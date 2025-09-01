szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

28°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

2 órája

Horgász- és halászléfőző verseny Kisapostagon – bő „lével” megöntve – galériával, videóval

Címkék#verseny#Kisapostag Község Önkormányzat#Kisapostag#snecifogó bajnokság#jó hangulat#Nagy Attila#program#gasztronómia#halászléfőző verseny

A fenti cím szó szerint igaz a kisapostagi hétvégi programra. A snecifogó- és halászléfőző verseny szombat délelőtti részei még remekül teljesültek, aztán jött a felhőszakadás.

Horváth László
Horgász- és halászléfőző verseny Kisapostagon – bő „lével” megöntve – galériával, videóval

Subecz Tamás, Kisari Vincze, Subecz Gábor és Nagy Máté nagy reményekkel indult a sencifogó versenyen

Fotó: Horváth László

Szombaton ismét népes tömeg töltötte meg a Bárka Beach környezetét, huszonhatodik alkalommal rendezték meg a kisapostagi snecifogó és halászléfőző versenyt, ahol a horgászok és a bográcsok számában is rekord számú nevezéssel indult a nap. Mindezek mellett remek szórakozást kínált a sárkányhajó verseny, melyet már hagyományosan a Kisapostag és Dunaegyháza alkalmi „kalózai” teljesítettek, döntetlen eredménnyel. A hajózásban a Dragon Steel SE tagjai is közreműködtek.

halászléfőző verseny
Zsigmond Károly ezúttal is több díjat bezsebelhetett a halászléfőző versenyen
Fotó: Horváth László

A halászléfőzők közül elsőként a tavalyi győztes Zsigmond Károly standját látogattuk meg, aki ezúttal is a szokásos recepttel érkezett. Ahogy a mondásban is szerepel: győztes összeállításon ne változtass! 

A titok pedig nem más, mint friss hallal, jó paprikával, hozzá házipálinkával készül a reménybeli jó helyezést érdemlő étek. 

A technikáról annyit még elárult Károly, hogy mindennek megvan az ideje az előkészítésnél. Tiszai jellegű halászlé készült, melyhez az alaplét hagymával, vízzel és pici sóval rakták fel. Egyféle hal, csak ponty a favorit, kicsi belsőséggel – hallottuk a reggeli készülődésnél.

Kisapostaghoz mérve igencsak távoli településről, Mosonmagyaróvárról érkezett a következő csapat, a Kopasz és bandája. Elmondásuk szerint meghívásra jöttek. Étlapjukon szigetközi passzírozott halászlé szerepel, szeretnék a saját ízvilágukat bemutatni ebben a régióban.

 Tizenhat éve járják az országot különböző rendezvények alkalmával, mint falunapok, főzőversenyek, jótékonysági versenyek. Ez utóbbi különösen hangsúlyos náluk, mert nagy szívvel és akarattal vesznek részt ilyen megmozdulásokon.

Most négyen alkotják a Kopasz csapatot, kiegészülve két fővel a Himodi Bicskások közül. Tartják a hagyományt, a mi így szól: –Úgy főzzetek, mintha magatoknak főznétek, és akkor tuti hogy jól sikerül! – árulta el a legfontosabb tényezőt a csapat vezére, polgári nevén Szűcs Gábor.

Képgaléria

Halászléfőző és snecifogó verseny Kisapostagon 2025

Fotók: Horváth László

Rekordot döntöttek

A halászléfőző versenyre összesen 24 csapat nevezett be, ami rekord a program történetében. A helyi társaságok mellett erősítették a verseny jó hírét például Pusztaszabolcsról, Baracsról, Dunaújvárosból és még Bajáról érkezettek is, hogy csak néhányat említsünk, a teljesség igénye nélkül.

Szintén eddig még nem látott nevező állt rajthoz a snecifogó megmérettetésen. Az idén először felnőtt kategóriában is botot ragadhattak – kaptuk az információt a Duna SE horgászegyesület képviseletében Kéri Balázs és Fülöp Ilona szervezőktől. A verseny utáni összesítőből kiderült, bizony nagy népszerűsége van a horgászatnak a kisapostagi Duna-parton. Amíg a „Nagy ho-ho horgászok” áztatták a damilt, addig visszakanyarodtunk a bográcsok felé. Itt találkoztunk a HOFESZ halőrök csapatával és elnökükkel Nagy Attilával, akit a magyar horgász és halfőző kultúráról kérdeztünk.

A nap végén senki nem ment haza díjak nélkül
Fotó: Horváth László

– Szerintem gyenge kezdés után felfele tartunk. 

Magyarországon az éves halfogyasztás jócskán el van maradva az európai adatokhoz képest, bár ez is torz egy kicsit, hiszen a nyugati országokban a tengeri halfogyasztás a jellemző. 

– A keleti országokban azért inkább a folyami, vagy tavi halfogyasztás a fő irány. Például Romániával összehasonlítva ott lényegesen magasabb, mint nálunk. Viszont ezek a rendezvények nagyban elősegítik, hogy fejlődjünk ezen a területen. Az a tapasztalat, hogy az emberek nagy része egy kicsit fél a szálkától. 

Az ilyen alkalmak kifejezetten hasznosak, hogy megtanítsuk az embereket a halételek elkészítésére.

– Nagyon régen tudjuk, hogy az édesvízi halakból nagyon könnyű szálkamentes ételt készíteni, csak a megfelelő előkészítésre kell odafigyelni. Egyre többen jönnek rá, hogy sokkal egészségesebb a halfogyasztás, mint a pár hét alatt megnövesztett csirke, vagy más haszonállat.

 A horgászkultúrával miként állunk?
– Egyre jobban itt is. A fiatalok nagy részének az a fontos, hogy halat fogjon és ebből keveset visznek haza. Ők sportnak tekintik. Az idősebb generációk többet fogyasztanak otthon, természetesen a halgasztronómiát csak úgy lehet gyakorolni, ha viszünk haza a fogásból és elkészítjük.

– Mekkora a magyar horgásztársadalom létszáma?
– Több, mint egymillió ember váltott engedélyt, ami óriási szám. Az aktív horgászok száma ennél lényegesen kevesebb.

A Duna-parti forgatagban, ha nehezen is, de sikerült mikrofon elé kérni Nagy Attilát, Kisapostag polgármesterét. Miként vélekedik a napról, hiszen kifacsarták az utolsó cseppeket is a nyárból.

Nagyon örülünk, hogy ennyi ember kijött a rendezvényre. Ez volt a célunk. Minél több mosolygós arcot látni. Gyerekek, felnőttek egyaránt jól érzik magukat.

Bár az időjárási remények délutánra elszálltak, ettől még számos program sikeresen lezajlott. A snecifogó verseny eredményhirdetése még jó időben megtörtént. A halászléfőző verseny díjazottjai már szakadó esőben vehették át megérdemelt jutalmaikat.

  • A gyerek sneci fogó verseny eredménye 1. Németh Dávid 17 db, 2. Hanák Zente 13 db, 3. Hanák Hunor 12 db. 
  • Felnőt kategória: 1. Id. Varga György 19, 2. Árpási Anita 9, 3. Kádár József 2.

A halászléfőző verseny értékelései 

  • Bronz diploma: Repülős harcsa, A legjobbak, Kisapostagi Baráti Kör, Dunaparti valami, Léhűtők, Mezőföldi Gasztro Egyesület, Máté, Csimasz, Halászkert. 
  • Ezüst diploma: Szputnyik csapata, Agárdi Gyöngy, Nőegylet, Hal-Ászok, Hofesz Halőr
  • Arany diploma: Ponty Jó csapat, Kopasz és bandája, Lakos  Kernács, Lajcs János, Czár Gábor - Agárdi Norbert.
 A halászlé mellett sült hal is készült. Középen Törjék Szilveszter a Bárka vendéglő képviseletében
Fotó: Horváth László

1. helyezett: Gyurkity István, 2. helyezett: Duna SE Kisapostag, 3. helyzett: Kisapostag Baráti Kör.

A Magyar fehérasztal Lovagrend különdíjai

  • Legvidámabb csapat: Kopasz és bandája. 
  • Legjobb tájjellegű étel: Ponty Jó csapat (tiszai jellegű, olyan amilyennek lenni kell). 
  • Legszebb terített asztal: Gyurkity István (gyönyörű porcelán, fajansz terítés). 
  • Legjobb halétel: id. Törjék József Emlékcsapat. 
  • Leginnovatívabb halétel: Varga György (haltál).

Az okleveleket Németh József a Hungarikum és Hagyományőrző Kabinet és a Zsűri elnöke, Bene Sándor a Fehérasztal Lovagrend gasztronómiai főkancellárja, Tóth István mestercukrász, Blaskó János Venesz és életmű díjas Mmsterszakács, Márkli János Kisapostag alpolgármestere és Nagy Attila Kisapostag polgármestere látta el kézjegyével.

A díjkiosztón külön elismeréseket vehettek át a rendezvény létrejöttében kimagasló munkát végzők is. Héring Zoltánné, Szabó Béla, Törjék Szilveszter, Rajcsányi Artúr és a Bárka vendéglő.

A rendezvényen a sport és gasztronómiai élvezetekkel párhuzamosan megszemlélhettük a Hungarikum kiállítást, ahol kóstolhattunk magyar pálinkát, Unicumot, Törley pezsgőt, magyar mézet. Láthattunk kalocsai mintás hímzéseket. Az eső azonban elmosta a megnyitót, így a néptáncos bemutató is elmaradt, továbbá a délutánra tervezett előadások is. A kiállítás fővédnöke Varga Gábor országgyűlési képviselő volt, aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu