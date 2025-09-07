szeptember 7., vasárnap

Kézimunka és közösségi élmény

1 órája

Ilyen lesz a foltvarró móka a Duna-parti városban

Címkék#hangulat#program#foltvarrás#kézimunka

Vidám hangulat és kreatív energiák töltik be a Rácalmási Művelődési Házat szeptember 20-án. A foltvarró klub közös varrásra hív minden kézimunka kedvelőt, ahol az alkotás öröme és a barátságos légkör garantált.

Duol.hu

Szeptember 20-án benépesül a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár. A Cikk-Cakk Foltvarró Klub közös varrásra várja a kézimunka és a foltvarrás szerelmeseit. Duna-parti városban a foltozók és varrótűt forgatók vidám közössége egy egész napos programmal készül, ahol a jókedv és a barátságos hangulat garantált. A rendezvény reggel 9 órakor kapunyitással indul, a hivatalos megnyitót 10 órakor tartják. 

foltvarró
Mindenkit vár a foltvarró klubnap Rácalmáson
Fotó: Shutterstock

Ilyen lesz a foltvarró klubnap Rácalmáson

A nap fénypontjai közé tartozik a tombola, amelyet 12:30-kor sorsolnak, míg a zárás délután 14 órakor lesz. A szervezők ajándékokkal, zsákbamacskával, vendégváró asztallal és meglepetésekkel készülnek a résztvevőknek. Az eseményre mindenki hozza magával kézi varrókészletét – és természetesen a jókedvét is. Az árusok között ott lesz az Eská-Győr, valamint a szekszárdi Levendula textil és méteráru is, így a kreatív alkotók új alapanyagokkal és ötletekkel gazdagodhatnak. 

A jelentkezéshez előzetes visszajelzést kérnek: részvételi szándékukat a szervezők szeptember 14-ig várják. A Cikk-Cakk Foltvarró Klub közös varrása nem csupán egy esemény, hanem találkozási pont mindazoknak, akik szeretik a kézimunkát, az alkotást és a közösségi élményt.

 

