Ezek a Fejér vármegyei éttermek írták fel magukat a nemzetközi gasztrotérképre

A Gault&Millau étteremkalauz kiadvány egyik célja, hogy enyhítse a budapesti központúságot, tehát hogy vidéken is megmutassa a minőségi vendéglátás legjavát.

A Gault&Millau étteremkalauz a egjobbra értékelte a Stand éttermet

Fotó: Gault&Millau

Hogyan pontoz a Gault&Millau?

A pontozás skálája 1-től 20-ig terjed, ahol a magas pontszám és a szakácssapkák száma együtt mutatja az étterem összhangját minden értékelési szempontban. A Gault&Millau étteremkalauz nemcsak Budapesten dolgozik: fontos cél a vidéki éttermek bemutatása — ami jó jel arra, hogy a minőség nemcsak a főváros privilégiuma. Az éttermi élmény sokkal több mint ízek: a kiszolgálás, hangulat, berendezés, borlap mind hozzájárulnak a végső értékeléshez. Ez arra ösztönözhet mind az éttermeket, mind a vendégeket, hogy komplex szemlélettel közelítsenek.

Mit jelent mindez a vendégeknek?

Ha valaki Magyarországon olyan éttermet keres, amely biztosan kiemelkedő gasztronómiai élményt nyújt, ezek az éttermek remek választások. Ezekben nemcsak az ízekben, hanem a teljes éttermi környezetben, szolgáltatásban és a részletekben is magas szinten van minden.

Gault&Millau étteremkalauz 2025-ös toplistája

A legjobbnak ítélt éttermek közül azok kaptak 4 szakácssapkát (Toques), és 17–18 pont közötti értékelést:

Stand – 18/20 pont

Platán Gourmet Étterem – 17,5/20 pont

Babel Budapest – 17/20 pont

Rumour by Rácz Jenő – 17/20 pont

Salt – 17/20 pont

Az „Év séfje” díjat Szulló Szabina nyerte el (Stand / Strand 25)

Stand Étterem

A Stand Étterem Budapest egyik legkiemelkedőbb fine dining helyszíne, amelyet Szulló Szabina és Széll Tamás vezet. A Gault&Millau 2025-ös rangsorában a legmagasabb pontszámot, 18/20 pontot ért el, és 4 szakácssapkát kapott, amellyel a mezőny élére került.

Az étterem filozófiája a magyar gasztronómiai hagyományok modern megfogalmazása: a klasszikus hazai ízek és alapanyagok innovatív technológiákkal, elegáns, letisztult tálalással jelennek meg. Központi szerepet kapnak a szezonális termények és a helyi termelőkkel való együttműködés.

A Stand különösen figyel a teljes vendégélményre: a kiszolgálás professzionális, a hangulat egyszerre elegáns és barátságos, a borlap pedig kifejezetten illeszkedik az étlaphoz. Nem véletlen, hogy nemcsak a Gault&Millau, hanem a Michelin-kalauz is kiemelten értékeli — az étterem jelenleg két Michelin-csillaggal büszkélkedhet.