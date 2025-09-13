szeptember 13., szombat

Kornél névnap

23°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Czéczó

55 perce

„Gyere kicsi, jó lesz”

Címkék#Dunaújvárosi Egyetemen#czéczó#élmény#esemény#diákhagyomány#gólya#Valéta Bizottság

A tanév kezdetével együtt megkezdődött a Selmeci hagyományok megismertetése az elsőéves hallgatókkal.

Duol.hu

Az úgynevezett balekoktatás során a Dunaújvárosi Egyetem gólyái tíz héten át ismerkedhetnek meg az évszázados diákhagyományokkal, nótákkal és a hagyományőrzés értékeivel. Az idei programsorozat a „Gyere kicsi, jó lesz” nevű czéczóval indult, amelyet a Valéta Bizottság szervezett. Az esemény nagy érdeklődést váltott ki, hiszen több mint száz résztvevő jelent meg, köztük több mint ötven gólya. A következő hetekben a hagyományokkal kapcsolatos tanítások folytatódnak, a záróvizsgát követően pedig december elején rendezik meg a bALEKkeresztelő Szakestélyt – írta az uniduna.hu.

hagyományőrzés
Hagyományőrzés a Dunaújvárosi Egyetemen, ahol az évszázados diákhagyományokat ápolják és továbbadják.
Forrás: Dunaújvárosi Valéta Bizottság 

Hagyományőrzés és közösség – Antal Viktória értékelte az idei czéczót

– Nagyon jól éltem meg az estét! Örömmel töltött el, hogy ennyi Bursch érkezett a czéczóra. Nekik és a tankörvezetőknek köszönhetően rengeteg gólya, „bALEK-jelölt” is megjelent az eseményen, így még pozitívabban állhatunk az évhez, hisz a visszajelzések alapján mindenkinek tetszett a czéczó. Rengetegen vannak, akik a Selmeci Hagyományőrzés iránt érdeklődnek. Örömmel láttam azt is, hogy a leendő jelöltek már most szoros kapcsolatot ápolnak egymással és a felsőbb évesekkel. Előreláthatólag a tavalyi évhez képest lesznek kisebb változások, de mindenféleképpen tartjuk ahhoz a szokáshoz magunkat, hogy komolyabb és szórakoztatóbb hangvételű okításaink is lesznek. A keresztelő ideje ugyanúgy, mint a többi évben, december elején lesz megtartva, remélhetőleg minél több bALEK megkeresztelésével – mondta Antal Viktória, a Valéta Bizottság Major Domusa.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu