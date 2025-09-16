szeptember 16., kedd

Steelball

1 órája

Pattogjon az acéllabda! Grund Családi és Sportnap Dunaújvárosban

#Grund Családi és Sportnap#Steelball Dunaújváros 2025#szabály#játék

Dunaújváros ismét sportlázban ég. 2025. szeptember 20-án szombaton reggel 9 órától kerül megrendezésre a Grund Családi és Sportnap, amelynek egyik legnagyobb attrakciója a Steelball Dunaújváros 2025 utcai kosárlabda-bajnokság lesz!

Duol.hu
Sport és szórakozás egy egész napon át – szeptember 20-án Dunaújvárosban rendezik meg a Grund Családi és Sportnapot. A Dunaújvárosi Stadion parkolójában nemcsak látványos utcai kosárlabdamérkőzések, hanem gyerekprogramok és ugrálóvár is várja a látogatókat. A rendezvény csúcspontja a Steelball Dunaújváros 2025 elnevezésű 3 az 3 elleni utcai kosárlabdatorna lesz, amelyre már most nevezhetnek a csapatok.

A helyszín ezúttal a Dunaújvárosi Stadion parkolója, amely egész nap sportos és családi programokkal várja a résztvevőket és a kilátogatókat.

A nap fő eseménye a Steelball 3 az 3 elleni utcai kosárlabdatorna, amelyre háromfős csapatok nevezhetnek. A mérkőzések gyors, lendületes játékmenetet ígérnek, ahol a taktika és a csapatszellem dönt a győzelemről.

A gyerekekről sem feledkeztek meg a szervezők: gyerekprogramokkal és ugrálóvárral biztosítják, hogy a legkisebbek is aktívan és vidáman tölthessék a napot, amíg a szülők szurkolnak vagy akár pályára is lépnek.

Jelentkezés

A csapatok nevezése díjmentes, és a nevezési lap kitöltésével történik. A nevezési határidő 2025. szeptember 18. 24:00. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy minél előbb küldjék el jelentkezésüket, hiszen a helyek száma korlátozott.

 

Időpont: 2025. szeptember 20., 09:00
Helyszín: Dunaújváros Stadion parkoló
Nevezés: [email protected]

A verseny szabályzata

  1. A Steelball 3-3 elleni játék, de minden csapat 4 tagú.
    Minden csapat legalább 3 játékossal kezdheti el a mérkőzést, és legalább 2-nek a mérkőzés végén is pályán kell lennie.
  2. Akkor lehet cserélni, amikor a csapat a labdát birtokolja. A torna alatt csapattag nem cserélhető ki olyanra, aki nincs nevezve.
  3. A kezdés jogát sorsolással (pénzfeldobás) a pályafelügyelet dönti el, minden kosár után a másik csapat birtokolhatja a labdát.
  4. Érvényes kosár után a játék a 2 pontos vonalon kívülről indul.
    A labdát a játékba hozás előtt az ellenféllel kezetelni kell.
  5. Az érvényes kosárhoz a támadó csapat legalább két tagjának érintenie kell a labdát, 3 másodperces szabály nincs.
  6. Feloldás nincs, ezekben a helyzetekben a védekező csapatot illeti a labda.
  7. Zsákolni tilos — kizárás jár érte! A palánktartó állvány és a védőszivacs nem tartozéka a pályának.
  8. Minden vitás kérdésben a pályafelügyelet szerepe kérhető ki; az utolsó szó a pályafelügyeleté.
  9. Pihenőt nem lehet időt kérni. Az időkérések 30 másodpercig tartanak.
    Minden kosár bent a köríven belül 1 pontot, a köríven kívülről dobott kosár 2 pontot ér.
  10. A mérkőzés 16 pontig vagy 20 percig tart, az időt folyamatosan futó órával mérik. A megadott büntetőt a játékos letette után is el lehet végezni. A csoportmérkőzések során van döntetlen.
    Amennyiben az egyenes kiesés szintjén a mérkőzés 20 percig játékidő lettekor döntetlen, úgy a játék kezdéssel folytatódik (a kezdés jogát a pályafelügyelet sorsolással dönti el) az első újabb kosár megszerzéséig (Hirtelen halál).
  11. A szabályszegéstől az köti ki, aki ellen elkövetik, azonban a sportszerűség itt is fontos! Ha a faluott játékos érvényes kosarat dob, az érvénytelen a szabályszegés miatt, büntető dobás következik.
    Dobás közbeni szabálytalanság esetén a játékos 1 büntetőt kap, ha nem volt bent a dobás, illetve 1 pontot, ha a dobás bent volt és 1 büntetőt jár, itt függetlenül attól, hogy hány pontot ért volna a dobás.
  12. A hatodik csapatszemélyi követően minden faultért 1 büntető jár, amit megdobva újabb büntetőt dobhat.
    A büntetőt az a játékos dobja, akivel szemben a hiba mindig az ellenfél által választott játékos végezheti el.
  13. Az első számú szabály megszegéséig után 1 büntetődobs jár, a második után a vétkes játékost ki kell zárni a mérkőzésből.

 

