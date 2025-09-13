Az úgynevezett balekoktatás során a Dunaújvárosi Egyetem gólyái tíz héten át ismerkedhetnek meg az évszázados diákhagyományokkal, nótákkal és a hagyományőrzés értékeivel. Az idei programsorozat a „Gyere kicsi, jó lesz” nevű czéczóval indult, amelyet a Valéta Bizottság szervezett. Az esemény nagy érdeklődést váltott ki, hiszen több mint száz résztvevő jelent meg, köztük több mint ötven gólya. A következő hetekben a hagyományokkal kapcsolatos tanítások folytatódnak, a záróvizsgát követően pedig december elején rendezik meg a bALEKkeresztelő Szakestélyt – írta az uniduna.hu.

Hagyományőrzés a Dunaújvárosi Egyetemen, ahol az évszázados diákhagyományokat ápolják és továbbadják.

Forrás: Dunaújvárosi Valéta Bizottság

Hagyományőrzés és közösség – Antal Viktória értékelte az idei czéczót

– Nagyon jól éltem meg az estét! Örömmel töltött el, hogy ennyi Bursch érkezett a czéczóra. Nekik és a tankörvezetőknek köszönhetően rengeteg gólya, „bALEK-jelölt” is megjelent az eseményen, így még pozitívabban állhatunk az évhez, hisz a visszajelzések alapján mindenkinek tetszett a czéczó. Rengetegen vannak, akik a Selmeci Hagyományőrzés iránt érdeklődnek. Örömmel láttam azt is, hogy a leendő jelöltek már most szoros kapcsolatot ápolnak egymással és a felsőbb évesekkel. Előreláthatólag a tavalyi évhez képest lesznek kisebb változások, de mindenféleképpen tartjuk ahhoz a szokáshoz magunkat, hogy komolyabb és szórakoztatóbb hangvételű okításaink is lesznek. A keresztelő ideje ugyanúgy, mint a többi évben, december elején lesz megtartva, remélhetőleg minél több bALEK megkeresztelésével – mondta Antal Viktória, a Valéta Bizottság Major Domusa.