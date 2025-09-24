1 órája
Kéményellenőrzés, próbafűtés, biztonság: tippek a fűtési szezonra
A közelgő fűtési szezon előtt nemcsak a hideg időre, hanem az otthonunk biztonságára is gondolnunk kell. Egy rövid próbafűtés segíthet időben észrevenni a hibákat, így még a nagy hidegek előtt elvégeztethetők a szükséges javítások.
Fotó: Karnok Csaba
A fűtési szezon kezdete jó alkalom arra, hogy szakemberrel átnézessük a fűtőeszközöket, valamint kéményseprővel ellenőriztessük a kémény állapotát - áll a katasztrófavédelem szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Az elhanyagolt berendezések nemcsak meghibásodást okozhatnak, hanem súlyos balesethez – lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez – is vezethetnek.
Kéményellenőrzés és időpontfoglalás
A kéményseprés családi házaknál időpont-egyeztetés alapján történik, amit a 1818-as telefonszámon vagy a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon lehet lefoglalni. Fontos tudni, hogy a kéményt gázzal működő rendszerek esetén kétévente, fával vagy szilárd tüzelőnél évente kell ellenőriztetni.
Mire figyeljünk a fűtési szezon alatt?
- A tűzifát ne a kazánházban vagy a kályha mellett tároljuk, csak annyit vigyünk be, amennyi néhány órára elég.
- A fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony anyagokat, használjunk szikrafogót vagy fém parázsfelfogó tálcát.
- A hamut mindig fém edényben gyűjtsük, és csak kihűlés után dobjuk ki.
- Ne használjunk nedves vagy kezelt fát, mert az fokozza a kátrány- és koromlerakódást, ami akár kéménytüzet is okozhat.
Szén-monoxid és füstérzékelő: életet menthet
A biztonság érdekében érdemes szén-monoxid-érzékelőt felszerelni a tüzelőberendezések közelébe, valamint füstérzékelőt legalább a nappaliban. Ezek időben figyelmeztethetnek veszélyhelyzetre, amikor még van lehetőség cselekedni.