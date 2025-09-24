Kéményellenőrzés, próbafűtés, biztonság: tippek a fűtési szezonra

A fűtési szezon kezdete jó alkalom arra, hogy szakemberrel átnézessük a fűtőeszközöket, valamint kéményseprővel ellenőriztessük a kémény állapotát - áll a katasztrófavédelem szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Az elhanyagolt berendezések nemcsak meghibásodást okozhatnak, hanem súlyos balesethez – lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez – is vezethetnek.

Lassan kezdődik a fűtési szezon Fotó: Karnok Csaba

Kéményellenőrzés és időpontfoglalás

A kéményseprés családi házaknál időpont-egyeztetés alapján történik, amit a 1818-as telefonszámon vagy a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon lehet lefoglalni. Fontos tudni, hogy a kéményt gázzal működő rendszerek esetén kétévente, fával vagy szilárd tüzelőnél évente kell ellenőriztetni.

Mire figyeljünk a fűtési szezon alatt?

A tűzifát ne a kazánházban vagy a kályha mellett tároljuk, csak annyit vigyünk be, amennyi néhány órára elég.

A fűtőeszköz környezetéből távolítsuk el a gyúlékony anyagokat, használjunk szikrafogót vagy fém parázsfelfogó tálcát.

A hamut mindig fém edényben gyűjtsük, és csak kihűlés után dobjuk ki.

Ne használjunk nedves vagy kezelt fát, mert az fokozza a kátrány- és koromlerakódást, ami akár kéménytüzet is okozhat.

Forrás: MTI

Szén-monoxid és füstérzékelő: életet menthet

A biztonság érdekében érdemes szén-monoxid-érzékelőt felszerelni a tüzelőberendezések közelébe, valamint füstérzékelőt legalább a nappaliban. Ezek időben figyelmeztethetnek veszélyhelyzetre, amikor még van lehetőség cselekedni.