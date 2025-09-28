szeptember 28., vasárnap

2 órája

Ezeket mindenképp ismerni kell, mielőtt fúrt kutat létesít!

Címkék#Kormányhivatal#szabály#vízjogi engedély#fúrt kút

Sokan fontolgatják, hogy saját kútat fúrassanak a kertjükben, ám az engedélyezés és a bejelentés körüli szabályok sokak számára bizonytalanok. Nem minden esetben szükséges engedély a fúrt kút létesítéséhez, ugyanakkor bizonyos helyzetekben a hatóságoknak történő bejelentés kötelező.

Duol.hu

Háztartási célra, évi 500 köbméter alatti vízfelhasználás esetén általában nincs szükség vízjogi engedélyre, de a fúrt kút mélysége, a telek elhelyezkedése és a létesítés időpontja számít – írta társlapunk a baon.hu.

fúrt kút
Bár sok fúrt kút nem engedélyköteles, egyes esetekben elengedhetetlen az engedély beszerzése.
Forrás: Canva

A következő paramétereket, adatokat kell tudni fúrt kút létesítése előtt vagy után

Meghatározó dátum a 2024. január 1., mivel az ezt megelőzően és az ezt követően létesített kutakra eltérő szabályok vonatkozhatnak. Szerepet játszik a kút mélysége is: nem mindegy, hogy az meghaladja-e az 50 métert. Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy az ingatlan kockázatos vagy kockázatmentes területen helyezkedik-e el, ahol a kutat létesíteni kívánják.
Ez utóbbit a vízkészletvédelmi országtérkép segít eldönteni, amely IDE kattintva elérhető.

Szabályozás a fúrt kutak háztartási célú létesítésére és használatára

2024. január 1. előtt létesített, kockázatmentes területen fekvő kutak (hazánk 88%-a ilyen):

  • 50 métert meg nem haladó talpmélység (első vízzáró réteget el nem érő): nem kell bejelenteni és nem kell vízjogi engedély
  • 50 métert meghaladó talpmélység: vízjogi engedélyt kell kérni a területileg illetékes Kormányhivataltól.

2024. január 1. után létesített, kockázatmentes területen található kutak esetében:

  • 50 métert meg nem haladó talpmélység: nem kell bejelenteni
  • 50 métert meghaladó talpmélység: vízjogi engedélyt kell kérni a területileg illetékes Kormányhivataltól.

2024. január 1. előtt létesített, kockázatos területen található kutak (hazánk 12%-án):

  • 50 métert meg nem haladó talpmélység (első vízzáró réteget el nem érő): nem kell bejelenteni és nem kell vízjogi engedély
  • 50 métert meghaladó talpmélység: vízjogi engedélyt kell kérni a területileg illetékes Kormányhivataltól.

2024. január 1. után létesített, kockázatos területen található kutak esetében:

  • 50 métert meg nem haladó talpmélység: előzetesen be kell jelenteni a területileg illetékes Kormányhivatalhoz
  • 50 métert meghaladó talpmélység: vízjogi engedélyt kell kéri a területileg illetékes Kormányhivataltól.

Teljes cikk itt olvasható.

 

