Pattogjon az acéllabda! Grund Családi és Sportnap Dunaújvárosban

Sport és szórakozás egy egész napon át – szeptember 20-án Dunaújvárosban rendezik meg a Grund Családi és Sportnapot. A Dunaújvárosi Stadion parkolójában nemcsak látványos utcai kosárlabdamérkőzések, hanem gyerekprogramok és ugrálóvár is várja a látogatókat. A rendezvény csúcspontja a Steelball Dunaújváros 2025 elnevezésű 3 az 3 elleni utcai kosárlabdatorna lesz, amelyre már most nevezhetnek a csapatok.

Grund Családi és Sportnap

A helyszín ezúttal a Dunaújvárosi Stadion parkolója, amely egész nap sportos és családi programokkal várja a résztvevőket és a kilátogatókat.

A nap fő eseménye a Steelball 3 az 3 elleni utcai kosárlabdatorna, amelyre háromfős csapatok nevezhetnek. A mérkőzések gyors, lendületes játékmenetet ígérnek, ahol a taktika és a csapatszellem dönt a győzelemről.

A gyerekekről sem feledkeztek meg a szervezők: gyerekprogramokkal és ugrálóvárral biztosítják, hogy a legkisebbek is aktívan és vidáman tölthessék a napot, amíg a szülők szurkolnak vagy akár pályára is lépnek.

Jelentkezés

A csapatok nevezése díjmentes, és a nevezési lap kitöltésével történik. A nevezési határidő 2025. szeptember 18. 24:00. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy minél előbb küldjék el jelentkezésüket, hiszen a helyek száma korlátozott.

Időpont: 2025. szeptember 20., 09:00

Helyszín: Dunaújváros Stadion parkoló

Nevezés: [email protected]

A verseny szabályzata