Dunaföldvár

1 órája

Egy új korszak kezdődött a gimnázium életében (képgalériával)

Címkék#Lipták Tamás#Dunaföldvári Szervező Lelkészség#görögkatolikus#gimnázium

Valószínűleg hallották azt az örömteli hírt, hogy a fenntartó megváltozása nyomán, Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lett Dunaföldvár szeretett, tradicionális tanintézményének az elnevezése 2025.09.01-től. Azaz, a görögkatolikus egyház fönntartása alá kerül, így biztosnak látszik a jövője. Ehhez kapcsolódóan az érintetteknek a megelőző napjaik is izgalmasan teltek.

Balogh Tamás
Egy új korszak kezdődött a gimnázium életében (képgalériával)

Ünnepélyes esemény várt ránk. Az elsőt, a különleges, a megjelentek nagy része számára eddig még meg nem élt, Szent liturgia amelyet Dunaföldváron a Barátok templomában mutattak be augusztus 31-én, vasárnap délelőtt. A szertartást Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Molnár Dezső, a Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lelki vezetője, valamint a segítőik celebrálták. 

Görögkatolikus Gimnázium
Szent Liturgia a görögkatolikus gimnázium tanévnyitójára Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Új igazgató vezeti a görögkatolikus gimnáziumot

Ezt követően Pálfiné Sűrű Anna a gimnázium igazgatója (aki a feladatát Farmek Mónika, a korábbi vezetőt a helyettesévé választva vállalta a megbízatását a tanintézetben) egy szeretetvendégségen, agapén fogadta és köszöntötte a meghívottakat. Azt követően Kocsis Fülöp érsek-metropolitához fordult. 

– Kedves Fülöp atya! Márciusban, amikor először találkoztunk, reményekkel telve hallgattuk az ön humorral fűszerezett szavait. Azóta eltelt fél év és amiről akkor beszélgettünk az megvalósult. Ezen falak között megkezdi működését a Magyar László Gimnázium és Technikum szeptember elsejével. A fenntartóváltás valósággá vált. Mi a tanárok, a dolgozók, s diákok, a szülők, az egykori diákok, Dunaföldvár vezetése, az itt lakók és a környékbeli települések megköszönjük önnek és a Hajdúdorogi Metropolita Egyháznak. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a városvezetésnek, Horváth Zsolt polgármester és Lipták Tamás alpolgármester uraknak, a Képviselő Testületnek, a szülőknek, a diákoknak a tantestületnek, az iskola dolgozóinak és mindenkinek, aki bármivel is támogatta a fenntartóváltás folyamatát! Úgy gondolom, hogy összefogásból jelesre vizsgáztunk, és a Jóistenhez intézett fohászunk meghallgatásra talált. Nem volt egyszerű ez az időszak és még sok munka vár ránk a jövőben is. Lehetőséget kaptunk az oktató-nevelő munka hosszú távu folytatására. Ez a legfontosabb. A jövőben is lesz Dunaföldvárnak gimnáziuma, és egyben technikuma is. A lehetőség adott és most rajtunk áll, hogy milyen iskolát építünk! Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ma adományokkal érkeztek hozzánk, amivel megteríthettük az ünnepi asztalunkat. 

Kocsis Fülöp
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Egymásra találtunk

Kocsis Fülöp érsek-metropolitától ezt is hallottuk:
– Megkerestek bennünket, hogy átvennénk-e az iskolát. Ez nem először történik meg. Ennek a mi Egyházmegyénkben megvan a maga rendje. Felmérjük, hogy tudunk-e adni hozzá valamit. mert egy iskolát átvenni csak lepapírozás kérdése. Csak akkor tesszük meg ezt a lépést, ha úgy érezzük, hogy, ha a görögkatolikus egyház fenntartása többletet jelent majd az iskolának. Már a legelső megbeszélések nyomán érzékeltük, hogy nagy volt a nyitottság a pedagógusok, a diákok és a szülők részéről is. Azt látom, hogy Dunaföldvár egy jó lelkületű város. Egymásra találtunk. A város vezetése is mellénk állt. Mindenki kellett hozzá, hogy ez a nagy lépés megtörténjék. Az egyházunk nyíltan föltárja, hogy mit tudunk kínálni és mi az, amit nem. Félni nem kell tőle, mert az Isten szeretetét közvetíti. A diákok ugyanolyan érzékeny emberek, mint bárki más, akár az ötszáz évvel ezelőttiek. Az érző és gondolkodó emberekben ott van, hogy „én szeretnék több lenni, mint amit a sematikus világ vár tőlem”! Emiatt is érzem azt, hogy egymásra találtunk.

Nem álmodozott, tervezett és dolgozott a gimnáziumért

Minden kétkedés dacára megkezdődött az új tanév a Dunaföldvári Gimnáziumban is. Lipták Tamásban, a város alpolgármesterében ezeket a gondolatokat ébresztette.

– Elégedett vagyok, mivel a Fülöp atyával és Seszták István fő helynök úrral a februárban megkezdett megbeszélésünkkel a mai nappal révbe értünk. Bízom benne, hogy a jövőben is sikeresek leszünk. Fontos szerepe lesz most következő munkában a hitnek. Abban, hogy célba érünk és abban is, hogy a közös munka eredményes tud lenni. Alpolgármesterként azt mondhatom, hogy a város az iskola mögé fog állni. Akik most itt voltak az agapén láthatták, hogy például a gimnázium ebédlőjét és a tálaló konyháját már felújítottuk.

Molnár Dezső
Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Bizakodva néz előre

Molnár Dezső az újonnan létrejött Dunaföldvári Szervező Lelkészség lelkésze, és a Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lelki igazgatója a rá váró feladatokról mesélt.

– Szervező lelkészként az a misszióm, hogy Dunaföldvártól délre, Bajáig eső települések görögkatolikus vallású polgárait összegyűjtsem. A gimnáziumban pedig megpróbálok a diákoknak, tanároknak és a szülőknek segíteni a lelki életükben. A Szeretettel megértéssel fordulok hozzájuk. Hétfő reggelenként és a különböző szertartásokon reverendában fognak engem látni a gimnazisták. Bízok benne, hogy megtalálom velük a közös hangot. A munkám nagy kihívást jelent, amivel szívesen szembenézek, mert bízok abban, hogy megtudom majd oldani a feladataimat. 

Szent Liturgia a dunaföldvári Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum tanévkezdésére

Fotók: Balogh Tamás

 

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
