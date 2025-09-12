Nemzetek találkoztak a dunaújvárosi gólyatáborban

A résztvevők a gólyatábor változatos, interaktív feladataiban próbálhatták ki magukat: volt kidobós, léggömbös akadálypálya, valamint logikai kihívások is. Nemcsak a kreativitást és az ügyességet fejlesztették, hanem hozzájárultak a kulturális különbségek áthidalásához és az ismerkedéshez is. A külföldi hallgatók a magyar diákok segítségével sajátíthatták el a helyi szokásokat és hagyományokat. A kilenc csapat közül az ő együttműködésük és lelkesedésük az 5. helyhez volt elegendő, amivel elnyerték a szervezők dicséretét. A háromnapos esemény így emlékezetes kezdete lett a diákok dunaújvárosi egyetemi pályafutásának, erősítve a közösségi élményt és a nemzetközi kapcsolatok kialakulását – írta az uniduna.hu.

Kreatív feladatok és új barátságok a Dunaújvárosi Egyetem gólyatábora során.

Forrás: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület