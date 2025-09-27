25 perce
A kulcsi Titanic nyomában: rejtélyes hajóroncsot találtak a Dunában
A Duna Fejér vármegyei szakasza újra tartogat meglepetést a természet szerelmeseinek. A hajóroncs, amely a rácalmási szigetvilág partjainál bukkant fel, igazi rejtély: senki sem tudja, mikor és hogyan került oda.
A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége különleges videót tett közzé a Duna egyedülálló szakaszáról. A felvételen nemcsak a kulcsi mélyvízi pontot mutatták be, hanem egy igazi titokra is rábukkantak: előkerült egy vas hajóroncs is, amit a helyiek csak „rácalmási Titanic”-nak neveznek.
A kulcsi szakaszon mostani vízállásnál több mint 13 méter mélységet mértek, amely nemcsak a Duna egyik legmélyebb pontja, hanem a téli időszakban halvédelmi terület is. A régi idők tanúbizonyságai, az úgynevezett kulcsi keszonok és a legendás horgászhelyek régóta vonzzák a pecásokat és a természet szerelmeseit.
A hajóroncs, amiről senki sem tud semmit
A valódi szenzáció azonban a rácalmási szigetvilágban rejtőzik. Az idilli, szinte érintetlen környezetben egyszer csak feltűnik egy hatalmas vas monstrum, amely mintha a Titanic kistestvére lenne. A rejtélyes hajóroncsról senki sem tudja, mikor és hogyan került a Dunába – csak annyi biztos, hogy már régóta itt áll, és misztikus látványt nyújt a folyó sodrában.
A horgászszövetség videója így nemcsak a halak és horgászok világába enged bepillantást, hanem egy különleges dunai titkot is bemutat: a „rácalmási Titanic” történetét, amelyre egyelőre senki sem tud magyarázatot adni.