Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet
Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek
2025.08.25.-2025.08.31.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Orsós Cintia
|08.25.
|3100
|54
|Gazdag Cintia
|Orsós Tamás
|Bajnok Dominik
|08.25.
|3950
|54
|Bajnok Zsuzsanna Tímea
|Bajnok Dániel
|Borbély Dominik Nimród
|08.25.
|2850
|50
|Gombás Dzsenifer Petronella
|Borbély Dominik Bálint
|Kovács Huba Péter
|08.29
|3600
|55
|Kovácsné Balogh Zsófia
|Kovács Dániel
|Gelencsér Aliz Odett
|08.29
|2800
|51
|Gelencsérné Horváth Vivien
|Gelencsér Tamás
|Kovács Gábor Lóránt
|08.30
|4000
|58
|Kovácsné Csoknyai Krisztina
|Kovács Ádám
|Zsuppán Nadin
|08.31
|2900
|49
|Zsuppánné Kaszás Naomi
|Zsuppán Olivér
|Kéri Ninetta Lara
|08.31
|2700
|53
|Kériné Gajdácsi Evelin
|Kéri Zsolt
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
