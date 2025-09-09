A hangtálak varázsa: testi-lelki utazás az MMK-ban!

Délelőtt 11 és 12 óra között csoportos hangfürdőn vehetnek részt a látogatók, amelynek részvételi díja 2.000 forint személyenként. A hangtálak rezgései segítik a mély relaxációt, és támogatják a testi-lelki egyensúly helyreállítását. 12 és 16 óra között egyéni hangmasszázsokra is lehet jelentkezni, óránkénti beosztásban. A kezelés díja 10.000 forint személyenként. A hangtálakat ilyenkor közvetlenül a testre helyezik, így a rezgések mélyebb szinten is kifejtik hatásukat. A program helyszíne az MMK épülete (Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.). Jelentkezni Hargitai-Németh Virágnál a 70/514-1913-as telefonszámon, vagy Hargitai Tamásnál a 70/365-0179-es számon lehet. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy elcsendesedéssel és feltöltődéssel teli napra.

Különleges hangfürdő és tibeti hangmasszázs a belső harmónia megteremtéséért.

Forrás: MMK Dunaújváros Facebook-oldala