DUOL

7 órája

Hatvan év története a Szent Pantaleon kórház falai között

A hírek áradata között nehéz kiszűrni a lényeges információkat. Napi frissítésű összefoglalónkban Dunaújváros és környéke legfontosabb eseményeit gyűjtjük egy helyre az olvasók számára.

Duol.hu

Szent Pantaleon és a hatvanéves kórházi főépület – képekkel, videóval

Hatvan esztendeje adták át a kórház főépületét. Ebből az alkalomból szervezett ünnepséget a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az ünnepségen számos fontos tény és számos emlék is napvilágra került.

Tovább olvasok

Állami forrásból valósulnak meg fejlesztések Dunaújvárosban

A Versenyképes Járások Program keretében Dunaújváros 160 millió forint támogatást kapott, amelyből két kiemelt fejlesztés valósul meg.

Tovább olvasok

Az ötven forintos és a gumiabroncs ellenőrzése – Ez egy hülyeség!

A gépjárműveknél nagyon fontos, hogy jó minőségű, nem kopott, nem sérült gumikkal közlekedjünk. Mire jó egy ötven forintos a gumiabroncsok téren?

Tovább olvasok

Szilva lekvárnak, pálinkának és befőttnek

Nem érződött a hűvösre változott időjárás a dunaújvárosi piac forgalmán. A héten a szilva volt a középpontban.

Tovább olvasok

 

