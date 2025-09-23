36 perce
A Gondosóra életet mentett: a fürdőszobában találtak rá az idős férfire - videóval
A hétvégén életmentő riasztás futott be a Gondosóra rendszeréből Szalkszentmárton Jókai utcájából.
Ajtónyitáshoz kérték a segítséget, és a helyszínre a Szalk ÖTE, a Kunszentmiklós ÖTP és az Országos Mentőszolgálat munkatársai érkeztek. A Gondosóra készüléket viselő idős úr a fürdőszobában fekve várt segítségre. A szakemberek roncsolásmentesen jutottak be az ingatlanba Szalkszentmártonban, majd a mentőszolgálat kiérkezése után közösen hordágyra fektették, rövid vizsgálatot követően pedig kórházba szállították.
Gondosóra: segítség egy gombnyomással
A Gondosóra nem véletlenül számít Magyarország egyik legfontosabb szociális innovációjának: már több mint 900 ezer regisztráció történt a rendszerben. Az eszköz egyetlen gombnyomással képes riasztani a központot, amely szükség esetén azonnal mozgósítja a megfelelő egységeket.
Az eddigi adatok önmagukért beszélnek:
- Több mint 70 ezer életet mentett meg a Gondosóra,
- több mint 660 ezer alkalommal nyújtott hétköznapi segítséget,
- 65 ezer esetben vontak be hozzátartozókat vagy kontaktszemélyeket,
- és 45 ezer órán át segítették a bajba jutottakat diszpécserek.
Emellett több mint 120 ezer applikációletöltés is történt.