7 órája
Nagy a baj a házszámokkal, fontos üzenetet kaptak az emberek
Az önkormányzat felhívással fordul a lakossághoz a házszámok kihelyezésével kapcsolatban. Dunaföldvár minden ingatlantulajdonosának kötelessége, hogy gondoskodjon a jól látható házszám elhelyezéséről.
Dunaföldváron a szabályozás nem csupán az eligazodást segíti, hanem komoly életmentő jelentősége is van. A mentők, a tűzoltók és a rendőrség a házszám alapján tudják gyorsan és pontosan azonosítani a helyszínt. Egy hiányzó vagy nehezen olvasható jelzés akár végzetes késedelmet is okozhat a beavatkozás során.
Ellenőrzések várhatók
Az önkormányzat közölte: a következő hetekben a hivatal munkatársai fokozottan ellenőrzik majd, hogy minden ingatlanon megfelelően ki van-e helyezve a házszám. Azokat a tulajdonosokat, akiknél hiányzik, vagy nem jól látható a jelzés, felszólítják a pótlásra vagy cserére.
Házszámok: együttműködésre kérik a lakosságot
A jól látható házszámok kihelyezése közös érdekünk, hiszen akár emberéletek is múlhatnak rajta
– hangsúlyozta dr. Horváth Zsolt jegyző, aki egyben a lakosság együttműködését is kérte.