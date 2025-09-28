szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

10°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mezőfalva

19 perce

Bejelzett a gondosóra

Címkék#gondosóra#Riasztás#tűzoltók

Vágtattak a tűzoltók, mert bejelzett az óra. Szerencsére baj nem lett a gondosóra helytelen használatából.

Horváth László

A gondosóra mindig jelez! Könnyen riasztás lehet a gondosóra helytelen használatából és nem kezeljük eszközeinket kellő figyelemmel. Gyorsan érkeznek a tűzoltók, ha jelez a gondosóra!

gondosóra használata
Mindig figyeljünk a gondosóra használatára!
Fotó: gondosora.hu

Gondosóra riadalom

Legutóbb Mezőfalváról érkezett a segítségkérés az óráról, de később kiderült, hogy nincs baj, csak lesett a készülék, azért jelzett.

Nem árt odafigyelni tehát, miként kezeljük életmentő eszközeinket, hiszen hamar riadalmat kelthetünk környezetünkben. Nem jó, ha leejtjük, vagy dobáljuk, mert a gondosóra mindenre érzékeny és a kezünkön hordva egy esésnek vélheti a mozzanatot. Ezzel pedig feleslegesen terheljük a riasztásra kialakított rendszert. Figyeljünk oda!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu