1 órája
Pattogjon az acéllabda! Grund Családi és Sportnap Dunaújvárosban
Dunaújváros ismét sportlázban ég. 2025. szeptember 20-án szombaton reggel 9 órától kerül megrendezésre a Grund Családi és Sportnap, amelynek egyik legnagyobb attrakciója a Steelball Dunaújváros 2025 utcai kosárlabda-bajnokság lesz!
Sport és szórakozás egy egész napon át – szeptember 20-án Dunaújvárosban rendezik meg a Grund Családi és Sportnapot. A Dunaújvárosi Stadion parkolójában nemcsak látványos utcai kosárlabdamérkőzések, hanem gyerekprogramok és ugrálóvár is várja a látogatókat. A rendezvény csúcspontja a Steelball Dunaújváros 2025 elnevezésű 3 az 3 elleni utcai kosárlabdatorna lesz, amelyre már most nevezhetnek a csapatok.
Grund Családi és Sportnap
A helyszín ezúttal a Dunaújvárosi Stadion parkolója, amely egész nap sportos és családi programokkal várja a résztvevőket és a kilátogatókat.
A nap fő eseménye a Steelball 3 az 3 elleni utcai kosárlabdatorna, amelyre háromfős csapatok nevezhetnek. A mérkőzések gyors, lendületes játékmenetet ígérnek, ahol a taktika és a csapatszellem dönt a győzelemről.
A gyerekekről sem feledkeztek meg a szervezők: gyerekprogramokkal és ugrálóvárral biztosítják, hogy a legkisebbek is aktívan és vidáman tölthessék a napot, amíg a szülők szurkolnak vagy akár pályára is lépnek.
Jelentkezés
A csapatok nevezése díjmentes, és a nevezési lap kitöltésével történik. A nevezési határidő 2025. szeptember 18. 24:00. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy minél előbb küldjék el jelentkezésüket, hiszen a helyek száma korlátozott.
Időpont: 2025. szeptember 20., 09:00
Helyszín: Dunaújváros Stadion parkoló
Nevezés: [email protected]
A verseny szabályzata
- A Steelball 3-3 elleni játék, de minden csapat 4 tagú.
Minden csapat legalább 3 játékossal kezdheti el a mérkőzést, és legalább 2-nek a mérkőzés végén is pályán kell lennie.
- Akkor lehet cserélni, amikor a csapat a labdát birtokolja. A torna alatt csapattag nem cserélhető ki olyanra, aki nincs nevezve.
- A kezdés jogát sorsolással (pénzfeldobás) a pályafelügyelet dönti el, minden kosár után a másik csapat birtokolhatja a labdát.
- Érvényes kosár után a játék a 2 pontos vonalon kívülről indul.
A labdát a játékba hozás előtt az ellenféllel kezetelni kell.
- Az érvényes kosárhoz a támadó csapat legalább két tagjának érintenie kell a labdát, 3 másodperces szabály nincs.
- Feloldás nincs, ezekben a helyzetekben a védekező csapatot illeti a labda.
- Zsákolni tilos — kizárás jár érte! A palánktartó állvány és a védőszivacs nem tartozéka a pályának.
- Minden vitás kérdésben a pályafelügyelet szerepe kérhető ki; az utolsó szó a pályafelügyeleté.
- Pihenőt nem lehet időt kérni. Az időkérések 30 másodpercig tartanak.
Minden kosár bent a köríven belül 1 pontot, a köríven kívülről dobott kosár 2 pontot ér.
- A mérkőzés 16 pontig vagy 20 percig tart, az időt folyamatosan futó órával mérik. A megadott büntetőt a játékos letette után is el lehet végezni. A csoportmérkőzések során van döntetlen.
Amennyiben az egyenes kiesés szintjén a mérkőzés 20 percig játékidő lettekor döntetlen, úgy a játék kezdéssel folytatódik (a kezdés jogát a pályafelügyelet sorsolással dönti el) az első újabb kosár megszerzéséig (Hirtelen halál).
- A szabályszegéstől az köti ki, aki ellen elkövetik, azonban a sportszerűség itt is fontos! Ha a faluott játékos érvényes kosarat dob, az érvénytelen a szabályszegés miatt, büntető dobás következik.
Dobás közbeni szabálytalanság esetén a játékos 1 büntetőt kap, ha nem volt bent a dobás, illetve 1 pontot, ha a dobás bent volt és 1 büntetőt jár, itt függetlenül attól, hogy hány pontot ért volna a dobás.
- A hatodik csapatszemélyi követően minden faultért 1 büntető jár, amit megdobva újabb büntetőt dobhat.
A büntetőt az a játékos dobja, akivel szemben a hiba mindig az ellenfél által választott játékos végezheti el.
- Az első számú szabály megszegéséig után 1 büntetődobs jár, a második után a vétkes játékost ki kell zárni a mérkőzésből.