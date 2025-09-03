Egy új korszak kezdődött a gimnázium életében (képgalériával)

Ünnepélyes esemény várt ránk. Az elsőt, a különleges, a megjelentek nagy része számára eddig még meg nem élt, Szent liturgia amelyet Dunaföldváron a Barátok templomában mutattak be augusztus 31-én, vasárnap délelőtt. A szertartást Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Molnár Dezső, a Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lelki vezetője, valamint a segítőik celebrálták.

Szent Liturgia a görögkatolikus gimnázium tanévnyitójára Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Új igazgató vezeti a görögkatolikus gimnáziumot

Ezt követően Pálfiné Sűrű Anna a gimnázium igazgatója (aki a feladatát Farmek Mónika, a korábbi vezetőt a helyettesévé választva vállalta a megbízatását a tanintézetben) egy szeretetvendégségen, agapén fogadta és köszöntötte a meghívottakat. Azt követően Kocsis Fülöp érsek-metropolitához fordult.

– Kedves Fülöp atya! Márciusban, amikor először találkoztunk, reményekkel telve hallgattuk az ön humorral fűszerezett szavait. Azóta eltelt fél év és amiről akkor beszélgettünk az megvalósult. Ezen falak között megkezdi működését a Magyar László Gimnázium és Technikum szeptember elsejével. A fenntartóváltás valósággá vált. Mi a tanárok, a dolgozók, s diákok, a szülők, az egykori diákok, Dunaföldvár vezetése, az itt lakók és a környékbeli települések megköszönjük önnek és a Hajdúdorogi Metropolita Egyháznak. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a városvezetésnek, Horváth Zsolt polgármester és Lipták Tamás alpolgármester uraknak, a Képviselő Testületnek, a szülőknek, a diákoknak a tantestületnek, az iskola dolgozóinak és mindenkinek, aki bármivel is támogatta a fenntartóváltás folyamatát! Úgy gondolom, hogy összefogásból jelesre vizsgáztunk, és a Jóistenhez intézett fohászunk meghallgatásra talált. Nem volt egyszerű ez az időszak és még sok munka vár ránk a jövőben is. Lehetőséget kaptunk az oktató-nevelő munka hosszú távu folytatására. Ez a legfontosabb. A jövőben is lesz Dunaföldvárnak gimnáziuma, és egyben technikuma is. A lehetőség adott és most rajtunk áll, hogy milyen iskolát építünk! Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ma adományokkal érkeztek hozzánk, amivel megteríthettük az ünnepi asztalunkat.