Ki kell dobni a korábbi géllakkokat minden műkörmösnek, mert veszélyesek – videóval

A közelmúltban Tompai-Popovics Andrea manikűrös-pedikűrös vállalkozó a közösségi oldalán jelentette be vendégeinek, hogy szeptember 1-től új összetételű géllakokkal lesz kénytelen dolgozni. Azonban ennek színválasztéka még nem olyan bőséges, mint a korábbi, ellenben nem tartalmaz káros anyagot, és neki a vendégei egészsége az első. A posztjának az oka egy rendelet, amely egy az uniós döntéséhez hasonlóan 2025. szeptember 1-jén betiltotta hazánkban is a legtöbb korábbi géllakk használatát.

Tompai-Popovics Andrea műhelyében TPO-menetes géllakk kerülhet csak a vendégek körmére. Fotó: Duol

A korábban használt legtöbb géllak ugyanis a TPO rövidítésű vegyi anyagot tartalmazza, amely a műkörmös anyagok UV-fényre való kötését segíti elő. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) azonban ezekben egészségkárosító kockázatokat azonosított: a TPO bőrirritációt és allergiás reakciókat okozhat, valamint állatkísérletek szerint hormonrendszert befolyásoló hatása is lehet. Ezért az Európai Unió 2023-ban döntött úgy, hogy 2025. szeptember 1-től tilos a TPO tartalmú termékek forgalmazása és használata a szépségiparban.A döntés bevezetése azonban nem ment zökkenőmentesen. Ahogy megtudom, hónapokon keresztül reménykedtek a körmösök és a forgalmazók is, hogy valami átmeneti megoldás lesz a bevezetésében. De ez nem így történt. Így vannak műkörmösök, akik úgy döntöttek, hogy nem veszik komolyan a tiltást, s apránként elhasználják majd a tiltott anyagokat, mások Andreához hasonlóan tudomásul vették a döntést, s ehhez igazodtak.

– Sajnos nem, mi is azt hittük eleinte. De mivel ez uniós rendelet, hogy szeptember elsejétől már tilos a TPO-t tartalmazó termékek használata. Én összegyűjtöttem, bedobozoltam az anyagaimat, amikkel már nem dolgozhatok. Ami törvény, az törvény – fogalmaz Tompai-Popovics Andrea.

Az átállás költséges és időigényes, de a vendégek támogatják

– Egy teljes körömlakk színpalettát lecserélni nem olcsó mulatság- fordulok a szakemberhez, hiszen hallottam, hogy volt akinek sok százezer forintja volt a káros anyagot tartalmazó géllakkokban.

– Valóban, régen sokkal több színem volt, most csak egy kisebb készletet tudtam beszerezni első körben. Nem csak az a gond, hogy készletet feltölteni nem olcsó dolog, hanem még a forgalmazók sem készültek fel az új választékkal. Így készlethiány van.