Bejelzett a gondosóra
Vágtattak a tűzoltók, mert bejelzett az óra. Szerencsére baj nem lett a gondosóra helytelen használatából.
A gondosóra mindig jelez! Könnyen riasztás lehet a gondosóra helytelen használatából és nem kezeljük eszközeinket kellő figyelemmel. Gyorsan érkeznek a tűzoltók, ha jelez a gondosóra!
Gondosóra riadalom
Legutóbb Mezőfalváról érkezett a segítségkérés az óráról, de később kiderült, hogy nincs baj, csak lesett a készülék, azért jelzett.
Nem árt odafigyelni tehát, miként kezeljük életmentő eszközeinket, hiszen hamar riadalmat kelthetünk környezetünkben. Nem jó, ha leejtjük, vagy dobáljuk, mert a gondosóra mindenre érzékeny és a kezünkön hordva egy esésnek vélheti a mozzanatot. Ezzel pedig feleslegesen terheljük a riasztásra kialakított rendszert. Figyeljünk oda!
