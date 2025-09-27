szeptember 27., szombat

A Duna titkai

25 perce

A kulcsi Titanic nyomában: rejtélyes hajóroncsot találtak a Dunában

A Duna Fejér vármegyei szakasza újra tartogat meglepetést a természet szerelmeseinek. A hajóroncs, amely a rácalmási szigetvilág partjainál bukkant fel, igazi rejtély: senki sem tudja, mikor és hogyan került oda.

Duol.hu

A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége különleges videót tett közzé a Duna egyedülálló szakaszáról. A felvételen nemcsak a kulcsi mélyvízi pontot mutatták be, hanem egy igazi titokra is rábukkantak: előkerült egy vas hajóroncs is, amit a helyiek csak „rácalmási Titanic”-nak neveznek.

hajóroncs
A „rácalmási Titanic”: senki sem tudja, hogyan került a Dunába a hajóroncs
Fotó: Shutterstock/illusztráció

A kulcsi szakaszon mostani vízállásnál több mint 13 méter mélységet mértek, amely nemcsak a Duna egyik legmélyebb pontja, hanem a téli időszakban halvédelmi terület is. A régi idők tanúbizonyságai, az úgynevezett kulcsi keszonok és a legendás horgászhelyek régóta vonzzák a pecásokat és a természet szerelmeseit.

@hofesz A kulcsi Duna-szakasz mélyebb pontjai és más izgalmas helyei is remek lehetőséget kínálnak a horgászatra. Kérdésed van? 📞 +36-22-506-969 📧 [email protected] 🎣 link a profil alatt #horgaszat #horgaszatalegjobb #fishing #hofesz ♬ eredeti hang - hofesz

A hajóroncs, amiről senki sem tud semmit

A valódi szenzáció azonban a rácalmási szigetvilágban rejtőzik. Az idilli, szinte érintetlen környezetben egyszer csak feltűnik egy hatalmas vas monstrum, amely mintha a Titanic kistestvére lenne. A rejtélyes hajóroncsról senki sem tudja, mikor és hogyan került a Dunába – csak annyi biztos, hogy már régóta itt áll, és misztikus látványt nyújt a folyó sodrában.

A horgászszövetség videója így nemcsak a halak és horgászok világába enged bepillantást, hanem egy különleges dunai titkot is bemutat: a „rácalmási Titanic” történetét, amelyre egyelőre senki sem tud magyarázatot adni.

 

