Bejelzett a gondosóra

A gondosóra mindig jelez! Könnyen riasztás lehet a gondosóra helytelen használatából és nem kezeljük eszközeinket kellő figyelemmel. Gyorsan érkeznek a tűzoltók, ha jelez a gondosóra!

Mindig figyeljünk a gondosóra használatára!

Fotó: gondosora.hu

Gondosóra riadalom

Legutóbb Mezőfalváról érkezett a segítségkérés az óráról, de később kiderült, hogy nincs baj, csak lesett a készülék, azért jelzett.

Nem árt odafigyelni tehát, miként kezeljük életmentő eszközeinket, hiszen hamar riadalmat kelthetünk környezetünkben. Nem jó, ha leejtjük, vagy dobáljuk, mert a gondosóra mindenre érzékeny és a kezünkön hordva egy esésnek vélheti a mozzanatot. Ezzel pedig feleslegesen terheljük a riasztásra kialakított rendszert. Figyeljünk oda!