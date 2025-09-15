1 órája
Besnyői győzelem az adonyi halászléfőző-versenyen (videóval, képgalériával)
Negyedik alkalommal rendezte meg az Adony és Környéke Horgász Egyesület, valamint az adonyi önkormányzat a horgászok nagy találkozóját. Ezúttal a Topp-tónál volt halászléfőző-verseny.
A negyedik halászléfőző-versenyt rendezték meg Adonyban
Fotó: Agárdy Csaba
Tizenöt csapat nevezett a kistérségből, remek időben és remek hangulatban folyt le a halászléfőző-verseny, majd az eredményhirdetés, és a későbbi kisérőprogramok az adonyi Topp-tónál. Az idén ez új helyszín volt, eddig az adonyi dunai kőgátnál rendezték meg a versenyt. A helyszínváltoztatás okáról az Adony és Környéke Horgász Egyesület elnökét, Bodó István Sándort kérdeztük.
Halászléfőző-verseny ezúttal a Topp-tónál
- A legfontosabb indok, hogy itt nem vagyunk kitéve a Duna vízállásának, nem kell árvíztől tartani. A másik, hogy sokkal nagyobb a terület, sokkal jobbak a parkolási lehetsőségek, a csapatok és a különböző árusok jobban elférnek.
Az eredményhirdetésnél Szabó György mesterszakács, executive chef összegezte a tapasztalatokat: - Évről évre szorosabb és színvonalasabb a verseny. Kóstoltunk egészen kiváló halászleveket, de volt egy egészen furcsa ízvilágú, köménymagos volt. A köménymagnak semmi keresni valója a halászlében, volt amelyikből a fokhagyma érződött ki. Ebbel tehetünk bele, de nem szabad, hogy domináljon. De gratulálok mindenkinek, hiszen minden csapat nagy lelkesedéssl végezte a dolgát, és egy ilyen versenyen, mint amilyen az adonyi, ez a legfontosabb.
Az első helyet a besnyői BusaZol Besnyő Team szerezte meg, az adonyi Bogrács Varázs végzett a második helyen, míg a harmadik a szintén adonyi Halhatatlanok lett. A különdíjat a legszebb tálalásért a Szalai-család kapta. A BesnyőZol tagjai: Kiss Tiborné, Kiss Tibor, Moldicz Róbert voltak. Tőlük megtuduk, hatféle halat (keszeg, kárász, ponyt, busa, törpe harcsa, domolykó) főztek az alaplébe, amit passzíroztak, a halszeletek pedig pontyból és busából készültek.
A kisérőprogramok közül a legnépszerűbb az ugrálóvár és Ambrus Attila kerámia és agyagozás bemutatója volt. Sok kis gyerek próbálta ki az agyagozást. A jó zenékért, a hangulatért Dj Benks volt a felelős.
Kistérségi főzőverseny AdonybanFotók: Agárdy Csaba