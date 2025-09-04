szeptember 4., csütörtök

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Duol.hu

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.

újszülött
Az újszülött érkezése mindig öröm Forrás:  Shutterstock

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet 

Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek

2025.08.25.-2025.08.31.

Gyermek család- és utóneve

Születési dátum

Súly gramm

Hossz cm

Anyja neve

Apja neve

Orsós Cintia08.25.310054Gazdag CintiaOrsós Tamás
Bajnok Dominik08.25.395054Bajnok Zsuzsanna TímeaBajnok Dániel
Borbély Dominik Nimród08.25.285050Gombás Dzsenifer PetronellaBorbély Dominik Bálint
Kovács Huba Péter08.29360055Kovácsné Balogh ZsófiaKovács Dániel
Gelencsér Aliz Odett08.29280051Gelencsérné Horváth VivienGelencsér Tamás
Kovács Gábor Lóránt08.30400058Kovácsné Csoknyai KrisztinaKovács Ádám
Zsuppán Nadin08.31290049Zsuppánné Kaszás NaomiZsuppán Olivér
Kéri Ninetta Lara08.31270053Kériné Gajdácsi EvelinKéri Zsolt

Forrás: Szent Pantaleon Kórház

 

 

