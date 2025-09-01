szeptember 1., hétfő

Gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban

Váratlan helyzetek bármikor adódhatnak – legyen szó hirtelen fellépő panaszról, lázról vagy egy fontos gyógyszer elfogyásáról. Ilyenkor különösen fontos tudni, hogy hol elérhető épp ügyeleti gyógyszertár. Minden nap van gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban.

Duol.hu

Cikkünk naponta frissül, hogy Ön mindig tudja, hol érhető el a soron következő gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban. Megmutatjuk, melyik patika tart ügyeletet az adott napon, mikor kezdődik az ügyeleti időszak, és mire érdemes figyelni, ha sürgős esetben gyógyszerre van szüksége.

gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban
A gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban minden nap elérhető este 20 órától másnap 8 óráig

Gyógyszertári ügyelet Dunaújvárosban

📅 Dátum: 2025. szeptember 01. 
🕒 Ügyeleti időszak: 20:00-tól másnap reggel 8:00-ig
🏥 Ügyeletes gyógyszertár: Kígyó Gyógyszertár
📍 Cím: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 2/A. 
📞 Telefon: 06/25 412-650

Az ügyeletes gyógyszertár reggel 8-ig tart nyitva. 

Fontos tudni: Dunaújvárosban a gyógyszertári ügyelet szombaton és vasárnap is csak az esti órákban kezdődik!
A nap folyamán azonban nem marad gyógyszertár nélkül: Szombaton estig elérhető a Tesco és az Interspar gyógyszertára. Vasárnap napközben a Tesco gyógyszertára áll rendelkezésre.

Forrás: internet
 

 

