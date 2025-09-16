szeptember 16., kedd

Szeptember 1-től kötelező

2 órája

Ki kell dobni a korábbi géllakkokat minden műkörmösnek, mert veszélyesek – videóval

Címkék#betiltott#géllakk#műkörmös#uniós szabályozás

Voltak műkörmösök, akik sírógörcsöt kaptak, mások dührohamot, olyanok is, akik tudomásul vették, hogy a törvény az törvény. Kidobásra ítéltetett minden korábban használt géllakk, mert egészségkárosító anyag tartalma miatt azokat az unió veszélyessé nyilvánította.

Fekete Györgyi

A közelmúltban Tompai-Popovics Andrea manikűrös-pedikűrös vállalkozó  a közösségi oldalán jelentette be vendégeinek, hogy szeptember 1-től új összetételű géllakokkal lesz kénytelen dolgozni. Azonban ennek színválasztéka még nem olyan bőséges, mint a korábbi, ellenben nem tartalmaz káros anyagot, és neki a vendégei egészsége az első.  A posztjának az oka egy rendelet, amely egy az uniós döntéséhez hasonlóan 2025. szeptember 1-jén betiltotta hazánkban is a legtöbb korábbi géllakk használatát. 

géllakk
Tompai-Popovics Andrea  műhelyében TPO-menetes géllakk kerülhet csak a vendégek körmére. Fotó: Duol

A korábban használt legtöbb géllak  ugyanis a TPO rövidítésű vegyi anyagot tartalmazza, amely a műkörmös anyagok UV-fényre való kötését segíti elő. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) azonban ezekben egészségkárosító kockázatokat azonosított: a TPO bőrirritációt és allergiás reakciókat okozhat, valamint állatkísérletek szerint hormonrendszert befolyásoló hatása is lehet. Ezért az Európai Unió 2023-ban döntött úgy, hogy 2025. szeptember 1-től tilos a TPO tartalmú termékek forgalmazása és használata a szépségiparban.A döntés bevezetése azonban nem ment zökkenőmentesen. Ahogy megtudom, hónapokon keresztül reménykedtek a körmösök és a forgalmazók is, hogy valami átmeneti megoldás lesz a bevezetésében. De ez nem így történt. Így vannak műkörmösök,  akik úgy döntöttek, hogy nem veszik komolyan a tiltást, s apránként elhasználják majd a tiltott anyagokat, mások Andreához hasonlóan tudomásul vették a döntést, s ehhez igazodtak. 
– Sajnos nem, mi is azt hittük eleinte. De mivel ez uniós rendelet, hogy szeptember elsejétől már tilos a TPO-t tartalmazó termékek használata. Én összegyűjtöttem, bedobozoltam az anyagaimat, amikkel már nem dolgozhatok. Ami törvény, az törvény – fogalmaz Tompai-Popovics Andrea.

Az átállás költséges és időigényes, de a vendégek támogatják

– Egy teljes körömlakk színpalettát lecserélni nem olcsó mulatság- fordulok a szakemberhez,  hiszen hallottam, hogy volt akinek sok százezer forintja volt a káros anyagot tartalmazó géllakkokban.
– Valóban, régen sokkal több színem volt, most csak egy kisebb készletet tudtam beszerezni első körben. Nem csak az a gond, hogy készletet feltölteni nem olcsó dolog, hanem még a forgalmazók sem készültek fel az új választékkal.  Így készlethiány van.

A hírek szerint a forgalmazók is abban reménykedtek, hogy valahogy meg lehet majd úszni a drasztikus átállást, s kitudják szórni a régi, már betiltott készleteiket, de csalódniuk kellett, mert  a szabályozás erre nem adott lehetőséget. Nehezítette a dolgot az is, hogy az év eleji bejelentés híre sem érkezett el minden szakemberhez, aki pedig hallott is a várható tilalomról, még reménykedett.

A vendégek szerencsére  Tompai- Popovics Andrea szerint megértők:
– Nagyon aranyosan álltak hozzá, türelmesek, támogatóak. Tisztában vannak vele, hogy ez az ő egészségük érdekében történik.

Andrea azt is hozzátette, hogy nem szeretne olyan anyagokkal dolgozni, amelyek akár még csak elméletileg is veszélyeztethetik a vendégek egészségét.

– Belefutottam egy kolléganőbe, – meséli–  aki szerint fölösleges az egész, és simán elhasználja a régi anyagait. De én úgy vagyok vele: a jogszabály nem ismerete nem mentesít a felelősség alól. Nekem az a fontos, hogy ha valaki bejön hozzám, jó érzéssel jöjjön be – ez az én védjegyem.


Ha marad a TPO-s géllakk...Mit érdemel az a bűnös?

A szabály az szabály, aki nem tartja be a rendelkezést arra a következő jogkövetkezmények várnak:

  • Hatósági bírság: A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vagy a fogyasztóvédelmi hatóság pénzbírságot szabhat ki, amely akár több százezer forint is lehet, különösen ismételt vagy szándékos szabályszegés esetén.
  • Szalon bezárása: Súlyos vagy ismételt jogsértés esetén a hatóság ideiglenesen vagy véglegesen bezárhatja az érintett vállalkozást.
  • Fogyasztóvédelmi eljárás: Ha a vendégek egészségét veszélyeztetik, akár kártérítési perek is indulhatnak.
Bottle,With,Nail,Polish,Which,Has,Spread,On,A,White
Kérdezzenek rá bátran a körmösüknél, milyen anyagokat használnak Fotó: gutval23

Mire figyeljünk, ha szalonunk van?

  • Ellenőrizzük a termékek összetevőit: ha szerepel a Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, azonnal cseréljük le.
  • Dokumentáljuk a beszerzéseket: legyen nyoma annak, hogy mikor és honnan vásároltál TPO-mentes termékeket.

Mit tehetnek a vendégek?

  • Ellenőrizzék, hogy a használt géllakk, zselé vagy alapanyag nem tartalmaz TPO-t (az összetevők között nem szerepelhet a „Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide”).
  • Kérdezzenek rá bátran a körmösüknél, milyen anyagokat használnak.
  • Támogassák a szakembereket ebben a nehéz átállási időszakban türelemmel és megértéssel.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
