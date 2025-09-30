Rémisztő programra készülnek Nagyvenyimen

Rémisztő borzongás, hidegrázás és pókháló minden mennyiségben. Ez bizony nem a félősök napja lesz! Halloween sétát szerveznek Nagyvenyimen, ahová minden bátor érdeklődőt várnak.

Rémisztő és misztikus program várja a résztvevőket a Halloween sétán

Halloween – Keresik a rémisztő házakat, vendéglátó állomásokat

Akik nem bírják a szörnyűséges látványt, azok most csukják be a szemüket és fülüket, mert sokkoló élmény is érheti őket. Október 31-én különlegesen programra várják a nagyvenyimieket, legalábbis azokat, akiknek még nem szállt inába a bátorság a halloween séták alkalmával. A program napjáig azonban még van idő, és akár részesei is lehetünk, ha jelentkezünk a „Legyél te is rémes tökös ház!” felhívásra. Október 5-ig van lehetőségünk a regisztrálásra a Halloween séta Nagyvenyimen Facebook csoportba a kataszots@gmail címen. Minden helyszín díjazásba részesül – áll a plakáton, melyet a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán is megtekinthetnek.