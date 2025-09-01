Cikkünk naponta frissül, hogy Ön mindig tudja, hol érhető el a soron következő gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban. Megmutatjuk, melyik patika tart ügyeletet az adott napon, mikor kezdődik az ügyeleti időszak, és mire érdemes figyelni, ha sürgős esetben gyógyszerre van szüksége.

A gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban minden nap elérhető este 20 órától másnap 8 óráig

Gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban

📅 Dátum: 2025. szeptember 01.

🕒 Ügyeleti időszak: 20:00-tól másnap reggel 8:00-ig

🏥 Ügyeletes gyógyszertár: Kígyó Gyógyszertár

📍 Cím: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 2/A.

📞 Telefon: 06/25 412-650

Az ügyeletes gyógyszertár reggel 8-ig tart nyitva.

Fontos tudni: Dunaújvárosban a gyógyszertári ügyelet szombaton és vasárnap is csak az esti órákban kezdődik!

A nap folyamán azonban nem marad gyógyszertár nélkül: Szombaton estig elérhető a Tesco és az Interspar gyógyszertára. Vasárnap napközben a Tesco gyógyszertára áll rendelkezésre.

