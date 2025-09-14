szeptember 14., vasárnap

Nemzetközi kongresszuson mutatta be kutatását

36 perce

Világszínvonalú fórumon lépett a nyilvánosság elé a dunaújvárosi doktorandusz

Címkék#Halmai Nóra#doktorandusz#Széchenyi István Egyetem#fórum

Az Európai Regionális Tudományi Szövetség idei kongresszusát Athénban rendezték meg, több mint 900 résztvevővel a világ minden tájáról. Halmai Nóra, a dunaújvárosi fiatal kutató is előadást tartott a rangos eseményen.

Duol.hu

Nem mindennapi szakmai sikert ért el a dunaújvárosi kutató, aki győri Széchenyi István Egyetem doktorandusza. A Pannónia ösztöndíjprogram támogatásával tartott előadást az Európai Regionális Tudományi Szövetség (ERSA) rangos kongresszusán Halmai Nóra. A görög fővárosban megrendezett esemény több mint 900 résztvevőt vonzott a világ 52 országából – Japántól Brazílián át egészen az Egyesült Államokig.

Halmai Nóra
Halmai Nóra (jobbra) a Széchenyi István Egyetem athéni kongresszuson részt vevő másik doktoranduszával, Kara Zsuzsannával.
Forrás: Széchenyi István Egyetem

A világ tudósai előtt mutatkozott be Halmai Nóra

Az ERSA éves kongresszusa a regionális tudományok egyik legfontosabb fóruma, amely idén a fenntarthatóság, a válságokkal szembeni ellenállóképesség és az uniós kohéziós politika jövője köré szerveződött. A rendezvény 28 szekcióban és közel száz tematikus panelben kínált lehetőséget a tudományos eszmecserére.

Halmai Nóra előadásában az egyetemek társadalmi-gazdasági szerepét vizsgálta, különösen a pályázati konstrukciók hatásaira fókuszálva. Mint elmondta, nemcsak új kutatási ötletekkel gazdagodott, hanem értékes tapasztalatokat is szerzett más országok doktoranduszaival való találkozások révén. Az athéni kongresszuson való megjelenés jelentős motivációt is adott számára. Mint fogalmazott: a nemzetközi jelenlét megerősítette abban, hogy kutatásai értéket képviselnek, és érdemes azokat szélesebb közönség elé tárni.

 

