Horgász- és halászléfőző verseny Kisapostagon – bő „lével” megöntve
A fenti cím szó szerint igaz a kisapostagi hétvégi programra. A snecifogó- és halászléfőző verseny szombat délelőtti részei még remekül teljesültek, aztán jött a felhőszakadás.
Subecz Tamás, Kisari Vincze, Subecz Gábor és Nagy Máté nagy reményekkel indult a sencifogó versenyen
Fotó: Horváth László
Szombaton ismét népes tömeg töltötte meg a Bárka Beach környezetét, huszonhatodik alkalommal rendezték meg a kisapostagi snecifogó és halászléfőző versenyt, ahol a horgászok és a bográcsok számában is rekord számú nevezéssel indult a nap. Mindezek mellett remek szórakozást kínált a sárkányhajó verseny, melyet már hagyományosan a Kisapostag és Dunaegyháza alkalmi „kalózai” teljesítettek, döntetlen eredménnyel. A hajózásban a Dragon Steel SE tagjai is közreműködtek.
A halászléfőzők közül elsőként a tavalyi győztes Zsigmond Károly standját látogattuk meg, aki ezúttal is a szokásos recepttel érkezett. Ahogy a mondásban is szerepel: győztes összeállításon ne változtass!
A titok pedig nem más, mint friss hallal, jó paprikával, hozzá házipálinkával készül a reménybeli jó helyezést érdemlő étek.
A technikáról annyit még elárult Károly, hogy mindennek megvan az ideje az előkészítésnél. Tiszai jellegű halászlé készült, melyhez az alaplét hagymával, vízzel és pici sóval rakták fel. Egyféle hal, csak ponty a favorit, kicsi belsőséggel – hallottuk a reggeli készülődésnél.
Kisapostaghoz mérve igencsak távoli településről, Mosonmagyaróvárról érkezett a következő csapat, a Kopasz és bandája. Elmondásuk szerint meghívásra jöttek. Étlapjukon szigetközi passzírozott halászlé szerepel, szeretnék a saját ízvilágukat bemutatni ebben a régióban.
Tizenhat éve járják az országot különböző rendezvények alkalmával, mint falunapok, főzőversenyek, jótékonysági versenyek. Ez utóbbi különösen hangsúlyos náluk, mert nagy szívvel és akarattal vesznek részt ilyen megmozdulásokon.
Most négyen alkotják a Kopasz csapatot, kiegészülve két fővel a Himodi Bicskások közül. Tartják a hagyományt, a mi így szól: –Úgy főzzetek, mintha magatoknak főznétek, és akkor tuti hogy jól sikerül! – árulta el a legfontosabb tényezőt a csapat vezére, polgári nevén Szűcs Gábor.
Halászléfőző és snecifogó verseny Kisapostagon 2025Fotók: Horváth László
Rekordot döntöttek
A halászléfőző versenyre összesen 24 csapat nevezett be, ami rekord a program történetében. A helyi társaságok mellett erősítették a verseny jó hírét például Pusztaszabolcsról, Baracsról, Dunaújvárosból és még Bajáról érkezettek is, hogy csak néhányat említsünk, a teljesség igénye nélkül.
Szintén eddig még nem látott nevező állt rajthoz a snecifogó megmérettetésen. Az idén először felnőtt kategóriában is botot ragadhattak – kaptuk az információt a Duna SE horgászegyesület képviseletében Kéri Balázs és Fülöp Ilona szervezőktől. A verseny utáni összesítőből kiderült, bizony nagy népszerűsége van a horgászatnak a kisapostagi Duna-parton. Amíg a „Nagy ho-ho horgászok” áztatták a damilt, addig visszakanyarodtunk a bográcsok felé. Itt találkoztunk a HOFESZ halőrök csapatával és elnökükkel Nagy Attilával, akit a magyar horgász és halfőző kultúráról kérdeztünk.
– Szerintem gyenge kezdés után felfele tartunk.
Magyarországon az éves halfogyasztás jócskán el van maradva az európai adatokhoz képest, bár ez is torz egy kicsit, hiszen a nyugati országokban a tengeri halfogyasztás a jellemző.
– A keleti országokban azért inkább a folyami, vagy tavi halfogyasztás a fő irány. Például Romániával összehasonlítva ott lényegesen magasabb, mint nálunk. Viszont ezek a rendezvények nagyban elősegítik, hogy fejlődjünk ezen a területen. Az a tapasztalat, hogy az emberek nagy része egy kicsit fél a szálkától.
Az ilyen alkalmak kifejezetten hasznosak, hogy megtanítsuk az embereket a halételek elkészítésére.
– Nagyon régen tudjuk, hogy az édesvízi halakból nagyon könnyű szálkamentes ételt készíteni, csak a megfelelő előkészítésre kell odafigyelni. Egyre többen jönnek rá, hogy sokkal egészségesebb a halfogyasztás, mint a pár hét alatt megnövesztett csirke, vagy más haszonállat.
A horgászkultúrával miként állunk?
– Egyre jobban itt is. A fiatalok nagy részének az a fontos, hogy halat fogjon és ebből keveset visznek haza. Ők sportnak tekintik. Az idősebb generációk többet fogyasztanak otthon, természetesen a halgasztronómiát csak úgy lehet gyakorolni, ha viszünk haza a fogásból és elkészítjük.
– Mekkora a magyar horgásztársadalom létszáma?
– Több, mint egymillió ember váltott engedélyt, ami óriási szám. Az aktív horgászok száma ennél lényegesen kevesebb.
A Duna-parti forgatagban, ha nehezen is, de sikerült mikrofon elé kérni Nagy Attilát, Kisapostag polgármesterét. Miként vélekedik a napról, hiszen kifacsarták az utolsó cseppeket is a nyárból.
Nagyon örülünk, hogy ennyi ember kijött a rendezvényre. Ez volt a célunk. Minél több mosolygós arcot látni. Gyerekek, felnőttek egyaránt jól érzik magukat.
Bár az időjárási remények délutánra elszálltak, ettől még számos program sikeresen lezajlott. A snecifogó verseny eredményhirdetése még jó időben megtörtént. A halászléfőző verseny díjazottjai már szakadó esőben vehették át megérdemelt jutalmaikat.
- A gyerek sneci fogó verseny eredménye 1. Németh Dávid 17 db, 2. Hanák Zente 13 db, 3. Hanák Hunor 12 db.
- Felnőt kategória: 1. Id. Varga György 19, 2. Árpási Anita 9, 3. Kádár József 2.
A halászléfőző verseny értékelései
- Bronz diploma: Repülős harcsa, A legjobbak, Kisapostagi Baráti Kör, Dunaparti valami, Léhűtők, Mezőföldi Gasztro Egyesület, Máté, Csimasz, Halászkert.
- Ezüst diploma: Szputnyik csapata, Agárdi Gyöngy, Nőegylet, Hal-Ászok, Hofesz Halőr
- Arany diploma: Ponty Jó csapat, Kopasz és bandája, Lakos Kernács, Lajcs János, Czár Gábor - Agárdi Norbert.
1. helyezett: Gyurkity István, 2. helyezett: Duna SE Kisapostag, 3. helyzett: Kisapostag Baráti Kör.
A Magyar fehérasztal Lovagrend különdíjai
- Legvidámabb csapat: Kopasz és bandája.
- Legjobb tájjellegű étel: Ponty Jó csapat (tiszai jellegű, olyan amilyennek lenni kell).
- Legszebb terített asztal: Gyurkity István (gyönyörű porcelán, fajansz terítés).
- Legjobb halétel: id. Törjék József Emlékcsapat.
- Leginnovatívabb halétel: Varga György (haltál).
Az okleveleket Németh József a Hungarikum és Hagyományőrző Kabinet és a Zsűri elnöke, Bene Sándor a Fehérasztal Lovagrend gasztronómiai főkancellárja, Tóth István mestercukrász, Blaskó János Venesz és életmű díjas Mmsterszakács, Márkli János Kisapostag alpolgármestere és Nagy Attila Kisapostag polgármestere látta el kézjegyével.
A díjkiosztón külön elismeréseket vehettek át a rendezvény létrejöttében kimagasló munkát végzők is. Héring Zoltánné, Szabó Béla, Törjék Szilveszter, Rajcsányi Artúr és a Bárka vendéglő.
A rendezvényen a sport és gasztronómiai élvezetekkel párhuzamosan megszemlélhettük a Hungarikum kiállítást, ahol kóstolhattunk magyar pálinkát, Unicumot, Törley pezsgőt, magyar mézet. Láthattunk kalocsai mintás hímzéseket. Az eső azonban elmosta a megnyitót, így a néptáncos bemutató is elmaradt, továbbá a délutánra tervezett előadások is. A kiállítás fővédnöke Varga Gábor országgyűlési képviselő volt, aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.