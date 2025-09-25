szeptember 25., csütörtök

A gépjárműveknél nagyon fontos, hogy jó minőségű, nem kopott, nem sérült gumikkal közlekedjünk. Mire jó egy ötven forintos a gumiabroncsok téren?

Agárdy Csaba
Az ötven forintos és a gumiabroncs ellenőrzése – Ez egy hülyeség!

Weisz Gábor és a profil mélységmérő

Fotó: Agárdy Csaba

Minden rendszeresen autóba ülő ember rémálma, hogy a kocsija elhasznált gumiabroncs miatt bukik el a műszaki vizsgán. Pedig van egy egészen egyszerű trükk, amivel pillanatok alatt kiderítheted, rendben van-e még a gumid – mindössze egy aprópénz kell hozzá. Egyesek szerint elég egy 50 forintos (vagy külföldön 50 centes) érmét a gumi fő barázdájába állítani. Ha a futófelület takarja az érme belső peremét, akkor a mintamélység még megfelelő. Ha viszont nem, akkor az abroncs valószínűleg az 1,6 milliméteres minimum alá kopott – ez már nemcsak a műszakin bukhat meg, hanem súlyos biztonsági kockázatot is jelent. Szakemberhez fordultunk, mi erről a véleménye. Weisz Gábor, a Weisz Gumidoktor tulajdonosa szerint ez egy hülyeség. 

Egy mozdulat az egész, és már tudjuk is a gumiabroncsunk állapotát
Fotó: Agárdy Csaba

Gumiabroncs és a kopásjelző

– Megfelelő műszerek vannak arra, hogy megállapítsuk a gumiabroncs állapotát. Arról már hallottam, hogy 100 forintossal mérték a barázdák mélységét, de 50 forintos alkalmazásáról még nem. Egyébként egy pénzérme, hogyan tudna pontos adatott szolgáltatni? Nincs rajta jelzés, hogy, ha eddig ér a gumi, akkor jó. De majdnem minden gumiabroncson van úgynevezett kopásjelző, ezek kis gumibütykök, ha az alá megy az abroncs barázdája, akkor a gumi kopott. Ezt otthon is bárki megnézheti. Egyébként a legegyszerűbb szakszervizhez fordulni, ahol egy perc alatt megmondják, kell-e a gumikat cserélni, avagy sem. Az információm szerint egy ilyen "vizsgálat" mindenhol ingyenes.

 

