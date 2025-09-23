szeptember 23., kedd

Segítséget kért

36 perce

A Gondosóra életet mentett: a fürdőszobában találtak rá az idős férfire - videóval

Címkék#segítség#Gondosóra:#Kunszentmiklós ÖTP#Szalk ÖTE#Országos Mentőszolgálat

A hétvégén életmentő riasztás futott be a Gondosóra rendszeréből Szalkszentmárton Jókai utcájából.

Duol.hu

Ajtónyitáshoz kérték a segítséget, és a helyszínre a Szalk ÖTE, a Kunszentmiklós ÖTP és az Országos Mentőszolgálat munkatársai érkeztek. A Gondosóra készüléket viselő idős úr a fürdőszobában fekve várt segítségre. A szakemberek roncsolásmentesen jutottak be az ingatlanba Szalkszentmártonban, majd a mentőszolgálat kiérkezése után közösen hordágyra fektették, rövid vizsgálatot követően pedig kórházba szállították.

gondosóra
Újabb életet mentett a Gondosóra, ezúttal Szalkszentmártonban
Fotó: Für Henrik

Gondosóra: segítség egy gombnyomással

A Gondosóra nem véletlenül számít Magyarország egyik legfontosabb szociális innovációjának: már több mint 900 ezer regisztráció történt a rendszerben. Az eszköz egyetlen gombnyomással képes riasztani a központot, amely szükség esetén azonnal mozgósítja a megfelelő egységeket.

Az eddigi adatok önmagukért beszélnek:

  • Több mint 70 ezer életet mentett meg a Gondosóra,
  • több mint 660 ezer alkalommal nyújtott hétköznapi segítséget,
  • 65 ezer esetben vontak be hozzátartozókat vagy kontaktszemélyeket,
  • és 45 ezer órán át segítették a bajba jutottakat diszpécserek.

Emellett több mint 120 ezer applikációletöltés is történt.

 

