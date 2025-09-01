Horgász- és halászléfőző verseny Kisapostagon – bő „lével” megöntve – galériával, videóval

Szombaton ismét népes tömeg töltötte meg a Bárka Beach környezetét, huszonhatodik alkalommal rendezték meg a kisapostagi snecifogó és halászléfőző versenyt, ahol a horgászok és a bográcsok számában is rekord számú nevezéssel indult a nap. Mindezek mellett remek szórakozást kínált a sárkányhajó verseny, melyet már hagyományosan a Kisapostag és Dunaegyháza alkalmi „kalózai” teljesítettek, döntetlen eredménnyel. A hajózásban a Dragon Steel SE tagjai is közreműködtek.

Zsigmond Károly ezúttal is több díjat bezsebelhetett a halászléfőző versenyen

Fotó: Horváth László

A halászléfőzők közül elsőként a tavalyi győztes Zsigmond Károly standját látogattuk meg, aki ezúttal is a szokásos recepttel érkezett. Ahogy a mondásban is szerepel: győztes összeállításon ne változtass!

A titok pedig nem más, mint friss hallal, jó paprikával, hozzá házipálinkával készül a reménybeli jó helyezést érdemlő étek.

A technikáról annyit még elárult Károly, hogy mindennek megvan az ideje az előkészítésnél. Tiszai jellegű halászlé készült, melyhez az alaplét hagymával, vízzel és pici sóval rakták fel. Egyféle hal, csak ponty a favorit, kicsi belsőséggel – hallottuk a reggeli készülődésnél.

Kisapostaghoz mérve igencsak távoli településről, Mosonmagyaróvárról érkezett a következő csapat, a Kopasz és bandája. Elmondásuk szerint meghívásra jöttek. Étlapjukon szigetközi passzírozott halászlé szerepel, szeretnék a saját ízvilágukat bemutatni ebben a régióban.

Tizenhat éve járják az országot különböző rendezvények alkalmával, mint falunapok, főzőversenyek, jótékonysági versenyek. Ez utóbbi különösen hangsúlyos náluk, mert nagy szívvel és akarattal vesznek részt ilyen megmozdulásokon.

Most négyen alkotják a Kopasz csapatot, kiegészülve két fővel a Himodi Bicskások közül. Tartják a hagyományt, a mi így szól: –Úgy főzzetek, mintha magatoknak főznétek, és akkor tuti hogy jól sikerül! – árulta el a legfontosabb tényezőt a csapat vezére, polgári nevén Szűcs Gábor.

