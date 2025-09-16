2 órája
Ki kell dobni a korábbi géllakkokat minden műkörmösnek, mert veszélyesek – videóval
Voltak műkörmösök, akik sírógörcsöt kaptak, mások dührohamot, olyanok is, akik tudomásul vették, hogy a törvény az törvény. Kidobásra ítéltetett minden korábban használt géllakk, mert egészségkárosító anyag tartalma miatt azokat az unió veszélyessé nyilvánította.
A közelmúltban Tompai-Popovics Andrea manikűrös-pedikűrös vállalkozó a közösségi oldalán jelentette be vendégeinek, hogy szeptember 1-től új összetételű géllakokkal lesz kénytelen dolgozni. Azonban ennek színválasztéka még nem olyan bőséges, mint a korábbi, ellenben nem tartalmaz káros anyagot, és neki a vendégei egészsége az első. A posztjának az oka egy rendelet, amely egy az uniós döntéséhez hasonlóan 2025. szeptember 1-jén betiltotta hazánkban is a legtöbb korábbi géllakk használatát.
A korábban használt legtöbb géllak ugyanis a TPO rövidítésű vegyi anyagot tartalmazza, amely a műkörmös anyagok UV-fényre való kötését segíti elő. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) azonban ezekben egészségkárosító kockázatokat azonosított: a TPO bőrirritációt és allergiás reakciókat okozhat, valamint állatkísérletek szerint hormonrendszert befolyásoló hatása is lehet. Ezért az Európai Unió 2023-ban döntött úgy, hogy 2025. szeptember 1-től tilos a TPO tartalmú termékek forgalmazása és használata a szépségiparban.A döntés bevezetése azonban nem ment zökkenőmentesen. Ahogy megtudom, hónapokon keresztül reménykedtek a körmösök és a forgalmazók is, hogy valami átmeneti megoldás lesz a bevezetésében. De ez nem így történt. Így vannak műkörmösök, akik úgy döntöttek, hogy nem veszik komolyan a tiltást, s apránként elhasználják majd a tiltott anyagokat, mások Andreához hasonlóan tudomásul vették a döntést, s ehhez igazodtak.
– Sajnos nem, mi is azt hittük eleinte. De mivel ez uniós rendelet, hogy szeptember elsejétől már tilos a TPO-t tartalmazó termékek használata. Én összegyűjtöttem, bedobozoltam az anyagaimat, amikkel már nem dolgozhatok. Ami törvény, az törvény – fogalmaz Tompai-Popovics Andrea.
Az átállás költséges és időigényes, de a vendégek támogatják
– Egy teljes körömlakk színpalettát lecserélni nem olcsó mulatság- fordulok a szakemberhez, hiszen hallottam, hogy volt akinek sok százezer forintja volt a káros anyagot tartalmazó géllakkokban.
– Valóban, régen sokkal több színem volt, most csak egy kisebb készletet tudtam beszerezni első körben. Nem csak az a gond, hogy készletet feltölteni nem olcsó dolog, hanem még a forgalmazók sem készültek fel az új választékkal. Így készlethiány van.
A hírek szerint a forgalmazók is abban reménykedtek, hogy valahogy meg lehet majd úszni a drasztikus átállást, s kitudják szórni a régi, már betiltott készleteiket, de csalódniuk kellett, mert a szabályozás erre nem adott lehetőséget. Nehezítette a dolgot az is, hogy az év eleji bejelentés híre sem érkezett el minden szakemberhez, aki pedig hallott is a várható tilalomról, még reménykedett.
A vendégek szerencsére Tompai- Popovics Andrea szerint megértők:
– Nagyon aranyosan álltak hozzá, türelmesek, támogatóak. Tisztában vannak vele, hogy ez az ő egészségük érdekében történik.
Andrea azt is hozzátette, hogy nem szeretne olyan anyagokkal dolgozni, amelyek akár még csak elméletileg is veszélyeztethetik a vendégek egészségét.
– Belefutottam egy kolléganőbe, – meséli– aki szerint fölösleges az egész, és simán elhasználja a régi anyagait. De én úgy vagyok vele: a jogszabály nem ismerete nem mentesít a felelősség alól. Nekem az a fontos, hogy ha valaki bejön hozzám, jó érzéssel jöjjön be – ez az én védjegyem.
Ha marad a TPO-s géllakk...Mit érdemel az a bűnös?
A szabály az szabály, aki nem tartja be a rendelkezést arra a következő jogkövetkezmények várnak:
- Hatósági bírság: A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vagy a fogyasztóvédelmi hatóság pénzbírságot szabhat ki, amely akár több százezer forint is lehet, különösen ismételt vagy szándékos szabályszegés esetén.
- Szalon bezárása: Súlyos vagy ismételt jogsértés esetén a hatóság ideiglenesen vagy véglegesen bezárhatja az érintett vállalkozást.
- Fogyasztóvédelmi eljárás: Ha a vendégek egészségét veszélyeztetik, akár kártérítési perek is indulhatnak.
Mire figyeljünk, ha szalonunk van?
- Ellenőrizzük a termékek összetevőit: ha szerepel a Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, azonnal cseréljük le.
- Dokumentáljuk a beszerzéseket: legyen nyoma annak, hogy mikor és honnan vásároltál TPO-mentes termékeket.
Mit tehetnek a vendégek?
- Ellenőrizzék, hogy a használt géllakk, zselé vagy alapanyag nem tartalmaz TPO-t (az összetevők között nem szerepelhet a „Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide”).
- Kérdezzenek rá bátran a körmösüknél, milyen anyagokat használnak.
- Támogassák a szakembereket ebben a nehéz átállási időszakban türelemmel és megértéssel.