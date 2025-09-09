Nagy a baj a házszámokkal, fontos üzenetet kaptak az emberek

Dunaföldváron a szabályozás nem csupán az eligazodást segíti, hanem komoly életmentő jelentősége is van. A mentők, a tűzoltók és a rendőrség a házszám alapján tudják gyorsan és pontosan azonosítani a helyszínt. Egy hiányzó vagy nehezen olvasható jelzés akár végzetes késedelmet is okozhat a beavatkozás során.

Dunaföldváron is fontos, hogy a házszám látható legyen

Ellenőrzések várhatók

Az önkormányzat közölte: a következő hetekben a hivatal munkatársai fokozottan ellenőrzik majd, hogy minden ingatlanon megfelelően ki van-e helyezve a házszám. Azokat a tulajdonosokat, akiknél hiányzik, vagy nem jól látható a jelzés, felszólítják a pótlásra vagy cserére.

Házszámok: együttműködésre kérik a lakosságot

A jól látható házszámok kihelyezése közös érdekünk, hiszen akár emberéletek is múlhatnak rajta

– hangsúlyozta dr. Horváth Zsolt jegyző, aki egyben a lakosság együttműködését is kérte.