! – Új hokiklub indult Dunaújvárosban

Az Angels NJSE keretei között három sikeres évet tudhat maga mögött a mára már Kohásszá alakult társaság Fotó: amatőr felvétel

Óriási érdeklődés övezte csütörtökön a hírt, miszerint újra van jégkorongcsapata a Kohásznak – ez lett a nap legolvasottabb cikke. A korábbi R'Angels-KCR kivált az Angels NJSE-ből, és mostantól Dunaújvárosi Kohász Jégkorong Sportegyesület néven folytatják a munkát. A névválasztás nem véletlen: a csapat a város sporthagyományai előtt tiszteleg.

A klub már októberben jégre lép a 2025/26-os szezonban, ám a felkészülést nehezíti a jégcsarnok felújítása – ideiglenesen más városokban edzenek. A 60 fős amatőr egyesület tagjai saját költségen, munka mellett vállalják az edzéseket és a bajnokikat.

Részletek, nyilatkozatok és a jövő tervei a teljes cikkben!

2025. augusztus 19. – Péntek

Egy táskányi pénz, bajnokcsapatok és jósnői jóslatok – legendás sztorik a dunaújvárosi sport aranykorából

Farkas Lajos (balról) és dr. Szabó József "Dzsoni" a Dunaferr SE aranykoráról beszélgetett Fotó: Agárdy Csaba

A pénteki nap legolvasottabb cikkében a dunaújvárosi sportélet egyik legismertebb alakja, dr. Szabó József "Dzsoni" mesélt az Intercisa Múzeum sporttörténeti előadásán – emlékezetes sztorikat idézve a '90-es és 2000-es évek sikercsapatairól.

Szó esett arról, hogyan lett az egykori Kohászból nemzetközileg is elismert klub, milyen szerepe volt Kercsó Árpádnak a magyar hoki felemelkedésében, hogyan szerződtették Laurencz Lászlót, vagy épp Radulovics Bojanát... és hogy egy táskányi ukrán pénzt hogyan ittak el egy hosszú út után.

Olvasd el a teljes cikket itt!

2025. augusztus 20. – Szombat

Szombaton két cikk vezette az olvasottsági listát: a takarítás világnapjához kapcsolódó szemétszedési rekord, valamint a Rácalmási Tökfesztivál pénteki nyitónapja.

Közösségi rekord Dunaújvárosban

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Több mint 1600 kg szemetet gyűjtöttek össze a dunaújvárosi diákok és önkéntesek a takarítás világnapján! Az Erdei Tornapályától a Kádár-völgyig zajló akcióban 17 intézmény 1371 tanulója és 157 felnőtt vett részt. A program egyszerre volt nevelő, közösségépítő és látványos – nem csoda, hogy ez lett az egyik legnépszerűbb cikk.

Részletek, videó és képgaléria a teljes cikkben

Látványos nyitány a XXI. Rácalmási Tökfesztiválon

Tökfesztivál Rácalmáson - a péntek délután

Fotók: Horváth László

Péntek délután és este igazi fesztiválhangulat uralkodott Rácalmáson. Kutyás bemutató, néptánc, tűzzsonglőrök, majd Punnany Massif koncert és DJ-szettek szórakoztatták a telt házas közönséget. A programok színvonala és a hatalmas érdeklődés egyértelművé tették: ez az esemény a térség egyik kiemelkedő közösségi rendezvénye.

Kattints a részletes beszámolóra és a galériára!

2025. augusztus 21. – Vasárnap

Holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdőben – a rendőrség közleményt adott ki

Forrás: facebook

Vasárnap ez a megrázó eset vált a nap legolvasottabb hírévé: holttestet találtak a dunaújvárosi kiserdőben, a tornapálya közelében. A helyszínt a rendőrség szalaggal zárta le, szemtanúk szerint több rendőrautó és egy kegyeleti jármű is a helyszínen tartózkodott.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos közleménye szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, az ügyet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják. A helyi közösséget megrázta a tragédia, a cikkben a lelkisegély-szolgálatok elérhetőségei is megtalálhatók, segítséget kínálva mindazoknak, akik krízishelyzetben vannak.

  • Olvasd el a részleteket és a rendőrségi közleményt a teljes cikkben
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu