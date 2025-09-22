Egy táskányi pénz és a kiserdei haláleset

A hét legolvasottabb hírei között szerepelt Horváth Tamás színpadi átalakulása, a mezőfalvi szüreti rekord, Kollár Kristóf világbajnoki címe, egy új hokiklub megalakulása, sportlegendák emlékei, közösségi szemétszedés és fesztiválhangulat, majd vasárnap egy tragikus eset a kiserdőben.

A hét legolvasottabb hírei között: Farkas Lajos (balról) és dr. Szabó József "Dzsoni" a Dunaferr SE aranykoráról beszélgetett

Fotó: Agárdy Csaba

A hét legolvasottabb hírei Dunaújvárosban

2025. augusztus 15. – Hétfő

Horváth Tamás lenyűgözte Natalia Oreirót – közösen énekeltek a Sztárban Sztár színpadán!

Horváth Tamás és Natalia Oreiro felejthetetlen pillanata a Sztárban Sztár All Starsban.

Fotó: Haticza Máté / Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

A látványos produkciók között négy versenyző búcsúzott, de az este igazi fénypontja Tamás előadása volt – nem véletlenül lett ez a hétfő legolvasottabb híre.

A Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában Horváth Tamás egy merész átalakulással robbantotta fel a színpadot: Natalia Oreiróként lépett fel – miközben maga a világsztár a zsűriben ült. A megható pillanat tetőpontján együtt énekelték a Cambio Dolor-t, álló tapsot kapva a közönségtől.

Részletek, fotó, videó és kiesők a teljes cikkben!