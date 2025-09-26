21 perce
Hatvan év története a Szent Pantaleon kórház falai között
Szent Pantaleon és a hatvanéves kórházi főépület – képekkel, videóval
Hatvan esztendeje adták át a kórház főépületét. Ebből az alkalomból szervezett ünnepséget a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az ünnepségen számos fontos tény és számos emlék is napvilágra került.
Állami forrásból valósulnak meg fejlesztések Dunaújvárosban
A Versenyképes Járások Program keretében Dunaújváros 160 millió forint támogatást kapott, amelyből két kiemelt fejlesztés valósul meg.
Az ötven forintos és a gumiabroncs ellenőrzése – Ez egy hülyeség!
A gépjárműveknél nagyon fontos, hogy jó minőségű, nem kopott, nem sérült gumikkal közlekedjünk. Mire jó egy ötven forintos a gumiabroncsok téren?
Szilva lekvárnak, pálinkának és befőttnek
Nem érződött a hűvösre változott időjárás a dunaújvárosi piac forgalmán. A héten a szilva volt a középpontban.