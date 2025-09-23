1 órája
Ezek a Fejér vármegyei éttermek írták fel magukat a nemzetközi gasztrotérképre
2025 őszén ismét megjelent Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, amelyet több éve nem frissítettek hazai viszonylatban. A Gault&Millau a világ egyik legelismertebb gasztronómiai magazinja/kiadványa, amely tesztelők bevonásával, szigorú, több szempontos módszertannal — az étel minőségén túl a szolgáltatás, miliő, borlap, személyzet figyelme, hangulat és tisztaság alapján — értékeli az éttermeket.
A Gault&Millau étteremkalauz kiadvány egyik célja, hogy enyhítse a budapesti központúságot, tehát hogy vidéken is megmutassa a minőségi vendéglátás legjavát.
Hogyan pontoz a Gault&Millau?
A pontozás skálája 1-től 20-ig terjed, ahol a magas pontszám és a szakácssapkák száma együtt mutatja az étterem összhangját minden értékelési szempontban. A Gault&Millau étteremkalauz nemcsak Budapesten dolgozik: fontos cél a vidéki éttermek bemutatása — ami jó jel arra, hogy a minőség nemcsak a főváros privilégiuma. Az éttermi élmény sokkal több mint ízek: a kiszolgálás, hangulat, berendezés, borlap mind hozzájárulnak a végső értékeléshez. Ez arra ösztönözhet mind az éttermeket, mind a vendégeket, hogy komplex szemlélettel közelítsenek.
Mit jelent mindez a vendégeknek?
Ha valaki Magyarországon olyan éttermet keres, amely biztosan kiemelkedő gasztronómiai élményt nyújt, ezek az éttermek remek választások. Ezekben nemcsak az ízekben, hanem a teljes éttermi környezetben, szolgáltatásban és a részletekben is magas szinten van minden.
Gault&Millau étteremkalauz 2025-ös toplistája
A legjobbnak ítélt éttermek közül azok kaptak 4 szakácssapkát (Toques), és 17–18 pont közötti értékelést:
- Stand – 18/20 pont
- Platán Gourmet Étterem – 17,5/20 pont
- Babel Budapest – 17/20 pont
- Rumour by Rácz Jenő – 17/20 pont
- Salt – 17/20 pont
- Az „Év séfje” díjat Szulló Szabina nyerte el (Stand / Strand 25)
Stand Étterem
A Stand Étterem Budapest egyik legkiemelkedőbb fine dining helyszíne, amelyet Szulló Szabina és Széll Tamás vezet. A Gault&Millau 2025-ös rangsorában a legmagasabb pontszámot, 18/20 pontot ért el, és 4 szakácssapkát kapott, amellyel a mezőny élére került.
Az étterem filozófiája a magyar gasztronómiai hagyományok modern megfogalmazása: a klasszikus hazai ízek és alapanyagok innovatív technológiákkal, elegáns, letisztult tálalással jelennek meg. Központi szerepet kapnak a szezonális termények és a helyi termelőkkel való együttműködés.
A Stand különösen figyel a teljes vendégélményre: a kiszolgálás professzionális, a hangulat egyszerre elegáns és barátságos, a borlap pedig kifejezetten illeszkedik az étlaphoz. Nem véletlen, hogy nemcsak a Gault&Millau, hanem a Michelin-kalauz is kiemelten értékeli — az étterem jelenleg két Michelin-csillaggal büszkélkedhet.
Platán Gourmet Étterem
A Platán Gourmet 17,5 ponttal és szintén 4 szakácssapkával emelkedik ki, az egyik legmagasabb pontszámot elérve ebben a rangsorban. Ez mutatja, mennyire versenyképes a hazai felső kategória. A “Gourmet” jelző arra utal, hogy itt igazán a részletekre figyelnek: az alapanyagok kiválasztásától kezdve az ízek harmóniáján át a tálalásig magas szintre törekszik az étterem.
Babel Budapest
A Babel Budapest az egyik olyan étterem, amely a legmagasabb szakmai elismerést kapta 2025-ben. 17 pontot és 4 szakácssapkát szerzett. A Babel különösen híres arról, hogy elegánsan ötvözi a hagyományos magyar és a nemzetközi konyha elemeit, kreatív módon, mégis visszafogottan. Az étterem atmoszférája, a borválaszték, valamint a szolgáltatás minősége kiemelkedőnek számít. (A Gault&Millau részletes profilja ennek az étteremnek sajnos most nem elérhető időlegesen.)
Rumour by Rácz Jenő
Ez az étterem is 17 pontot kapott és 4 szakácssapkát, tehát a legjobbak közé tartozik. A név talán azért is figyelemre méltó, mert Rácz Jenő neve garancia az innovatív, egyedi ízekre és látásmódra, ami mindig érdeklődést generál. Az étterem stílusa valószínűleg merít modern és fine dining elemekből, egyedi koncepcióval, jól képzett személyzettel.
Fejér vármegyei éttermek
Böllér Boutique
A székesfehérvári Böllér Boutique új, modern helyszínen várja a vendégeket indusztriális steakhouse hangulattal. A fő vonal a minőségi húsoké – steakek, burgerek, sültek –, de a séf kreatív bisztrós fogásai és házias desszertjei is emelik a színvonalat. Az italválaszték jól illeszkedik a kínálathoz, a hely laza, mégis kiemelkedő konyhával és jó ár-érték aránnyal.
67Sigma
A belváros barokk épületében működő 67Sigma elegáns, jazzes hangulatot és udvarias kiszolgálást kínál. Az ételek minősége kissé ingadozó, de a sertéspofa és több fogás kiemelkedően jó. A borlap rövid, de igényes, a koktélválaszték széles. Ár-érték arányban jó választás, különösen, ha valaki stílusos környezetben szeretne ebédelni vagy vacsorázni.
Grøenk Deli és Bisztró, Velence
A Grøenk Deli új színt hozott a Velencei-tóhoz: delikátesz és bisztró egyszerre, ahol hamburger, sushi, töltött paprika és császármorzsa is megfér egymás mellett. A tulajdonosok közösségi programokkal (borvacsora, rumkóstoló, irodalmi est) is életet visznek a tó köré. Emberközeli, kreatív vendéglátás, ahol élményt és ízeket egyszerre kap a vendég.
Rókusfalvy Fogadó, Etyek
A Rókusfalvy Fogadó a borvidék rusztikus, elegáns étterme, ahol a „slow life” élmény és a tradicionális magyar konyha találkozik. Klasszikus fogások (Jókai bableves, sült kacsacomb, aranygaluska) kifinomult kivitelben, szezonális alapanyagokból készülnek. A saját borok mellett széles hazai kínálat vár, a hangulat nyugodt és otthonos. Ideális azoknak, akik természetközeli környezetben szeretnék élvezni a hagyományos ízeket modern tálalásban
