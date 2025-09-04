A biztonságért 47 perce

Sebességkorlátozás, forgalmirend-változás, a táblák figyelmen kívül hagyásáért már jöhet a bírság

Figyeljenek a gyerekek biztonságára és ne megszokásból vezessenek! Ezt kéri Kulcs önkormányzata a közlekedőktől a forgalmirend-változások miatt, illetve felhívják a figyelmet, a táblák figyelmen kívül hagyása már szankcionálható!

Kulcs község közösségi oldalán adtak tájékoztatást arról, hogy a forgalmirend-változásokat az önkormányzat a Fejér Vármegyei Kormányhivatal közúti biztonsági auditorával egyeztetve dolgozta ki. S, hogy pontosan mik ezek, lássuk tételesen. Forgalmirend-változások léptek életbe

Fotó: Kulcsi önkormányzat A forgalmirend-változások A Kossuth Lajos utca 86. előtt: 30 km/h sebességkorlátozó táblát helyeztek ki.

A Dózsa György út az Árpád utcától a Kossuth Lajos utcáig egyirányú lett. A Kossuth Lajos utcából behajtani tilos, kivéve kerékpárral.

Kossuth Lajos utca 111. előtt a STOP tábla a körforgó rész helyett átkerült a Kossuth Lajos utcára, segítve a menetrend szerinti busz közlekedését.

A Dózsa György utcából a polgármesteri hivatalhoz vezető névtelen utca: mindkét irányban járható, de a Bartók Béla utcából a Dózsa György utca felé haladók csak az iskola felé kanyarodhatnak.

A Kossuth Lajos utca 111. előtt lévő új STOP mellett sokan még megszokásból hajtanak át – ez a szeptemberi óvoda- és iskolakezdéssel különösen veszélyes a gyerekek biztonságára, ezért erre fokozott figyelmet kérnek fordítani Továbbá kérik a szülőket, hogy a gyerekekkel az iskola Dózsa György utcai bejáratánál álljanak meg a kiszálláshoz, ahol az útburkolat szélessége és az egyirányúsítás biztonságosabb parkolást tesz lehetővé.

