Hatvan év története a Szent Pantaleon kórház falai között

Szent Pantaleon és a hatvanéves kórházi főépület – képekkel, videóval

Hatvan esztendeje adták át a kórház főépületét. Ebből az alkalomból szervezett ünnepséget a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az ünnepségen számos fontos tény és számos emlék is napvilágra került.

Állami forrásból valósulnak meg fejlesztések Dunaújvárosban

A Versenyképes Járások Program keretében Dunaújváros 160 millió forint támogatást kapott, amelyből két kiemelt fejlesztés valósul meg.

Az ötven forintos és a gumiabroncs ellenőrzése – Ez egy hülyeség!

A gépjárműveknél nagyon fontos, hogy jó minőségű, nem kopott, nem sérült gumikkal közlekedjünk. Mire jó egy ötven forintos a gumiabroncsok téren?

Szilva lekvárnak, pálinkának és befőttnek

Nem érződött a hűvösre változott időjárás a dunaújvárosi piac forgalmán. A héten a szilva volt a középpontban.

