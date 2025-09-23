A Gondosóra életet mentett: a fürdőszobában találtak rá az idős férfire - videóval

Ajtónyitáshoz kérték a segítséget, és a helyszínre a Szalk ÖTE, a Kunszentmiklós ÖTP és az Országos Mentőszolgálat munkatársai érkeztek. A Gondosóra készüléket viselő idős úr a fürdőszobában fekve várt segítségre. A szakemberek roncsolásmentesen jutottak be az ingatlanba Szalkszentmártonban, majd a mentőszolgálat kiérkezése után közösen hordágyra fektették, rövid vizsgálatot követően pedig kórházba szállították.

Újabb életet mentett a Gondosóra, ezúttal Szalkszentmártonban

Fotó: Für Henrik

Gondosóra: segítség egy gombnyomással

A Gondosóra nem véletlenül számít Magyarország egyik legfontosabb szociális innovációjának: már több mint 900 ezer regisztráció történt a rendszerben. Az eszköz egyetlen gombnyomással képes riasztani a központot, amely szükség esetén azonnal mozgósítja a megfelelő egységeket.

Az eddigi adatok önmagukért beszélnek:

Több mint 70 ezer életet mentett meg a Gondosóra,

több mint 660 ezer alkalommal nyújtott hétköznapi segítséget,

65 ezer esetben vontak be hozzátartozókat vagy kontaktszemélyeket,

és 45 ezer órán át segítették a bajba jutottakat diszpécserek.

Emellett több mint 120 ezer applikációletöltés is történt.